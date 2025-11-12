Los socios de Sánchez creen que la legislatura pasa "de la UCI a la agonía" tras la ruptura de Junts y le piden valentía

Conscientes de que están en minoría ya y en un momento "crítico", los socios del Gobierno se conjuran ante la ruptura de Junts con el Ejecutivo, y le piden valentía y dar un paso adelante para poder seguir con la legislatura.

"Hemos pasado de estar camino de la UCI en julio a la agonía ahora. ¿A dónde y cómo vamos? Ya no vale solo con resistir, con manual o sin él, debe construir confianzas para que la legislatura tenga sentido", ha pedido a Pedro Sánchez la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.

El mensaje trasladado por la diputada jelztale no ha sido una gota en el desierto en el Congreso durante la comparecencia del presidente del Gobierno solicitada por el PP tras la ruptura de Junts con el PSOE. De una manera u otra, los socios han ido repitiendo y pidiendo medidas más valientes a Sánchez para que la legislatura no se aboque al abismo final. Uno tras otro, Sumar, ERC, PNV, BNG y hasta Podemos, han coincidido cada uno a su manera.

"Haga frentes amplios. Somos conscientes de que el concepto no es fácil", ha pedido la diputada de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua. "Aquí siendo honestos se está conformando una mayoría de derechas contra la clase trabajadora e intereses de nuestros pueblos. La legislatura está en un momento crítico, somos conscientes, por eso, Sánchez, su responsabilidad es dotar de un propósito a esta legislatura para evitar la inacción", ha añadido.

En el socio de Gobierno, Sumar, ha concretado algunas medidas. "Esperábamos un anuncio en materia de vivienda. No sirve presumir de economía cuando tenemos una fábrica de desigualdades a la que no ponemos coto. Hay que intervenir la vivienda. Somos conscientes de las dificultades y de la cantidad de horas de negociación para sacar normas. No nos amedrenta, para eso fuimos elegidas", ha defendido la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.

Pero no le ha gustado al posición del socio de Gobierno a Sánchez, que ha recriminado a Sumar su "juego" de "parecer no estar en el Gobierno" y les ha avisado avisa de que no le "den lecciones sobre falta de compromiso en vivienda" y que asuman la realidad parlamentaria.

Podemos pide "empezar de cero" a Sánchez y un plan "para reventar a la derecha" Y ante el momento crítico de la legislatura, Podemos ha pedido "presionar el freno de emergencia" y empezar de cero con un plan para "reventar a la derecha" con medidas como la bajada del precio de los alquileres por ley o un referéndum sobre la monarquía. Quien tantos quebraderos de cabeza ha dado junto a Junts al Gobierno en los últimos tiempos, tiende la mano para resetear la relación. Al igual que Sumar, la diputada de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado a Sánchez el "discurso triunfalista" del Gobierno con los grandes datos económicos y la falta de medidas contundentes en materias como la vivienda. "No vamos a permitir que la gente pague su cobardía", le ha dicho. Sánchez carga contra la oposición "destructiva" y apela al "espíritu de acuerdo" tras el portazo de Junts Noemí San Juan "España solo tiene dos opciones, o reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios o la derecha reventará el país", ha expresado Belarra tendiéndole la mano en el mayor acercamiento en las últimas semanas entre los dos exsocios de Gobierno. Ante esto, Sánchez ha rebajado las expectativas y ha respondido que ellos no gobiernan "contra nadie". "Cuando ponemos pie en pared ante el retroceso que se está produciendo en algunos gobiernos autonómicos, lo hacemos en beneficio de hombres y mujeres que votan lo que votan", ha expresado. Paralelamente, el BNG también ha mantenido su compromiso con la estabilidad de la legislatura, pero le ha pedido que "cumpla con Galicia". Uno tras otro, los partidos han ido pidiendo al Gobierno agilizar los acuerdos de investidura, frente a un partido, Junts, que ha criticado el "cinismo" e "hipocresía" de Sánchez por decir que cumple los pactos.

Junts critica el "cinísmo de Sánchez" La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha respondido así al jefe del Ejecutivo, quien horas antes apelaba a los de Carles Puigdemont al "espíritu del acuerdo". Nogueras ha subrayado que "hace demasiado tiempo" que los catalanes reciben "insultos, menosprecio y abuso" por parte del Gobierno de turno cuando no hacen o dicen lo que le interesa para poner de relieve que "hace días" que "muchos" catalanes dijeron que "ya bastaba" de callarse. "Mientras dependa de nosotros ni un insulto y ni un abuso a los catalanes quedará sin respuesta", ha advertido. "Esta relación se acabó. Nos aprietan a los catalanes, incumplen, pero sus compromisos siguen vigentes. Son unos irresponsables y las consecuencias de sus incumplimientos son su responsabilidad, no son de Junts [...] se han quedado sin mayoría y han dejado la legislatura bloqueada", ha cargado la diputada catalana. De hecho, Nogueras ha defendido que la intervención de Sánchez en la tribuna y la de su "portavoz del PSOE", como se ha referido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, les ha dado "aún más la razón" en que el presidente es "un cínico y un hipócrita" por asegurar apelar "al espíritu del consenso" y asegurar que el Gobierno ha cumplido con su parte del acuerdo. Las palabras de la portavoz de Junts han soliviantado al presidente y no le han sentado bien "Yo no he insultado a Junts ni a usted. Le ruego que no lo haga conmigo", ha respondido Sánchez en su turno de réplica.