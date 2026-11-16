La tensión en el estrecho de Ormuz vuelve a escalar tras un nuevo ataque de Irán a una base de Estados Unidos en Baréin. La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) ha anunciado el lanzamiento de seis drones que tenían como objetivo un sistema de radar estadounidense en la base aérea de Riffa, en respuesta a "las acciones hostiles" de las fuerzas de EE.UU.

Además, la agencia estatal de noticias de Irán IRNA informó que el sábado dos petroleros chocaron contra minas marinas cuando intentaban cruzar por el estrecho de forma "no autorizada" y tras recibir las advertencias de la Guardia Revolucionaria.

Todos estos hechos coinciden con la llegada del tercer portaaviones estadounidense a Oriente Medio, lo que eleva el riesgo de escalar la guerra a una nueva dimensión después de que el presidente Donald Trump haya descartado llegar a un acuerdo con Teherán.

Condena enérgica de Baréin

Las autoridades de Baréin han condenado de manera enérgica la agresión iraní y ha asegurado haber interceptado dos drones. Sin embargo, según un comunicado de la IRGC difundido por la agencia de noticias Fars, afiliada a este cuerpo, varios drones lograron impactar en la instalación militar, logrando así destruir dicho radar. El ataque se habría producido como represalia por un ataque estadounidense contra una torre de telecomunicaciones situada en el sur de Irán, indica esta fuerza iraní. El Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) negó la acusación y aseguró que no hubo heridos ni daños materiales. Durante el bombardeo, el Ministerio del Interior bareiní emitió dos alertas en un lapso de apenas tres horas e instó a la población local a buscar refugio sin dar más explicaciones sobre la amenaza.

El Gobierno de Manama ha reafirmado "su derecho inherente a la legítima defensa individual y colectiva, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos y residentes" en un comunicado publicado por la agencia oficial BNA. Además, ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar los reiterados y a "tomar medidas firmes" contra el régimen iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha condenado los ataques iraníes durante una conversación telefónica mantenida este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani. "Baréin es un aliado importante no perteneciente a la OTAN" de Estados Unidos, ha resaltado Rubio.

Esta nueva ofensiva ha tenido lugar al mismo tiempo que la condena este lunes a cadena perpetua a 64 ciudadanos bareiníes, la mayoría de ellos clérigos chiíes, acusados de colaborar con la Guardia Revolucionaria iraní para socavar el Estado, denuncia el Instituto de Derechos y Democracia de Baréin, una organización de derechos humanos con sede en Londres. Hay también cinco personas que han recibido una condena de quince años de prisión por parte del Tribunal Penal Superior del país.

La población de Baréin es mayoritariamente chií en un país gobernado por una monarquía suní, aliada de EE.UU. Este país es sede de la V Flota de Estados Unidos y de las fuerzas navales de la CENTCOM.

Trump descarta el acuerdo de paz

El ataque llega poco después de que Trump descartara en su red social Truth Social llegar a un arreglo con la República Islámica: "No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días quedaron atrás hace mucho tiempo", ha dicho el mandatario republicano, quien ha publicado en otro mensaje un vídeo instando a los ciudadanos a rezar por la protección de sus tropas.

También coincide con la llegada el domingo de un nuevo portaaviones de EE.UU. a la región, en este caso el tercero, el USS Theodore Roosevelt, que a partir de ahora entrará dentro de la zona de operaciones del CENTCOM junto al USS George HW Bush y al USS George Washington. A ellos se suman otros 20 buques de guerra que tienen como objetivo bloquear los puertos iraníes y garantizar el paso seguro de los petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Pese a este refuerzo, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha informado este lunes que un nuevo petrolero ha sido atacado por un proyectil de "origen desconocido".