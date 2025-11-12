Resumen de la jornada política del 12 de noviembre: así hemos contado el pleno del Congreso y la declaración de García Ortiz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar, a petición propia, sobre resultados de las últimas cumbres internacionales tras regresar de la COP30 que se ha celebrado en Brasil. Además, a propuesta del PP ha rendido cuentas sobre "la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE". Después de esto, el pleno se reanudará con la sesión de control al Gobierno.

En otro orden de cosas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado durante una hora y media en el Tribunal Supremo, en el penúltimo día del juicio en su contra por presunta revelación de secretos en la causa que investiga al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal. Además, por la mañana han comparecido los agentes de la UCO que registraron su despacho y redactaron un informe esencial para la causa.

Durante su comparecencia, García Ortiz ha reiterado su inocencia y ha defendido el borrado de información de su teléfono móvil como una medida para proteger los datos de terceros: "Restauro valores de fábrica y me aseguro de que se elimina cualquier dato de los que soy poseedor y que puedan perjudicar a terceras personas". Asimismo, ha tildado de "insidia" y "calumnia" los mensajes que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, publicó y envió "contra la Fiscalía española" y "contra los superiores" del caso. Finalmente, ha zanjado su declaración asegurando que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".