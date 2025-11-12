Resumen de la jornada política del 12 de noviembre: así hemos contado el pleno del Congreso y la declaración de García Ortiz
- Sánchez ha apelado al "espíritu de acuerdo" tras el portazo de Junts
- García Ortiz ha negado haber filtrado el mail de González Amador
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar, a petición propia, sobre resultados de las últimas cumbres internacionales tras regresar de la COP30 que se ha celebrado en Brasil. Además, a propuesta del PP ha rendido cuentas sobre "la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE". Después de esto, el pleno se reanudará con la sesión de control al Gobierno.
En otro orden de cosas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado durante una hora y media en el Tribunal Supremo, en el penúltimo día del juicio en su contra por presunta revelación de secretos en la causa que investiga al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal. Además, por la mañana han comparecido los agentes de la UCO que registraron su despacho y redactaron un informe esencial para la causa.
Durante su comparecencia, García Ortiz ha reiterado su inocencia y ha defendido el borrado de información de su teléfono móvil como una medida para proteger los datos de terceros: "Restauro valores de fábrica y me aseguro de que se elimina cualquier dato de los que soy poseedor y que puedan perjudicar a terceras personas". Asimismo, ha tildado de "insidia" y "calumnia" los mensajes que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, publicó y envió "contra la Fiscalía española" y "contra los superiores" del caso. Finalmente, ha zanjado su declaración asegurando que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".
Resumen de la actualidad política del 12 de noviembre
-
8:01
Buenos días, comienza aquí el relato al minuto de una jornada que se prevé con una fuerte carga política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar del último Consejo Europeo, y después afrontará una nueva sesión de control en la Cámara Baja. Se prevé que el debate estará marcado por las investigaciones de de presunta corrupción en el entorno del Ejecutivo. Además está previsto que declare el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declare en el juicio contra él por presunta revelación de secretos en la causa que investiga por presunto fraude fiscal al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
-
8:03
Sánchez abordará la última cumbre europea y, a petición del PP, la presunta corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la última cumbre europea, pero la lista de asuntos a tratar en la comparecencia en la Cámara Baja ha ido engordando en las últimas semanas y, a petición del PP, Sánchez también debe abordar los casos de presunta corrupción que salpican a su familia y al PSOE.
En concreto los de Feijóo consiguieron incluir un punto en el orden del día para que Sánchez responda sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, la investigación judicial a la socialista Leire Díez, así como "el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratarán en el Consejo de Europa". El PP también ha avanzó que sacará otros temas en el debate como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres y los pagos en efectivo a dirigentes del PSOE desde Ferraz.
-
8:05
Las consecuencias de la ruptura de Junts con el PSOE
Este mismo martes la Junta de Portavoces aprobó una nueva petición del PP para que Pedro Sánchez informe en el Congreso sobre las consecuencias de la ruptura con el Gobierno anunciada por Junts y el bloqueo legislativo de la legislatura. Los 'populares' quieren que Sánchez explique cómo piensa gobernar ahora con una mayoría absoluta en contra, una vez que Junts ha anunciado que no apoyará iniciativas que partan del Gobierno y no apoyarán unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026.
Será la primera vez que Sánchez se dirija cara a cara a los diputados de la formación independentista después de que estos formalizasen la ruptura con el Gobierno y el "bloqueo" de la legislatura. En el Gobierno, no obstante, aseguran que continuarán con su calendario legislativo, seguirán aprobando medidas y tratando de convencer a Junts, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante cualquier votación.
-
8:11
El PP y Vox centrarán la atención en el ministro Ángel Víctor Torres
El PP y Vox centrarán la atención de la sesión de control de este miércoles en el Congreso en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a sus vínculos con el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama para la venta de material sanitario durante la pandemia.
Ese informe, conocido la semana pasada, detalla que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas, llegándose a reunir con De Aldama. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.
En concreto, los 'populares' y los de Santiago Abascal han registrado para el ministro un total de tres preguntas y una interpelación, que dará lugar a la votación de una moción la semana siguiente, un texto que el PP podría utilizar para pedir su reprobación.
-
8:22
El fiscal general declara en el juicio por la presunta filtración contra el novio de Díaz Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarará este miércoles en el juicio contra él por presunta revelación de secretos en la causa que investiga al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por dos presuntos fraudes fiscales.
Todavía hay varias incógnitas sobre cómo será la declaración, que hará previsiblemente por la tarde. Se desconoce si lo hará desde estrados donde ha seguido el juicio o si lo hará desde el banquillo de los acusados, esa es una decisión que corresponde en última instancia al Alto Tribunal. Tampoco se conoce todavía si va a responder a las acusaciones o solo a su abogado, la Abogacía del Estado, como hizo en la fase de instrucción, informa Irma Frigenti en La Hora de La 1.
En la jornada inicial, la única ocasión en que ha intervenido, afirmó que "no" es culpable. Esa ha sido la única vez en la que el fiscal general ha tomado la palabra desde que comenzó el juicio, el pasado 3 de noviembre. Ese día, la vista oral arrancó con el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntando: "¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan". "No", respondió tajante el acusado.
Desde entonces, a lo largo de las cuatro sesiones que se han celebrado ya, ha seguido el juicio con visible interés, tomando apuntes e incluso facilitando notas a su defensa —que ejerce la Abogacía del Estado— mediante 'post-it'. Por momentos, sus gestos le han delatado, como cuando se llevó las manos a la cabeza después de que González Amador le culpara de haberle "matado públicamente".
-
8:29
Mazón asegura que no retrasó la alerta el día de la dana y niega tener "responsabilidad operativa"
Todos los detalles de su comparecencia en la crónica de Álvaro Caballero
La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso se produce solo unas horas después de que el president valenciano en funciones, Carlos Mazón, se haya descargado de responsabilidad por su papel el día de la dana en su comparecencia este martes en la comisión de investigación en Les Corts. "No tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia", ha señalado, y ha acusado de nuevo de falta de información a organismos dependientes del Gobierno como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Ha defendido que nadie le pidió "permiso para refrendar ni refutar cualquier decisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Si el mensaje de alerta a la población no llegó a tiempo "no fue porque alguien lo parara o bloqueara", ni "mucho menos" porque la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas -investigada judicialmente-, estuviera esperando "una autorización que ni pidió ni necesitaba".
-
8:38
El fiscal general reiterará este miércoles su inocencia en el Supremo
Las claves de la declaración de García Ortiz en la crónica de Àlex Cabrera
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles en el juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Está previsto que el jefe del Ministerio público reitere lo que ya dijo en la primera sesión, cuando afirmó que "no es culpable".
De hecho ha sido la única ocasión en la que el fiscal ha tomado la palabra durante todo el juicio, cuando el pasado 3 de noviembre el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntó: "¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? "No", respondió tajante García Ortiz.
Él mismo ya manifestó en la fase de investigación ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado, que no era culpable cuando negó haber facilitado, divulgado o revelado la denuncia de Fiscalía, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de la causa que afecta a González Amador. En esta fase también admitió que borra "absolutamente todo" el contenido de su móvil "de manera regular" porque alberga datos "ultrasensibles".
-
8:52
El periodista investigado en el caso Leire Díez niega haber mediado en el presunto soborno al fiscal Grinda
El periodista Pere Rusiñol, investigado en el caso Leire Díez, ha negado este martes ante el juez haber intermediado para hacer llegar al fiscal anticorrupción José Grinda un presunto soborno por parte de la exmilitante socialista, imputada por presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, miembros de la Fiscalía y guardias a cambio de favores.
