La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo a cinco años y tres meses de cárcel y a su pareja, Aránzazu Suárez, a nueve años por varios delitos cometidos contra la tía de ella. El tribunal considera probado que ambos aislaron a la anciana, Isabel, de 85 años, que la sometieron a un trato degradante y que anularon su libertad de movimiento, según la sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE.

Concretamente, Lorenzo ha recibido una pena de cuatro años por detención ilegal y 15 meses por el delito de trato degradante, mientras que Aránzazu Suárez ha sido condenada a cuatro años por detención ilegal, tres años y medio por estafa agravada, y año y medio por un delito contra la integridad moral.

La resolución absuelve a Aránzazu del delito de maltrato habitual y de administración desleal continuada. Luis Lorenzo queda absuelto también de los delitos de maltrato habitual, estafa agravada y administración desleal. Asimismo, la Audiencia absuelve a Ana Elizabeth V., cuidadora de Isabel, de todos los delitos por los que estaba acusada. La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Impidieron que volviera a Asturias y dificultaban sus contactos por teléfono

Los hechos probados recogidos en la sentencia sitúan el inicio de los acontecimientos el 10 de marzo de 2021, cuando Aránzazu y Luis acudieron al domicilio de Isabel, de 85 años, en Grado (Asturias), y la convencieron para que les acompañara a su residencia de Rivas-Vaciamadrid. La mujer entendía que se trataba de una estancia temporal, como había sucedido en otras ocasiones, y que regresaría a su casa unos días después. Sin embargo, permaneció en Madrid hasta su fallecimiento, alejada de su entorno y de sus familiares.

Según declara probado la resolución, los acusados actuaron de común acuerdo para aislarla e incomunicarla de sus hermanos, cuñadas, sobrinas y amigos, dificultando sus contactos telefónicos y evitando que pudiera regresar a Asturias, pese a que ese era su deseo. La mujer, que antes del traslado llevaba una vida autónoma, fue perdiendo progresivamente movilidad y facultades cognitivas, hasta encontrarse en una situación de gran dependencia y vulnerabilidad.

Durante su estancia en la vivienda, los acusados dificultaron los contactos telefónicos con sus familiares en Asturias y le impidieron utilizar los cuartos de baño de la casa, obligándola a bajar a los aseos comunes del garaje. La sentencia también considera acreditado que no recibió la atención y los cuidados que precisaba, que no se le administraba correctamente la medicación prescrita y que dormía en una cama inadecuada para sus necesidades.

Uno de los episodios destacados por la resolución tuvo lugar el 17 de abril de 2021. Ese día, los acusados acudieron al parque temático Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y dejaron a Isabel sola en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadrid, desde aproximadamente las 13.00 hasta las 21.00 horas. Lo hicieron pese a conocer las limitaciones cognitivas que ya presentaba y, según recoge la sentencia, desoyendo las llamadas de los trabajadores del establecimiento y de los agentes de la Policía Municipal.

Aránzazu se aprovechó de su "deterioro" para hacerse con el control de su patrimonio

La resolución también considera probado que Aránzazu aprovechó el deterioro cognitivo de su tía para obtener el control de su patrimonio. El 7 de mayo de 2021, después de que Isabel hubiera permanecido ingresada en urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, la acusada la acompañó a una notaría de Madrid, donde la mujer otorgó un nuevo testamento a su favor, revocando el anterior.

En ese documento le legaba la vivienda que poseía en Grado y las cantidades depositadas en sus cuentas bancarias. La Audiencia declara que Isabel carecía entonces de libertad de testar y de conocimiento suficiente para otorgar válidamente esa disposición.

La falta de atención y cuidados, las condiciones en las que vivía y las restricciones impuestas a su vida cotidiana permiten al tribunal concluir que fue sometida a un trato vejatorio, humillante y degradante. La Audiencia subraya que Isabel había llevado hasta su traslado a Madrid una vida independiente. Sus familiares y amigos relataron que se desplazaba sola en tren, acudía al mercado y realizaba tareas cotidianas sin necesitar ayuda. Para el tribunal, este dato resulta relevante a la hora de valorar el cambio experimentado durante los meses que permaneció en el domicilio de los acusados y la situación de dependencia en la que llegó a encontrarse.

Respecto al delito de detención ilegal, la sentencia explica que la privación de libertad no requiere necesariamente que la víctima permanezca encerrada bajo llave o tras una puerta cerrada. Lo determinante es que se anule su libertad de movimientos y su capacidad real para decidir dónde ir.

Los magistrados hacen especial referencia a que nunca se llegó a organizar de nuevo el regreso de Isabel a Asturias, pese a que inicialmente se había previsto una estancia temporal y se había adquirido un billete de tren. La explicación ofrecida por los acusados sobre los motivos por los que la mujer no volvió a utilizarlo no convenció al tribunal. La resolución señala que, si el viaje no pudo realizarse en la fecha prevista, nada impedía adquirir otro billete, y considera que la ausencia de cualquier nuevo intento de regreso resulta coherente con la voluntad de mantenerla en Madrid.

En cuanto a la estafa agravada, por la que únicamente ha sido condenada Aránzazu Suárez, la Sala aprecia que la acusada se aprovechó de la situación de deterioro cognitivo y dependencia de su tía para obtener un beneficio económico. La sentencia declara nulo el testamento otorgado el 7 de mayo de 2021 y acuerda que Aránzazu Suárez reintegre a la masa hereditaria 15.097,50 euros, más los intereses legales correspondientes.

En cuanto al maltrato habitual, la Sala considera que la relación de parentesco entre tía y sobrina no está incluida entre los vínculos familiares que contempla el artículo 173.2 del Código Penal, por lo que los hechos no pueden castigarse por ese tipo penal, aunque sí constituyan un delito de trato degradante del artículo 173.1. Respecto a Luis Lorenzo, el tribunal concluye que no participó en las operaciones bancarias ni en las actuaciones relacionadas con el testamento mediante las que Aránzazu obtuvo el beneficio económico, por lo que no aprecia prueba suficiente para condenarlo por estafa agravada.

Aprecian una "preocupación" de la cuidadora por el estado de la mujer

A su vez, los magistrados absuelven a la cuidadora porque consideran que no existe prueba suficiente para atribuirle el trato degradante o el maltrato habitual que se le imputaban. La Sala señala que no ha quedado acreditado que las deficiencias en la atención y los cuidados de Isabel continuaran una vez que comenzara a trabajar en el domicilio. Por el contrario, de las conversaciones que mantuvo con la empresa para la que trabajaba se desprende su preocupación por el estado de la mujer, así como sus avisos sobre la falta de medicación y de material necesario para atenderla.

Los magistrados también descartan que el hecho de no avisar al servicio de emergencias cuando Isabel falleció constituya un trato degradante, al entender que la cuidadora estaba al servicio de los otros acusados y que esperó a que llegaran, sin que pueda deducirse de esa actuación una conducta vejatoria o humillante.