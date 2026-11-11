“Las redes sociales no secundan la huelga”, así titulaba la agencia EFE en 2012 el impacto de la movilización sindical el 14 de noviembre de aquel año.

El titular hacía mención a la actividad de Twitter y Facebook durante la jornada, con publicaciones a favor y en contra. El mensaje entonces era que las plataformas no habían parado ni un minuto. La información destacaba la creación de etiquetas como #14N, #pancartas14N, #14Nalacalle y #paramostodo. Catorce años después, nadie piensa que las redes sociales se vayan a ir a negro en una huelga general. Todo lo contrario. Se han convertido en uno de los escenarios donde se intenta movilizar a los trabajadores y trabajadoras y captar la atención ciudadana.

La huelga de este 11 de noviembre se encuentra con una España muy diferente a aquella que protestó contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Para empezar, Twitter ha cambiado de manos y ahora se llama X; TikTok e Instagram se han convertido para mucha gente en la principal fuente de información. Y WhatsApp y Telegram son herramientas de comunicación entre grupos y organizaciones. Los canales se han multiplicado, lo que beneficia a los sindicatos a la hora de trasladar sus reivindicaciones directamente a la población. Una ventaja que tiene que competir con audiencias más fragmentadas. A eso hay que añadir que es la primera huelga general con el trabajo a distancia extendido y regulado.

La huelga en Twitter en 2012

En 2012 hubo dos huelgas generales, el 29 de marzo y el 14 de noviembre (14N). Tras la primera, la Universidad de Navarra realizó un estudio de su impacto. Se contabilizaron 22.000 tuits relacionados el día del anuncio, 9 de marzo. Las semanas siguientes, se publicaron entre 2.000 y 4.000 mensajes diarios. En la segunda, el #14N acumuló más de 360.000 menciones. Eran cifras importantes para la época. Durante el 11N (la de ahora), el hashtag #HuelgaGeneral rivaliza en el top 1 con el del creador de contenidos, Jordi Wild, actual tendencia por las entrevistas que está realizando a los candidatos a la presidencia en su canal de YouTube.

La forma de usar X, la antigua Twitter, ha cambiado radicalmente. Predominaban los mensajes de texto, con una longitud de 140 caracteres (ahora son 240). Pero lo que manda en 2026 son los vídeos cortos.

De las menciones a los grupos de Whatsapp

También es la huelga de los grupos de las aplicaciones de mensajería instantánea. La ventaja, respecto a las redes sociales, es que estos chats hacen posible que la información circule entre los contactos más cercanos sin necesidad de publicar un mensaje en abierto. Para los sindicatos, WhatsApp y Telegram ayudan a que las convocatorias y la última hora lleguen directamente a una persona, siendo el origen de la información alguien conocido. Son la vía para estar informados sobre horarios, derechos laborales o la agenda de las manifestaciones.

Pero donde el bombardeo de información es continuo en esta jornada de huelga es en Instagram y TikTok. Los vídeos cortos, rápidos y con mensajes directos mandan. Es el medio de difusión principal de Comisiones Obreras y UGT. El estilo de estas redes se ha impuesto en la forma de movilizar y republicar aquello que publican cuentas afines de creadores de contenidos. El alcance es exponencial.

La primera huelga en la era del teletrabajo

El teletrabajo se generalizó en 2020 durante la pandemia. Siete años después, muchas empresas lo han aceptado como algo habitual. En 2012 era testimonial. En aquella época se reguló por primera vez el trabajo remoto. El confinamiento aceleró su implantación. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 casi un 15% de los ocupados de entre 16 y 74 años teletrabajó, al menos, ocasionalmente. Algo más de tres millones de personas que podrían ejercer el derecho a huelga sin necesidad de desplazarse. Secundar el paro sin salir de casa se aleja de la imagen tradicional de este tipo de convocatorias.

También puede dar lugar a la picaresca, la de las empresas que utilicen la huelga como una excusa para que sus trabajadores continúen su actividad laboral desde casa. Respecto a este asunto, CCOO publicó el 10 de noviembre una aclaración dirigida a empleados públicos que trabajan a distancia, en la que indica que secundar la huelga no conlleva recuperar después los días de teletrabajo acordados. Sin duda, la actividad remota complica la medición exacta de la movilización.

Videojuegos e inteligencia artificial para movilizar y criticar

La convocatoria del 11N ha estrenado otros lenguajes digitales inéditos hasta la fecha para una huelga digital. Por ejemplo, CCOO ha incorporado a su web de campaña un videojuego inspirado en el clásico Snake, popularizado por los antiguos teléfonos Nokia. En esta versión, en color y estilo retro pixelado, los manifestantes avanzan por la pantalla incorporando personas a una fila cada vez más larga. El jugador debe esquivar obstáculos, entre ellos la policía, para sumar participantes al paro. El juego, con unos controles muy sencillos, acierta en el objetivo principal de una movilización colectiva, convocar a personas mediante una acción interactiva. Una acción de gamificación que habría que ver si contribuye a despertar interés por la huelga general.

Como no podía ser menos, la inteligencia artificial también está siendo motivo de cobertura de los medios. La más viral, la publicación del Partido Popular. Una imagen en la que aparecen tres personas sindicalistas disfrutando de una mariscada. “Se acerca un momento crítico de la huelga… el aperitivo”. Identificada expresamente como IA, tira del humor y la caricatura para criticar a los representantes sindicales. Ha superado el medio millón de visualizaciones. Otro ejemplo, @carettoai y su guía de supervivencia para evitar un piquete. La IA generativa como herramienta para elaborar contenidos satíricos de apariencia fotorrealista que tienen una alta viralidad en redes sociales.

La batalla por la atención

La transformación digital ha modificado las condiciones en las que circula la información. Los algoritmos y sistemas de recomendación de TikTok e Instagram influyen en los contenidos consumidos por los usuarios, muy diferente a las etiquetas y tendencias usadas en 2012. Los mensajes son más certeros.

Catorce años después, las redes sociales siguen sin bajar la persiana cuando hay huelga general, pero se han vuelto más activas e influyentes que nunca. Si estos movimientos digitales surten efecto, hay que analizarlos días después y ver así hasta qué punto la repercusión en las plataformas se traduce en resultados. O si el trabajo del algoritmo hace más ruido en las pantallas de los dispositivos, pero menos fuera de ellas.