Rusiñol reconoció que llevó un documento a la reunión que tuvo el pasado 27 de febrero con el fiscal, pero ha dicho que era para contrastar información como periodista.
Rusiñol ha comparecido finalmente este martes pese a que el juez había pospuesto su declaración, para el próximo 17 de noviembre, a la espera de que otro fiscal denunciante, Ignacio Stampa, aportara toda la documentación que se comprometió a entregar. El periodista se ha presentado en los juzgados de Plaza de Castilla y el juez Arturo Zamarriego ha decidido realizar el interrogatorio.
-
9:04
Paxti López asegura que quieren saber la verdad sobre el caso Leire Díez
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado precisamente en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por el caso Leire Díez, que lo que quieren es saber la verdad, y que están muy tranquilos, asegura que no contemplan querellarse.
Sobre la comparecencia de Carlos Mazón en Les Corts ha dicho que la ve "tan indigna como su presidencia" y que se cree que la víctima es él."No merecía ni un minuto ahí y Feijóo le ha sostenido".
-
9:05
Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja
A esta hora comienza la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Sánchez comparece para hablar de las últimas cumbres europeas y la situación de los servicios públicos en España.
También dará cuenta, a peticióni del PP, sobre las últimas investigaciones de presunta corrupción en el entorno del Ejecutivo.
-
9:09
Sánchez: "Por primera vez la vivienda ha entrado en la agenda europea"
En el último Consejo Europeo por primera vez la vivienda ha entrado en la agenda europea, señala el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera que esto ha sido posible gracias a la familia socialdemócrata que ha puesto sobre la mesa la gravedad del problema para poder acceder a la vivienda.
"El 60% de la desigualdad en nuestro país trae causa de la imposibilidad de muchísima gente de poder acceder a una vivienda digna", ha asegurado Sánchez, que aboga por "nuevas regulaciones" que permita a los estados miembros de la UE actuar, y por una política pública a nivel europeo que haga de la vivienda el quinto pilar del estado de bienestar.
-
9:15
Sánchez carga contra el voto del PP con la ultraderecha en la Eurocámara sobre la reducción de gases de efecto invernadero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a cumplir con el compromiso de reducir al 90% en el año 2040 las emisiones de efecto invernadero. "La transición ecológica es el mejor motor que tenemos", ha asegurado.
Gracias a la energía renovable, ha señalado Sánchez, el precio de la electricidad un 40% inferior al que hubiéramos tenido si hubiéramos mantenido el mix energético de 2019. "El modelo español puede ser un modelo de éxito para Europa y para el mundo [...] Europa gracias a España sigue manteniendo viva la llama contra el cambio climático".
Y continúa lamentando que este consenso se haya roto esta semana viendo a eurodiputados del PP votar "con la ultraderecha con la reducción de los gases de efecto invernadero". Asegura que su compromiso es que España cumpla con los compromisos climáticos porque quieren "salvar vidas que se perdieron en Valencia" y quieren "modernizar sectores enteros".
-
9:21
Llama a exigir a Israel que abra los corredores humanitarios, respete la integridad del pueblo palestino y avance hacia la solución de los dos estados
España, recuerda Sánchez, se ha ofrecido a albergar una conferencia internacional de paz entre Israel y Palestina. "Vamos a seguir muy de cerca elproceso asegurarnos de que el primer ministro Netanyahu y la banda terrorista Hamás cumplen lo pactado [...] la semana que viene el Gobierno transferirá a la Autoridad Palestina 46 millones de euros extraordinarios en ayuda socioeconómica a través de programas europeos".
"España estará siempre con el pueblo palestino y también con el pueblo de Israel", y con esta idea concluye la parte de su intervención dedicada a la cumbre europea.
-
9:24
Sánchez carga contra la oposición "absolutamente destructiva" y apela al "espíritu de acuerdo"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura en su comparecencia en el Congreso que el Ejecutivo ha sufrido una oposición "absolutamente destructiva, sin aportar ni una sola propuesta, abonada al esperpepento y rendida a la ultraderecha".
"¿Cómo se puede explicar que hayan votado en contra de revalorizar las pensiones?", se pregunta Sánchez, que recuerda que votaron en contra de aliviar la quita de la deuda de las comunidades autónomas. "Ahora parece que hay otros grupos parlamentarios que se quieren abonar a ese bloqueo", ha dicho sin mencionar directamente a Junts.
Y apela a los grupos parlamentarios a ese "espíritu de acuerdo" porque la gente "depende de lo que aquí se debate y aprueba"
-
9:33
Sánchez exige a Abascal "no pactar" con el PP en Valencia y que se convoquen elecciones tras el "desastre"
El jefe del Ejecutivo afirma que han logrado "paz social", y que esta se ha convertido en "uno de los principales activos" en España. "No ha habido un Gobierno en la historia de la democracia de nuestro país un Gobierno tan parlamentario como el que me honro en presidir", ha afirmado.
Y de nuevo carga contra la oposición, de la que asegura que hay un "colapso político de la derecha tradicional en nuestro país y en el continente", y cree que hay un "fracaso político intelectual de la derecha europea".
Y aprovecha para llamar al PP a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana. "¿Rendirse a la ultraderecha? [...] Sin luz y taquígrafos sobre las negociaciones entre Abascal y Feijóo habrá que esperar al acuerdo, si lo hay pero el Gobierno de España va a estar vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere la legislación en materia de derechos y libertades".
-
9:39
El presidente del Gobierno asegura su "tolerancia cero contra la corrupción"
El presidente del Gobierno recuerda el caso de presunto cohecho y malversación que afecta a dos exsecretarios de Organización del PSOE y señala que hay más de 30 causas por corrupción que tiene abiertas el Partido Popular. Afirma a continuación su "tolerancia cero contra la corrupción y colaboración total con la Justicia".
Entre otras medidas puestas en marcha recuerda que en 2024 pusieron en marcha un plan de acción por la democracia que incluye 31 medidas –la mayoría aprobadas según ha afirmado — y que en julio asumió como compromiso ejecutar el primer Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
Sánchez dice que la corrupción "no solo define a corruptores y corrompido", también pone "frente al espejo a quienes deciden actuar y a quienes deciden mirar para otro lado" y agrega, que su Gobierno "siempre estará entre los que actúan".
-
Critica las "privatizaciones masivas" y los "recortes" de los Gobiernos de Aznar y Rajoy
Ultimo asunto en su intervención, la situación de los servicios públicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala que el Estado del bienestar nació gracias a la Constitución de 1978 y que fue una "conquista democrática y si me permiten, socialista".
Acusa al Gobierno de José María Aznar de "privatizaciones masivas", en las que se regaló una parte importante de nuetras empresas y servicios públicos por un valor de 30.000 millones de euros y los "recortes y austeridad" de Mariano Rajoy que redujo en un 7% la inversión estatal en sanidad, en un 22% la inversión en educación, y en un 23% la inversión en dependencia. "El mayor de esos recortes, por cierto, orquestado por un tal Moreno Bonilla", agrega.
"Hemos apostado por lo público como ningún otro Gobierno lo había hecho [...] un dato incontestable para demostrarlo son 300.000 millones de euros, es el dinero adicional que el Gobierno progresista ha invertido en los servicios públicos a lo largo de estos siete años".
