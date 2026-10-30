La inflación repite en octubre en el 4,9% pese a la contención de los precios de los carburantes

El IPC de octubre se mantiene sin cambios en el 4,9%. Repite la misma cifra que en septiembre según el dato adelantado correspondiente al décimo mes del año que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la tasa de inflación en España sigue siendo la mayor desde febrero de 2023, cuando el IPC se situó en el 6%.

En términos mensuales, es decir, si comparamos octubre con respecto a septiembre, el IPC subió un 0,6%, tres décimas más que en el mes anterior. Con el incremento de este mes, la inflación mensual acumula nueve meses consecutivos de alzas.

Gasolinas y alimentos se encarecen menos en octubre

En esta estimación, y según publica el INE, destaca la influencia a la baja de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios disminuyen más que en octubre de 2025. También, aunque en menor medida, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y del vestido, que aumentan, pero menos que en octubre de 2025.

Por su parte, afectan al alza los paquetes turísticos, cuyos precios bajan, pero menos que en octubre del año pasado; el gas, que incrementa sus precios más que hace un año; y los combustibles líquidos como el gasóleo de calefacción, que suben frente a la bajada en el mismo mes del año anterior.

Recordemos que durante el mes de octubre se ha mantenido vigente la ampliación del descuento al diésel a veinte céntimos el litro, mientras que el de la gasolina seguía reducido a cinco céntimos.

La inflación subyacente se mantiene en el 3,1%

La inflación subyacente también repite en octubre el mismo nivel que en septiembre: un 3,1%. Recordemos que es la que no tiene en cuenta en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto.

De este modo, la inflación subyacente sigue siendo la más elevada en dos años y medio. Concretamente, desde marzo de 2024 cuando se situó en el 3,3%.

Todos los detalles de evolución por componentes y el dato definitivo de la inflación de octubre se publicarán por parte del Instituto Nacional de Estadística el próximo 13 de noviembre.