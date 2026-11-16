La Justicia italiana impone al banco digital Revolut una orden de administración judicial de un año por errores que la entidad arrastra en el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales. Un tribunal de Milán ha detectado serias deficiencias que han permitido operaciones ilícitas por valor de 76,5 millones de euros procedentes de las redes de la mafia. La medida administrativa se trata de un mecanismo de carácter estrictamente preventivo y desde el banco aseguran que sus servicios bancarios siguen operando con total normalidad.

Esta medida de supervisión, que se aplica exclusivamente a las operaciones de Revolut en Italia, no constituye una acusación penal, una sanción ni una declaración de complicidad por parte de la empresa. El banco, fundado en 2015 y que ha crecido rápidamente en todo el mundo por las facilidades para abrir cuentas en línea y gestionar actividades de criptomonedas, tendrá durante 12 meses un administrador impuesto por la Justicia que supervise toda la gestión de la empresa para detectar y corregir las deficiencias analizadas.

Blanqueo de capitales procedentes de las redes de la mafia

La Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán coordinada por la Fiscalía General es quien ha llevado a cabo la investigación con el objetivo de examinar las relaciones entre el propio banco digital y las personas investigadas o condenadas por blanqueo de capitales y transferencia fraudulenta de activos, incluidos aquellos agravados por métodos relacionados con la mafia o su facilitación.

Las autoridades detectaron que un importante número de personas investigadas, o bien condenadas, por delitos graves pudieron acceder al sistema financiero y cometer estas infracciones gracias a las "graves" deficiencias de Revolut, según relata un comunicado de la justicia italiana. Se refiere a unas transacciones que se deberían haber interceptado si la banca digital aplicara de manera correcta medidas contra el blanqueo de capitales que exige la ley actual.

El banco digital Revolut colaborará con la justicia

Revolut, a través de un comunicado, ya ha anunciado que colaborará con las autoridades italianas y ha señalado que se toman muy en serio sus obligaciones normativas y los controles de prevención de blanqueo de capitales: "Invertimos de forma continua en reforzar nuestros sistemas de prevención de delitos financieros, los modelos de supervisión de transacciones y nuestros equipos especializados en cumplimiento normativo en todos los mercados", afirma un portavoz del banco.

Además, aseguran que no pueden hablar sobre cuentas concretas ni asuntos en curso, pero confirman que "nuestros servicios bancarios para particulares y empresas en Italia siguen operando con total normalidad, sin ninguna interrupción para nuestros clientes".