-
9:58
Sánchez carga contra los gobiernos autonómicos del PP por la situación de las políticas públicas
Sánchez asegura que su Gobierno ha aumentado en 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas para políticas públicas. Y señala que sin embargo "en muchos lugares" las listas de espera y la calidad de los servicios públicos está empeorando.
El motivo, dice no es un problema económico "es un problema ideológico y un modelo de sociedad" y critica a los gobiernos autonómicos que están "usando el dinero de la gente para satisfacer las exigencias de los de arriba, de las élites, y hacer negocios que quizás sean legales pero que sin duda son inmorales y destructivos para las clases medias y trabajadoras de nuestro país".
-
10:03
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ejemplos de la privatización de la Sanidad, según Sánchez
"Esta dejación de servicios viene acompañada de mentiras, de negligencia, como ha ocurrido con el sistema de cibados", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que el Gobierno del PP en Andalucía ha abierto un "proceso privatizador" de la Sanidad en esta comunidad autónoma.
En la Comunidad Valenciana ha recibido más de 30.000 millones de euros adicionales del Gobierno para políticas públicas, pero su inversión ha caído en 743 millones de euros.
Sánchez asegura que la misma situación ocurre en otras comunidades autónomas como Galicia y Castilla y León. "El patrón es claro, allí donde gobierno la derecha con el apoyo de la ultraderecha, debilitamiento y venta de la Sanidad Pública, quieren que los servicios se degraden hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a la clínica privada".
-
10:13
Sánchez denuncia la situación "grave" de la Educación Superior en la Comunidad de Madrid
El jefe del Ejecutivo habla de una situación "grave" de la Educación Superior, que ha llevado incluso a la Universidad Complutense ha tenido que solicitar un crédito de 35 millones de euros para poder pagar sus nóminas. "¡Y eso que es su alumna ilustre!" ha dicho de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de asfiziar presupuestariamente a las universidades públicas.
"Las derechas están aplicando los recortes y privatorizaciones [...] con el objetivo evidente de desmantelar lo público y convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada", ha asegurado en el Congreso.
-
10:17
El Gobierno va a pedir los datos de Sanidad, dependencia y Educación de los gobiernos autonómicos
Sánchez ha acusado al PP de malas políticas en Sanidad en los gobiernos autonómicos: "En este tema, no es que el Partido Popular tenga la sartén por el mango, es que son la sartén. La superficie misma sobre la que se cocina el plan de los Quirón y compañía. Pero les diré algo: hasta aquí hemos llegado".
Van a pedir los datos de los ciudadanos que viven en sus territorios, en Sanidad, dependencia y Educación y los van a poner a disposición de la opinión pública, porque "los datos de los cribados de cáncer en Andalucía no son de la Junta son de las mujeres, de las personas de Andalucía".
"Defender España es apostar por esas escuelas públicas que abren cada mañana. Es mejorar esos centros públicos de salud que nunca cierran ni cerraron en lo peor de la COVID", ha asegurado casi al finalizar su intervención.
-
10:21
Feijóo, a Sánchez: "No cuente conmigo ni para esto ni para nada"
El líder de la oposición responde a Pedro Sánchez. "Yo estudié en la Universidad Pública de Santiago y usted, ¿en qué universidad pública ha estudiado, señor Sánchez?".
"Mire, no cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara ni para esto ni para nada, señor Sánchez", ha espetado Alberto Núñez Feijóo, que asegura que para Sánchez "todo es prescindible salvo el poder".
¿No ven que normalizan lo inaceptable? Lo que setán consiguiendo es que los espñaoles paguen con su dinero un Gobierno que no funciona", ha asegurado Feijóo, que cree que seguir con la legislatura "en estas condiciones" condena a la nación a "una pérdida de tiempo histórica", porque ni la situación doméstica ni el contexto internacional "permiten mantener esta parálisis".
-
10:27
El líder del PP: "Están construyendo una sociedad de personas dependientes o del Estado o de sus mayores"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denuncia que hay 10 millones de españoles en riesgo de pobreza severa, que afecta a 4,3 millones de españoles." Mientras el Gobierno se atrinchera las familias con menos ingresos desde hace años están abocadas a reducir el porcentaje de carne y pescado [...] los jóvenes tienen que asunir que su vida será peor que la de sus padres".
Feijóo denuncia la "precariedad vital", y asegura que están construyendo una "sociedad de personas dependientes o del Estado o de sus mayores", y señala: "De todo lo que ha robado este Gobierno lo que será más dificil de reucperar es esto, le ha robado el futuro a millones de españoles".
-
10:31
Sobre vivienda: "Llegó a una España de propietarios y dejará una España de precarios"
Y sobre vivienda, Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de "presumir de políticas de vivienda" cuando no hace caso a la Comisión Europea que "dice que el intervencionismo de sus políticas de vivienda perjudica la posbilidad de que baje el precio de la vivienda".
"Millones de personas dedican el 43% de su sueldo al alquiler", señala Feijóo, que le ha espetado a Sánchez que "llegó a una España de propietarios y dejará una España de precarios", después de asegurar que la mayoría de los jóvenes está viviendo en un alquiler compartido.
-
10:37
Feijóo a Sánchez: "¿Se cree que las Cortes son un adorno?"
El líder del PP afirma que la mayoría de la Cámara ha votado a favor de la derogación de la ley de vivienda, que no ha sido derogada, y dice a Sánchez que ha bloqueado 31 leyes aprobadas en el Senado, "la Mesa y usted".
La mayoría de la Cámara ha votado a favor de eximir del pago del IRPF a jóvenes durante los primeros años de trabajo, para pagar la entrada de una casa, ha agregado Feijóo. "¿Qué se cree que las Cortes son un adorno?". Y ha asegurado que la política de vivienda de su Gobierno dependerá de su vicepresidencia primera y que va a hacer la "bajada histórica del IVA del 10% al 4% del IVA".
-
10:42
"Yo no le voy a amnistiar ni a usted ni a los suyos", advierte Feijóo a Sánchez
En relación con los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez y a su partido, Feijóo ha afirmado que será la justicia la que "determine hasta dónde llega la corrupción del PSOE".
"¿Ya le consta quién era Koldo o sigue sienod algo anecdótico?", ha preguntado en tono de ironía, y ha cuestionado la legalidad de la financiación de las elecciones primarias del PSOE. "Usted solo puede hablar mirando a los ojos a su abogado señor Sánchez, Sus socios eligieron un presidente dócil señor Sánchez, en lugar de un presidente fiable".
Y ha agregado que no va a amnistiar ni a Sánchez "ni a los suyos". Y se ah dirigido a sus socios, "nada que decir a Podemos ni a Esquerra republicana [...] la izquierda no es que no pueda robar es que ha robado y lo hace contando con su silencio".
-
10:45
"Su tiempo se ha acabado señor Sánchez y volverá a ser el momento de los españoles"
El líder del PP ha terminado su discurso pidiendo a Sánchez la convocatoria de elecciones ante la retirada de los apoyos parlamentarios. "Todos los que estamos aquí coincidimos en una cosa, esta situación es inasumible".
"La responsabilidad de convocar elecciones es suya y una obligación política y moral", ha advertido Feijóo a Sánchez, del qeu asegura que "solo ofrece mentiras, corrupción y deslealtad".
