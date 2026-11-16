El programa Fútbol de Calle regresó a los lunes. Los lunes al gol. Se les notaba un poco cansados a Antoni Daimiel, Javi Nácher, La Sotanita y Pedro El Ingeniero después de trabajar dos días seguidos pero lo disimularon muy bien.

El programa empezó con un poco de depresión por el topetazo que se llevó España contra Inglaterra en el Metropolitano. ¿Qué pasó? ¿Tuchel encontró la fórmula para tumbar a la campeona del mundo? ¿Cómo se puede mejorar para los cuartos?

En 'El Rondito' analizaron al pormenor lo que sucedió ante los 'Peaky Blinders' de Tuchel. Pedro El Ingeniero sacó su pizarra para detallar los duelos y la superioridad táctica de los ingleses. El bautismo de Juan Carlos Rivero de poco sirvió. Después del duelo, tocó hacer previa del partido que iba a retransmitir a continuación Teledeporte y RTVE Play. El Alemania-Países Bajos que terminó con una goleada de escándalo de la máquina de Klopp, que empieza a carburar (5-0).

Cerrado el capítulo de la Nations League, La Sotanita mandó una nota de voz errónea a Julio Maldonado 'Maldini' que finalizó con Miguel Maldonado sentado en la mejor mesa de comentaristas del deporte rey: "A mí se me confunde mucho con Maldini, no por el apellido sino por el pelo"

El humorista ha reconocido que ante todo es madridista, por delante de ser murciano. "Durante mucho tiempo renuncié a la regionalidad murciana porque estaba en desacuerdo con lo que allí se estaba gestionando".

Y puesto a elegir prefiere hablar de su perra Conchita antes que de su faceta como padre: "El chiquillo de momento no ha hecho nada por mi". Lo que tiene claro es lo que va a ser su vástago de mayor: "Yo no le voy a decir a mi chiquillo que sea madridista porque cualquier persona que tenga las capacidades cognitivas en su sitio tiene que ser del Real Madrid".

Sobre afinidades, Maldonado lo tiene claro: "A mí me gustaría ser amigo de Florentino Pérez porque sería un combo al estilo estudio Ghibli como en 'El viaje de Chihiro'". Lo mejor es disfrutar de la entrevista al completo, no tiene desperdicio:

Fútbol de calle Miguel Maldonado en 'Fútbol de Calle': "Soy madridista primero, luego murciano" Ver ahora

Lalo Tenorio nos deleitó con una pieza exclusiva con viñetas animadas ilustrando las mejores locuciones de Juan Carlos Rivero en la sección "Narraciones fuera de juego" (al estilo de Nick Murray Willis).

Fútbol de calle Lalo Rivero protagoniza las "narraciones fuera de juego" de 'Fútbol de calle' Ver ahora

Antoni Daimiel volvió con su sección 'Esto no lo vimos venir', esta vez sobre Vinicius y Mourinho. Y el 'jogo bonito' se centró sobre Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano, y su frikismo sobre el séptimo arte.

Fútbol de calle se emite en formato semanal, todos los lunes, y analiza toda la actualidad futbolera en formato barra de bar y pachanga premium, con más calle y memes que fútbol. El programa es una producción original de RTVE Play en colaboración de The Voice Village by You First.

¿Quieres asistir como público?

Envía un email a publicofutboldecalle@gmail.com (con ASUNTO: Público Fútbol de calle) indicando tu nombre completo, DNI y un email de contacto y te contactaremos para confirmarte fecha y hora del programa. Puedes venir solo o con colegas. Indícanos también cuánta gente vendría y qué día os gustaría asistir.

Puedes acudir por tu cuenta, en vehículo propio o en transporte público. El programa se realiza en los estudios de Torrespaña: Calle Sainz de Baranda, 92. Madrid.

Una vez allí, sólo queda disfrutar. El espacio de grabación cuenta con un aforo aproximado de 10 personas.

* RTVE no se hará cargo de los gastos derivados de participar como público (desplazamientos, alojamiento, alimentación...).