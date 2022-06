La Guardia Civil ha hallado 140.000 euros en efectivo en el domicilio del actor Luis Lorenzo,. Los agentes hablan de “salidas de capital sospechosas” de la cuenta de la tía Isabel: desde la retirada de casi 23.000 euros hasta los 140.000 encontrados ahora. Uno de los motivos que tiene la Policía para creer que el crimen de la tía Isabel es un crimen con un móvil económico, es el resultado del registro de la casa del actor Luis Lorenzo y Arancha Palomino.

Por otro lado, en el registro a la vivienda de la pareja, los agentes encontraron importantes cantidades de dinero en efectivo. En el dormitorio y dentro del canapé hasta 127.000 euros , según el atestado policial. Además, había otros 15.000 euros repartidos en muebles por diversos lugares de la casa , como el salón, el pasillo o la entrada del piso. Arancha asegura que su marido ha disuelto sociedades y que tiene dinero en casa, "porque no se fía de los bancos".

El hermano de María Isabel acusa directamente a Luis Lorenzo y a su mujer

La familia de Isabel tiene claro que Arancha y Luis Lorenzo querían la herencia. De hecho, el hermano de la fallecida, José María Suárez, está seguro de que cuando los acusados fueron a Asturias por un juicio que tenían contra la propia familia, aprovecharon para llevarse a la tía Isabel.

Para el hermano, las intenciones de su sobrina iban mucho más allá que cuidar de su tía Isabel. "Tengo la convicción de que Aránzazu y Luis Alfonso vinieron a Grado al juicio y con la intención de llevarse a María Isabel para quitarle el dinero" ha relatado su hermano.

“▪️ Caso Luis Lorenzo



Hermano de la fallecida: "Tengo la convicción de que Aránzazu y Luis Alfonso vinieron a Grado al juicio y con la intención de María Isabel para quitarle el dinero”#LaHora3J



�� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/9RjXhX8fz7“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 3, 2022

Según él, antes de que la anciana se mudase a Madrid con su sobrina en marzo de 2021, gozaba de una buena salud. “María Isabel estaba bien físicamente y a nivel psicológico también. Se valía ella sola para el resto de actividades cotidianas. No necesitaba asistencia para moverse”, ha relatado. Isabel tenía una vida muy activa en Grado, donde residía. Vendía patatas y huevos en el mercado.

Y, según José María, no le gustaba ir a Madrid. Pero a la anciana se la llevó su sobrina de forma repentina. “Recuerdo que la llamé ese día varias veces y no contestaba. Joaquín, otro hermano, se acercó al piso y al llegar vio que Isabel no estaba. Puse la denuncia en el juzgado de Grado por habérsela llevado mi sobrina Aránzazu”.

Por su parte, Arancha asegura que durante ese tiempo nunca puso problema en que su tía hablase con su familia de Asturias, algo que José María Niega: “Intentamos contactar con ambas por teléfono en infinidad de ocasiones, sin ningún resultado”, ha relatado.

En junio la anciana murió, dejando a su sobrina casi toda la herencia. En su cuenta corriente tenía unos 60.000 euros. Fue entonces cuando saltaron todavía más las alarmas entre sus familiares en Asturias.