-
10:48
Feijóo pide a Sánchez que no cuente con el PP "para nada" y que "convoque elecciones"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no cuente con él "para nada" y le ha instado a convocar elecciones: "Mire, no cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara ni para esto ni para nada, señor Sánchez".
¿No ven que normalizan lo inaceptable? Lo que están consiguiendo es que los españoles paguen con su dinero un Gobierno que no funciona", ha asegurado Feijóo, que cree que seguir con la legislatura "en estas condiciones" condena a la nación a "una pérdida de tiempo histórica", porque ni la situación doméstica ni el contexto internacional "permiten mantener esta parálisis".
-
10:57
Abascal sostiene que el objetivo del Gobierno es "evitar que Sánchez acabe en la cárcel"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que España tiene un Gobierno "cuyo único objetivo es evitar que Pedro Sánchez acabe en la cárcel", para lo que están dispuestos a "pisotear la seguridad, la libertad y la propiedad de los españoles".
En este contexto, ha asegurado que la proyección de Sánchez a nivel internacional es negativa: "Seamos conscientes de cuál es la imagen del Gobierno de España en el exterior. Esa imagen, como le sucede a los narcisistas, es distinta a la que se creen que proyectan".
-
11:05
Abascal tilda a Sánchez de "narcisista sin escrúpulos" aupado por "una flotilla de vagos y maleantes"
Santiago Abascal ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "narcisista sin escrúpulos" que está aupado en el Ejecutivo por "una flotilla de vagos y maleantes dirigida por terroristas y yihadistas".
Junto a esto, ha asemejado a Sánchez con el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha comparado el pasado de ambos: "Maduro no elucubraba con los negocios de su suegro antes de ser un tirano, conducía un autobús, algo mucho más decente".
-
11:09
Abascal, a Sánchez: "Exigiré elecciones en Valencia si usted disuelve las cortes"
El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha comprometido a "exigir elecciones en la Comunidad Valenciana" si Pedro Sánchez convoca elecciones generales.
"Me comprometo un segundo después de que usted disuelva las cortes y devuelva la voz a los españoles. Lo ha dicho usted, no hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos", ha añadido Abascal.
Mientras no convoque nuevos comicios, le ha pedido que se "calle y deje a los demás reconstruir la Valencia arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales".
-
11:13
"España tiene un Gobierno inundado de corrupción, chantajeado por prófugos"
Abascal, durante su intervención en el Congreso de los Diputados: "España tiene un Gobierno inundado de corrupción, chantajeado por prófugos de la Justicia, ridículo en su actuación internacional y absolutamente indiferente ante el sufrimiento de los españoles. España tiene un Gobierno cuyo único objetivo es evitar que Sánchez acabe en la cárcel".
-
11:19
Sumar pide al Gobierno que "actúe ya" en materia de vivienda
La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, ha pedido al Gobierno de España que actúe de manera urgente en materia de vivienda: "El Estado debe actuar".
En esta línea, ha apelado a la idea de una democracia con basada en la libertad y la igualdad social: "Una sociedad en la que se viva con dignidad, esta promesa la están rompiendo la especulación y el rentismo".
Precisamente, ha acusado al Partido Popular de haberse unido al "bando de los fondos buitre".
-
11:26
Sumar pide a Sánchez aprobar "ya" la ley de regularización de migrantes
La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apruebe "ya" la ley de regularización de migrantes.
"Regularicemos ya a nuestros vecinos y vecinas que llevan años aportando a este país y merecen tener los mismos derechos que el resto".
-
11:33
Rufián inicia su intervención mandando un "abrazo y mucha fuerza" a Borja Sémper
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha iniciado su intervención en el Congreso de los Diputados enviando un abrazo a Borja Sémper, que está luchando contra el cáncer: "Me van a permitir que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo, Borja Sémper".
Las palabras de Rufián han sido acogidas con aplausos por los diputados de la bancada del Partido Popular.
-
11:36
Rufián pregunta a PP y Vox cuándo van a presentar una moción de censura
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha preguntado a los dirigentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que cuándo van a presentar una moción en el Congreso: "La moción de censura para cuándo".
"Si ya hay una mayoría de derechas, si todo va mal y lo tienen tan a huevo, la moción de censura para cuándo", ha expuesto el dirigente catalán.
"Díganle al señor Feijóo" ha dicho Rufián mientras el líder del PP no estaba en el hemiciclo, "que se de prisa, porque si no lo hará otro... u otra".
-
11:48
Rufián asegura que el PP "llegará a La Moncloa por Junts"
Gabriel Rufián, diputado de ERC, se ha mostrado convencido de que el Partido Popular "llegará a La Moncloa" gracias al apoyo de Junts: "Para Junts, Cataluña no es su patria, es su negocio, y lo están perdiendo".
Asimismo, ha asegurado que los populares y la formación catalana comparten "intereses y amos", reiterando que Junts apoyará al PP para llevarles a la presidencia del Gobierno.
-
11:56
Junts, al Gobierno: "Ustedes solo se mueven si les apretamos"
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha expuesto en el Congreso de los Diputados que el Gobierno solo cumple sus acuerdos si les presionan: "Una de las cosas que se ha constatado es que ustedes solo se mueven si les apretamos".
"Usted no ha cumplido, no tiene palabra y parece que solo le interesa el poder", le ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en su intervención ha apelado al "espíritu del acuerdo". En respuesta, Nogueras ha apelado a la "materialización" de esos acuerdos: "Queremos hecho, no titulares".
-
12:05
Nogueras culpa a Sánchez de quedarse "sin una mayoría que necesita"
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber perdido la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados: "Sus incumplimientos nos han hecho romper y se han quedado sin una mayoría que necesita para gobernar, dejando la legislatura bloqueada".
La dirigente catalana ha añadido que pese a la ruptura con Sánchez, el deber del Gobierno con los catalanes "sigue vigente": "Son unos irresponsables y las consecuencias de sus incumplimientos son su responsabilidad, no de Junts".
-
12:12
EH Bildu acusa a Europa de "vergonzosa equidistancia" con los "totalitarismos"
La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha acusado a la Unión Europea de "vergonzosa equidistancia" con algunos dirigentes "totalitarios" internacionales. Entre otros ejemplos, ha destacado la ausencia de respuesta europea a las "amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Hoy el retroceso en derechos y libertades es un hecho, con un mundo en el que ni siquiera los principios humanitarios son respetados. Se está instalando la impunidad como normal general", ha lamentado desde la tribuna del Congreso.
-
12:28
Aizpurua señala que el PP está "en su peor momento" y en la "cúspide de la incompetencia"
La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, se ha dirigido a la bancada del Partido Popular para decirles que "están en su peor momento de los últimos tres años".
Ante las protestas de los populares, el presidente de la cámara ha llamado la atención al secretario general de la formación, Miguel Tellado.
"Han anunciado el fin de la legislatura 15 veces y ahora son ustedes los que adelantan elecciones y pierden gobiernos", ha relatado la dirigente de Bildu. "Han llevado a su partido a la cúspide de la ineptitud y la incompetencia absoluta", ha zanjado.
-
12:43
El PNV acusa a Sánchez de "olvidar que gobierna en minoría"
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "olvidar que gobierna en minoría" parlamentaria.
En palabras de Vaquero, el líder del Ejecutivo ha sido "resiliente" hasta el momento, aunque le ha preguntado cómo pretende continuar con la legislatura: "Su planteamiento es seguir, ¿cómo pretende hacerlo? Lo tenemos que saber".
