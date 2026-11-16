Este lunes 16 de noviembre de 2026, las selecciones de Alemania y Países Bajos se enfrentaron en el estadio Olímpico de Berlín en un duelo fundamental que dirimía las primeras posiciones del grupo A2. Todo un choque de titanes europeos, viejos conocidos que se las han visto de todos los colores a lo largo de la historia.

La Alemania de Jürgen Klopp sacó a relucir su mejor versión y le propinó a Países Bajos un goleada por 5-0, con un doblete de Florian Wirtz y goles de Derry Scherhant, Niko y Schlotterbeck y Florian Gruda, para asegurarse el paso a los cuartos de final de la Liga de Naciones. El partido se decidió en la segunda parte, cuando Alemania pasó la apisonadora, después de un primer tiempo igualado.

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Hasta el minuto 40, la igualdad reinó tanto en el juego como en el marcador hasta que Sherhant abrió el marcador con un remate dentro del área al segundo poste tras recibir un pase de Joshua Kimmich y deshacerse de Denzel Dumfries con un recorte.

En el segundo tiempo Alemania tuvo 10 minutos mágicos que inclinaron la balanza de su lado y llevaron a que el equipo de Xavi Hernández se descompusiera. El pistoletazo de salida lo dio Wirtz, que marcó el 2-0 en el minuto 60 con un remate desde la media luna tras robarle la pelota a Dumfries. Cinco minutos después Schlotterbeck marc�� de cabeza tras una falta lanzada por Gruda desde la izquierda.

En el 71, en una gran jugada, Wirtz marcó el cuarto, de volea desde corta a distancia tras una buena jugada colectiva y a centro de Gruda. El partido ya estaba decidido y Gruda coronó su gran actuación marcando el 5-0 en el minuto 78. Alemania así pasa como primera de grupo a cuartos de final y podría ser uno de los rivales de España.

El pasado viernes ya superó Alemania el primer escollo que se le presentó en esta segunda ventana en su visita a Belgrado. El combinado germano doblegó a Serbia con la rotundidad y la velocidad de dos goles en cuarto de hora de Srdan Babic en propia puerta y Florian Wirtz para dar un paso adelante en el grupo A2 (1-3).

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