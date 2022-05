¿La mataron para quedarse con la herencia? Esa es la gran incógnita. El actor Luis Lorenzo Crespo y su mujer están en libertad con cargos tras declarar ante el juez, acusados de intentar envenenar a la tía de ella, supuestamente, para quedarse con su patrimonio. Isabel, la mujer presuntamente asesinada, hacía visitas esporádicas al domicilio del actor y su mujer en Rivas Vaciamadrid, donde antes del verano de 2021 pasó una larga temporada.

La fallecida era de la localidad asturiana de Grado. Son precisamente los familiares de esa localidad quienes han insistido en las sospechas hacia el actor y su mujer. Pero no son los únicos, los vecinos de Grado han asegurado que les pareció sospechosa la repentina salida de Isabel a Madrid con su sobrina. Paco Valdés es vecino de Grado y familiar de la fallecida: "La noticia nos ha caído como un jarro de agua fría. Cuando el enterramiento hubo un rifirrafe entre la familia más directa y la sobrina. [...] La señora se fue a Madrid y a los tres meses aproximadamente apareció aquí para enterrarla", ha relatado este vecino.

"En la autopsia no hay envenenamiento"

La incógnita principal en torno a este caso es saber si la mujer falleció o no por envenenamiento. En 'La Hora de la 1' hemos hablado con Francisco Pérez Platas, abogado de la pareja acusada: "Se habla de la presencia de materiales pesados, pero no hay un dictamen final de envenenamiento. En este momento es fundamental respetar la presunción de inocencia. Mis clientes insisten en que no tienen explicación de por qué se les acusa de asesinato. Nos han filtrado que en la autopsia no aparece envenenamiento", ha explicado el abogado.

La familia de Asturias de la mujer puso una denuncia por desaparición porque, han afirmado, no conseguían hablar con Isabel. Fue entonces cuando los agentes acudieron a la casa del actor y de su mujer en Madrid. Una vez allí, Luis Lorenzo no les dejó entrar, al menos, no sin una orden judicial: "Mis clientes me trasmiten que había conversaciones, sí que había comunicación. La sobrina llamaba al teléfono a sus familiares y hay SMS también. No dejaron entrar a la Guardia Civil en casa para que no fiscalizasen su vida privada", ha explicado Pérez Platas.

La presunta víctima cambió el testamento meses antes de morir. El abogado de la acusación ha informado sobre cuáles fueron los últimos movimientos económicos de la fallecida: "La herencia está sin aceptar y los bienes siguen a nombre de la fallecida. Entre mis clientes y la fallecida se decide hacer una transferencia para futuros gastos. Ellos tenían un poder sobre el dinero de la fallecida por sus problemas de salud", ha relatado.

Tras la comparecencia de los acusados, el fiscal ha solicitado para ambos la imposición de las medidas cautelares de prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias semanales.