-
12:55
Podemos propone a Sánchez un "plan para reventar a la derecha"
La dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "plan para reventar a la derecha" compuesto por varios puntos: "España solo tiene dos opciones, o reventamos a la derecha, o la derecha reventará el país".
En concreto, Belarra ha detallado que su plan está compuesto por la reforma del Consejo General del Poder Judicial, bajar los precios del alquiler "por ley un 40% de golpe y prohibir la especulación, recuperar "el control público de la economía", regularizar a todas las personas migrantes que "viven en España sin derechos", acabar con "el brazo violento de la ultraderecha" y convocar un referéndum sobre la monarquía.
-
13:04
Néstor Rego (BNG): "Nunca vamos a facilitar un Gobierno de las derechas ultras"
El portavoz del BNG, Néstor Rego, por el grupo Mixto acaba de finalizar su intervención en la que ha señalado que es necesario ser "implacables con las prácticas corruptas, afecten a quien afecten y tengan las consecuencias políticas que tengan". Y del PP ha dicho que es "un pozo de corrupción" y sin embargo lo utilizan como "arma arrojadiza contra el Gobierno".
Sobre la inestabilidad ha dicho que el BNG nunca va a facilitar un Gobierno "de las derechas ultras", y que quieren que la legislatura continúe porque tienen un acuerdo de invetidura que quieren que se cumpla "en su totalidad", aunque eso "no implica un chque en blanco" con su Gobierno. Entre otras ha mencionado la transferencia de las competencias pendientes y que no les sirve que digan que no hay presupuesto. "La inversión civil es mucho más importante, vivienda y empleo son los principales problemas con los que se encuentran los jóvenes gallegos".
-
13:09
Coalición Canaria lamenta que no haya una cuestión de confianza
"Hace tiempo que lo que importa no es ya lo que se dice sino lo que se hace, hemos escuchado al presidente hablar de la importancia de que los valencianos tengan la oportunidad de votar al mismo tiempo que se nos niega una cuestión de confianza para que el Gobierno explique su hoja de ruta en la situación de minoría en que se encuentra, que puede seguir gobernando sin presupuestos", ha dicho la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido.
No habrá cuestión de confianza ni moción de censura, lo que hemos escuchado, ha dicho Valido, es que la responsabilidad reace sobre las comunidades autónomas que "todavía esperan que se les transfieran los fondos adeudados".
La campaña electoral está "más que inaugurada", ha dicho. "No voy a entrar en el juego sucio del 'y tú más", pero ha dicho que la política agraria común es "fundamental" para los agricultores y ganaderos canarios, en inmigración ha dicho "basta ya" de "asumir a los inmigrantes en soledad". Y le ha dicho que es "responsabilidad" del Gobierno que salga a la luz el decreto canario que espera que vaya al Consejo de Ministros.
-
13:15
UPN: "Llegaron al Gobierno para acabar con la corrupción y han caído a sus redes"
"No hemos venido a dar clases de ética ni de comportamiento a nadie", ha dicho el diputado de Unión del Pueblo Navarro Alberto Catalán, que a continuación a reprochado el jefe del Ejecutivo que hace unos días reprochaba el comportamiento de algunos representantes públicos y los calificaba de "indecentes" cuando siguen pactando "con aquellos que no han condenado los atentados de ETA", que tienen entre sus dirigentes a los terroristas y los llevan en sus listas electorales, en referencia a Eh Bildu. "Indecente es que ustedes entregaron el Ayuntamiento de pamplona a Bildu para pagar su invetidura y la de Chivite".
"Llegaron al Gobierno para acabar con la corrupción y finalmente han caído a sus redes", ha respondido el portavoz de UPN. Y el PSOE tiene al secretario de Organización en la cárcel por presunta presencia en una organización criminal y al anterior y su asistente imputados por una presunta trama corrupta.
-
13:23
Compromís denuncia que las ayudas no llegan a la zona devastada por la dana
La diputada de Compromís, Águeda Micó, ha iniciado su intervención recordando las devastadoras consecuencias de la dana del 29 de octubre. "Lo que no imáginabamos es que un año despues el barro se habria ido pero la verguenza continue alli, y señorías del PP, Feijóo, voy a decir algunos de los mensajes de amor que ustedes le han dedicado a Mazón este año", ha dicho la diputada, que ha citado declaraciones de cargos del PP.
"A Mazón le han hecho dimitir las víctimas del pueblo valencianos [...] representan toda la dignidad que ustedes no han tenido en estos últimos 12 meses", ha dicho Micó, que de nuevo ha insistido en que convoquen elecciones en la Comunidad Valenciana. "Será el pueblo valenciano el que pagará otra vez con recortes de derechos y nuestro presidente no puede ser elegido por Génova, lo tenemos que elegir nosotras".
A Sánchez le ha preguntado si se arrepiente de no haberle retirado las competencias a Mazón, de no haber enviado todos los recursos del Estado sin que se lo pidiera y de no haber presentado una moción de censura en Les Corts Valencianes. Las ayudas no han llegado a la zona devastada por la dana, ha denunciado, y el propio Gobierno ha reconocido que de los 16.600 millones prometidos solo 6.820 millones se han pagado. "No basta con movilizar fondos, los tenemos que ejecutar".
-
13:33
Patxi López, al PP: "Nadie cuenta con ustedes para nada"
El portavoz del PSOE, Patxi López, ha iniciado su discurso enviando "el abrazo más grande" a su "querido Borja Sémper, el exportavoz del PP, con el que dice que "le han unido y le unen más cosas de las que seguramente ustedes puedan entender".
Y a continuación ha pasado a repasar los asuntos que se abordaron en la Unión Europea en primer lugar la situación en la Franja de Gaza, donde España ha defendido un alto el fuego y la solución de los dos Estados reales, reconocidos y viables. "El PP ofreció silencio para no molestar a su socio, para no enfadar a Vox", ha reprochado al PP.
"Ustedes todavía no han descubierto cuál es el lado correcto de la historia", ha advertido Patxi López antes de abordar la cuestión del cambio climático. El PP habla de sequías pero "niega los planes hidrológicos basados en criterios científicos", y cuando Vox "aprieta ustedes retroceden", el PP que "un día quiso parecerse a Merkel es hoy clavadito a Orbán", pasando a convertirse en "una sucursal de la ultraderecha continental".
Ante la advertencia de Feijóo, ha respondido: "Si llevamos años no contando con ustedes para nada, en absoluto, nadie, ni los trabajadores, ni los pensionistas, si se han borrado hace tiempo de cualquier solución a cualquier problema". Y luego, ha dicho, han venido los "anuncios de apocalipsis varios, pobreza, exclusión".
-
13:43
Armengol anuncia un receso de cinco minutos
La presidenta del Congreso Francina Armengol ha anunciado un receso de cinco minutos en el debate de la Cámara Baja, antes de que el presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez, suba a responder a los grupos parlamentarios.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a Sánchez que no "cuente con ellos para nada" y el portavoz del PSOE, Patxi López, ha respondido que "llevan años sin contar con ellos". Vox
-
13:47
Los agentes de la UCO justifican el volcado "total" de los dispositivos del fiscal y reconocen su "colaboración activa"
La crónica del juicio al fiscal general del Estado por Mari Carmen Cruz Martín
Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han justificado este miércoles el volcado "total" de los dispositivos electrónicos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegurando que en un registro es "imposible" un "volcado selectivo" por cuestiones técnicas u operativas. Además, han confirmado que tuvo una "colaboración activa" durante la intervención.
En la penúltima jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, han declarado seis agentes que participaron el 30 de octubre de 2024 en el registro del despacho del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid.
-
13:54
Sánchez, a Feijóo: "No hay ninguna propuesta útil por parte del jefe de la oposición"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a Feijóo en su turno replica: "No hay ninguna propuesta útil por parte del jefe de la oposición, para variar"
"Hay que tener arrestos para subir aquí y vender al PP como el gran defensor del acceso a la vivienda y la lucha contra la pobreza". Así ha reaccionado Sánchez a la intervención de Feijóo: "Si le preocupa la pobreza infantil por qué ha dejado sin becas comedor a 2.100 alumnos en Extremadura, y han impedido la creación de plazas de educación infantil en su tierra, en Galicia".
Según Sánchez, el récord de pobreza en este país lo tiene Mariano Rajoy, con un 22%, y se encuentra "en el mínimo de la serie histórica", ha asegurado apuntando a la "política clasista, austericida y privatizadora del PP allí donde gobierna" como principal causa de la pobreza infantil.
-
13:59
El presidente del Gobierno acusa al PP de vender a fondos buitre las viviendas protegidas
Sánchez acusa al PP de vender a fondos buitre las viviendas protegidas que se habían construido en estos casi 50 años de democracia, tendríamos uno de los parques de vieindas protegidas más amplios de toda Europa. Y a sus críticas sobre intervencionismo en vivienda, ha dicho que "no hay una sola frase en el informe" de la Comisión Europea que haga "un reproche" al Gobierno de España.
Sobre las propuestas del PP, la activación de rebajas de impuestos que hcieron que el precio de la vivienda aumentara y llevara a la burbuja financiera, "beneficia a los promotores y las grandes fortunas, no tiene sentido repetir los errores", y la vicepresidencia primera dedicada a Vivienda: "¿A quién al señor Abascal, a la señora Botella, si se crease sería para usted porque Vox ya le está adelantando en las encuestas y a usted ya le está dejando el puesto de copiloto".
-
14:05
Sánchez, a Feijóo: "La principal aportación que ha hecho es abrir a la ultraderecha los gobiernos autonómicos"
La política europea de vivienda le iporta "un bledo", de lo de Palestina "ni quiere hablar" y del Pacto Verde "reniega", ha dicho Sänchez a Feijóo, al hablar sobre "los silencios reveladores" en su discurso", a pesar de que la "trágica
"La principal aportación que ha hecho a la política española ha sido abrir de par en par a la ultraderecha los gobiernos autonómicos", ha señalado Sánchez, que considera que se da el caso "especialmente llamativo" de que ha sido Vox el que ha roto con el PP, no este último con Vox.
-
14:10
Sánchez acusa a Feijóo de mentir sobre la gestión de Mazón y de nuevo pide elecciones en la Comunidad Valenciana
Sobre la gestión de Carlos Mazón ha dicho Sánchez que la pregunta es: "Ya nos imaginamos que hizo el señor Mazón ¿Qué hizo el señor Feijóo? Se plantó en Valencia el 30 de octubre y dijo que estaba enterado de todo al minuto y que Mazón le había informado en tiempo real de la evolución de la dana desde la tarde del 28 de octubre, pero la duda que tenemos es si esto es así ¿cómo explica que la primera llamada se registrara a las 21:27 de la noche del 29 de octubre cuando se habían producido la mayoría de las víctimas mortales".
Y añade: "¿Qué pasa que le llamaron desde una cabina telefónica? [...] Mintió usted el 31 de octubre cuando declaró que los protocolos de la Comunidad Valenciana se habían cumplido". El propio Mazón reconoció que los protocolos fallaron, ha señalado Sánchez. "Mintió usted el 9 de enero de 2025 en un acto con alcaldes cuando dijo que Mazón estaba haciendo un gran trabajo, una semana después tuvo que reconocer que estaba "noqueado".
Y de nuevo ha pedido al PP que convoque elecciones en la Comunidad Valenciana, donde los "recortes y las negligencias" de Mazón al frente del Ejecutivo han "costado cientos de vidas y millones de euros a los ciudadanos de Valencia y del resto de España. Usted es corresponsable de esa tragedia, porque ha intentado taparlo".
-
14:18
El jefe del Ejecutivo acusa al PP de "poner en riesgo la vida de miles de mujeres en Andalucía"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el PP "no solo ha fallado en gestión" sino también en "humanidad y decencia". Y ha recordado los fallos del cribado de cáncer en Andalucía, donde han puesto "en riesgo la vida de miles de mujeres y es posible que hayan causado daños en su salud física y mental".
Y lo que hacen, ha dicho, es dedicarse a mentir e infantilizarlas. "Han llegado a decir que no contactaron con las pacientes pendientes de pruebas en Andalucia para evitarles ansiedad. Qué indignidad", ha señalado Sánchez.
-
14:25
Sánchez también carga por la gestión forestal en comunidades autónomas gobernadas por el PP
En Castilla y León, donde el PP gobierna con el apoyo de Vox, ha asegurado Sánchez, que entregaron el 40% de los servicios de bomberos a empresas privadas, han insertado una temporalidad corrosiva en los servicios de vigilancia", argumentando que mantener un servicio de vigilancia todo el año es "un despilfarro".
"El señor Mañueco directtamente deja que se quemen esos montes mas de 56 millones de árboles calcinados este verano y con ellos las casas, granjas, negocios de cientos de castellanos y leoneses. Mentiras, ausencia y cenizas", ha concluido.
También en Extremadura, ha dicho, donde dejaron el 60% del presupuesto sin ejecutar en prevención de incendios. "Se produce la peor oleada de incendios en Extremadura en toda su historia y ¿qué hizo María Guardiola? ¿reconoció su error? se dedicó a hacer politiquería solicitó el doble de recursos que existen en toda la Unión Europa mientras mantenía retenes de bomberos sin activar en Extremadura".
-
14:31
A Abascal: "Habla de corrupción cuando han sido apercibidos por donaciones de hasta 11 millones de euros"
Al líder de Vox, Santiago Abascal, le ha dicho que ha intervenido "como interviene siempre perdonándonos la vida, amenazandome con el señor Feijóo", es en lo que ha quedado la oposición, ha dicho, "dispuestoa dar lecciones de integridad", porque "todos somos corruptos salvo él, que lleva escrita la palabra corrupción en la frente".
Y le ha preguntado a Abascal cómo puede hablar de corrupción y "dar lecciones de ejemplaridad" cuando "se paa un año entero sin hacer nada cobrando 80.000 euros de todos los españoles en el chiringuito que le creó la presidenta Aguirre en la Comunidad de Madrid".
"Habla de corrupción cuando han sido apercibidos por donaciones de hasta 11 millones de euros", ha dicho Sánchez, que considera que puede hablar de corrupción "porque la conoce muy bien".
-
14:39
Sánchez responde a Abascal: "Yo no me callo ni bajo el agua"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado a la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal asegurando: "Yo no me callo ni bajo el agua, señor Abascal". Así lo ha afirmado después de recordar que en le tribuna le pidió que se callara.
Y sobre la "invasión de la inmigración" le ha pedido de "deje de mentir" y de tratar de "inocular miedo", porque más del 94% de los migrantes han llegado por vías regulares. Y cita a un "gran líder internacional" en referencia al papa León XIV, que dijo "hay quienes buscan el desequilibrio de nuestra sociedad, dando prioridad a los mercados y la especulación financiera, de ahí que nieguen al Estado".
-
14:45
A Sumar: "El juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está, no funciona muy bien"
"Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está en el Gobierno no funciona muy bien (...) Si ustedes quieren criticar al Gobierno y a todos los departamentos, ¿se imagina que nosotros hiciéramos lo mismo con ministros y ministras de Sumar?", ha preguntado Sánchez. "Tenemos muy claro cuál es el interés general y propósito de este Gobierno de coalición progresista".
Así ha reaccionado el jefe del Ejecutivo a la intervención de la diputada portavoz de Sumar Verónica Barbero.
-
14:49
Sánchez pide a ERC empatía sobre la policía patriótica: "Se espió a dónde iba con mis hijas"
Sánchez responde a ERC que está de acuerdo en que las tramas de corrupción de la Gürtel y la Kitchen "están en el PP". Y ha celebrado su referencia a la aganda 2030 que defiende el Gobierno.
"Usted me reprocha que ustedes han sido perseguidos, víctimas, yo mismo he sido víctima del espionaje de la mal llamda policía patriótica y la operación Kitchen [...] incluso se espió a dónde iba con mis hijas", ha dicho Sánchez al considerar que el ejercicio de empatía sería exigible.
Sobre la migración, dice a ERC que aquellos que defiende la deportación solo están ofreciendo a la ciudadanía española pobreza. Y que ellos quieren entrar en ese debate porque es también una cuestión de desarrollo. Y ha dicho que son "conscientes" de que la mayoría parlamentaria es "muy compleja" pero esa es "la realidad emanada de las urnas".
-
14:54
Llama a Junts a un "entendimiento que traiga más prosperidad y autogobierno a Cataluña"
El jefe del Ejecutivo ha respondido a la portavoz de Junts Miriam Nogueras, que el grupo parlamentario del PSOE necesita los votos de Junts, pero también la formación catalana necesita los del PSOE, "¿o es que va a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y quieren acabar con el catalán?".
Y a continuación ha advertido que hay dos opciones: "O un bloqueo que no conduce a nada o un entendimiento que traiga más prosperidad y autogobierno a Cataluña. Nosotros hemos venido a trabjar y cumplir compromisos. También con los de Junts y con el resto de grupos que apoyaron mi investidura".
-
15:01
A Belarra, sobre su propuesta para "reventar" a la derecha: "No gobernamos contra nadie"
El presidente del Gobierno ha respondido a la líder de Podemos, Ione Belarra, que en lo económico se está creando empleo, con una calidad que no tenía en marcos laborales previos, como en la reforma de Mariano Rajoy.
Sore su propuesta de reformas para "reventar" a la derecha, responde que ellos no gobiernan "contra nadie"."Cuando ponemos pie en pared ante el retroceso que se está produciendo en algunos gobiernos autonómicos lo hacemos en beneficio de hombres y mujeres que votan lo que votan".
-
15:15
Comienza el turno de réplica del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Lecciones ninguna"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha replicado a Sánchez que no ha de dar ninguna "lección". "Señor Sánchez, en Andalucía, Galicia, Madrid, Aragón, Extremadura, Valencia y Castilla y León... en todas le va a ganar el PP a usted y a su partido".
Además, Feijóo ha prometido a los españoles que el país tendrá un gobierno que se ocupará de sus problemas, como la vivienda, o que reforzará la seguridad en sus fronteras.
-
15:16
Feijóo: "España tendrá un Gobierno respetuoso con los jefes del estado"
El presidente del Partido Popular ha prometido que "España tendrá un Gobierno respetuoso con los jefes del estado, con sus luces y con sus sombras". "Venir aquí, a esta tribuna, a censurar a un jefe del Estado no lo ha hecho jamás ningún presidente democrático en este país", ha añadido.
-
15:22
Abascal, a Sánchez: "No tengo miedo de ir a elecciones en ningún sitio"
El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha asegurado ante la cámara baja que no tiene miedo de ir a elecciones "en ningún sitio".
Asimismo, ha recriminado al presidente del Gobierno que "no he sido jamás convocado a un tribunal ni imputado por absolutamente nada". "Vox está limpio y ustedes no pueden decir lo mismo", ha afirmado Abascal.
-
15:26
Verónica Barbero (Sumar): "Pensar en el pueblo de la coalición es poner sobre la mesa soluciones a la crisis de vivienda"
-
15:32
Rufián, a Feijóo: "¿Es cierto, como dijo Mazón, que fue usted el que le recomendó no pedir la emergencia nacional?"
Comienza el turno del diputado de ERC, Gabriel Rufián. El portavoz de ERC ha tildado de "grave" que Mazón haya afirmado en su comparecencia que fue el primero que habló con Carlos Mazón.
"Más allá de conocer lo que pasó, la pregunta es cuándo habló con él. ¿En El Ventorro?", ha querido saber el político independentista. "No me digan que es mentira", ha reprochado al bloque de los populares, y ha añadido: "¿Es cierto, como dijo Mazón, que fue usted el que le recomendó no pedir la emergencia nacional?".
Además, se ha comprometido a frenar el fascismo: "Mientras yo sea portavoz de ERC, aquí se va a parar el fascismo."
-
15:34
Gabriel Rufián (ERC): "En cuanto a la migración, mi abuelo decía que a las 8 de la mañana, a la entrada de la obra, siempre faltan inmigrantes; en cambio, a la salida de la obra, a las 8 de la tarde, siempre sobran."
-
15:36
Patxi López, portavoz del PSOE: "Al Senado no se puede ir a hablar de política territorial porque lo tienen secuestrado"
El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, ha expresado que "al Senado no se puede ir a hablar de política territorial" porque, según él, el Partido Popular "lo tiene secuestrado".
"La cuestión hoy era hablar de los servicios públicos y estos están en las comunidades autónomas", ha criticado López.
-
15:55
Sánchez, a Feijóo: "El récord de pobreza en este país lo tiene un presidente del Gobierno que se llama Mariano Rajoy"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno del Congreso que "el récord de pobreza lo tiene en este país lo tiene un presidente que se llama Mariano Rajoy". Sánchez también ha afeado a Feijóo que ejecutivos autonómicos del PP han recortado en servicios sociales como becas comedor.
Sánchez también ha interpelado al líder de los populares si, un día logra la presidencia del ejectutivo, sumará al presidente de VOX, Santiago Abascal, como vicepresidente.
-
16:14
Feijóo recrimina a Sánchez que no traiga un proyecto de Presupuestos al Congreso, y Sánchez pide que se convoquen elecciones en la Comunitat Valenciana
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya llevado en tres años ningún proyecto de Presupuestos Generales a la cámara baja. "Cumpla con la Constitución y traiga sus Presupuestos", ha exigido Feijóo. En caso contrario y de que no cuente con mayoría sufieciente, el líder del PP ha pedido la convocatoria de elecciones generales.
Sánchez ha criticado que el PP lleve 7 años pidiendo elecciones anticipadas, y considera que dónde tienen que haber elecciones es en la Comunitat Valenciana tras la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón.
-
16:18
Abascal también pide elecciones a Sánchez y remarca que lo único que crece en España es “la deuda y la inmigración ilegal”
El líder de VOX, Santiago Abascal, ha seguido la misma línea del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha pedido al jede del ejecutivo que convoque elecciones en España. “Lo único que crece en España es la deuda (…) y la inmigración ilegal. Por eso no se atreve a convocar elecciones”.
Pedro Sánchez ha respondido que “es mentira que la deuda crezca” y que el problema de VOX “es que el dato mata su relato”.
-
16:27
García Ortiz declara en el Supremo sin toga, en el banquillo y ratifica su declaración del 29 de enero de 2025
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reanudado a las 16:00 con su declaración. Sin toga, el fiscal se ha sentado en el banquillo de los acusados y ha ratificado lo que ya dijo el pasado 29 de enero.
Nuevamente, García Ortiz ha negado haber sido el responsable de la filtración del correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
-
16:30
Los agentes de la UCO justifican el volcado "total" de los dispositivos del fiscal y reconocen su "colaboración activa"
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieron en el registro al despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han justificado este miércoles el volcado "total" de sus dispositivos electrónicos, asegurando que en un registro es "imposible" un "volcado selectivo" por cuestiones técnicas u operativas. Además, han confirmado que tuvo una "colaboración activa".
En la penúltima jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, han declarado seis agentes que participaron el 30 de octubre de 2024 en el registro del despacho del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid.
Lea la información completa de Mari Carmen Cruz sobre el juicio contra el fiscal en este enlace
-
16:33
El fiscal general no contesta a acusaciones y reprocha "actitud desleal" al novio de Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado responder a las acusaciones personadas en su juicio, incluida la que ejerce el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien le ha reprochado tener una actuación "desleal" no con él, sino con el tribunal.
A preguntas del presidente del tribunal, ha explicado su decisión de no contestar a ninguna de las siete acusaciones personadas, que le piden entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación por presunta revelación de secretos.
El fiscal considera que ha habido "lealtad procesal en la búsqueda de la verdad", tanto en la interposición de su querella, donde no se incluyeron todos los datos existentes, como al enviar él mismo al jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid uno de los correos que se cruzó con el fiscal que le investigaba para que hiciese "un uso político del mismo".
-
16:43
El fiscal general reitera que no filtró el correo clave sobre el novio de Díaz Ayuso: "No lo he hecho llegar"
Álvaro García Ortiz ha repetido lo que ya ha asegurado en numerosas ocasiones, que no filtró el correo electrónico de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.
"¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?", ha preguntado la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. "No lo he hecho llegar", ha respondido el fiscal general. "¿Se ratifica?", ha insistido ella. "Sí, me ratifico", ha confirmado García Ortiz.
-
16:54
García Ortiz defiende la nota que elaboró la Fiscalía: "Es una respuesta institucional"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido la elaboración de la nota en respuesta a las informaciones que publicaron los medios de comunicación: "Es una respuesta institucional a una noticia que pone en cuestión el trabajo de los fiscales", ha explicado.
Según ha detallado García Ortiz, la decisión de hacer esa nota surge después de la noticia de 'El Mundo', aunque la fiscal Lastra "dice que fue antes de recibir esta noticia".
-
17:06
El fiscal general niega haber confesado a Lastra la filtración de los correos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado que le confesara a la fiscal Almudena Lastra que había filtrado los correos del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.
Lastra asegura que cuando le preguntó a García Ortiz si había filtrado los mails, él respondió que "eso ahora no importa". Sobre esta conversación, Ortiz ha asegurado que "no escuchó estas palabras" y duda que un fiscal se pueda dirigir en estos términos a un fiscal general del Estado.
-
17:08
VÍDEO | García Ortiz se sienta en el banquillo de los acusados para declarar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha sentado este miércoles en el Tribunal Supremo, sin toga, en su juicio por presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
-
17:13
VÍDEO | García Ortiz ratifica en el Supremo que no filtró el correo sobre el novio de Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ratificado este miércoles en el Tribunal Supremo que no filtró el correo clave sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. "¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?", ha preguntado la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. "No lo he hecho llegar", ha aseverado él. "¿Se ratifica?", ha insistido ella. "Sí, me ratifico", ha confirmado García Ortiz.
-
17:24
El fiscal defiende el borrado de datos de su móvil porque "afectan a terceras personas"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido que el borrado de mensajes y WhatsApps de su teléfono como una acción habitual para garantizar la protección de datos de terceras personas.
"Restauro valores de fábrica y me aseguro de que se cualquier dato de los que soy poseedor y que puedan perjudicar a terceras personas", ha explicado. "No hay ningún ánimo de ocultación".
En sus palabras, algunos datos que contiene el fiscal en sus mensajes "ponen en peligro a muchas personas de este país". Por eso, dice, tiene borrados automáticos y sistemáticamente elimina datos de forma manual: "No permito que permanezcan más de un mes en mi chat informaciones profesionales".
-
17:26
García Ortiz afirma que la fiscal Lastra no le informó de la oferta de González Amador
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este miércoles que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, no le informó de la oferta de conformidad que hizo el abogado de Alberto González Amador y ha dejado claro que debió hacerlo "directa e inmediatamente".
Cuando tuvo conocimiento, advirtió al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y con eso dio por iniciado el procedimiento de dación de cuentas, regulado en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que deben ser comunicados al fiscal general los asuntos trascendentes o importantes.
-
17:30
García Ortiz carga contra la "insidia y calumnia" que lanzó Miguel Ángel Rodríguez
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tildado de "insidia" y "calumnia" los mensajes que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, publicó y envió "contra la Fiscalía española" y "contra los superiores" del caso de la pareja de la presidenta madrileña.
En este sentido, ha relatado cómo a las 20.50 del 13 de marzo, la fiscal Lastra, le llamó para manifestarle "una inquietud importante" que le había llegado por su director de comunicación.
Y es "que el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid está distribuyendo whatsapps en el que dice que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta, que ese pacto ha sido retirado 'por ordenes de arriba', y añade, 'todo turbio'".
-
17:35
VÍDEO | Los agentes de la UCO justifican el volcado "total" de los dispositivos del fiscal y reconocen su "colaboración activa"
Esta mañana han declarado los agentes de la UCO que registraron su despacho, volcaron los datos de su móvil e hicieron el informe. Y ante el tribunal han mantenido que el origen de la filtración del correo del novio de Ayuso está en la Fiscalía General.
-
17:50
VÍDEO | García Ortiz defiende la nota que publicó la Fiscalía: "Es una respuesta institucional"
-
17:59
Termina la declaración del fiscal general en Supremo: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende"
Justo antes de finalizar su declaración en el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha zanjado diciendo que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende", unas palabras que le ha dicho una persona antes de entrar en la sala.
Poco antes, ha manifestado que no tiene interés alguno en perjudicar a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador: "Cualquier dato referente al señor González Amador ha sido tratado con exquisitez".
-
18:52
El juicio del fiscal general se cuela en la sesión de control al Gobierno en el Congreso
En la cámara baja también se ha hablado sobre la penúltima jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ha sido en un cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Partido Popular.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha recordado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han confirmado en la sesión del juicio de este miércoles que "el fiscal destruyó pruebas como un vulgar delincuente". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le ha respondido que "las únicas destrucciones de pruebas que conozco son los martillazos de la policía patriótica en relación a los discos duros del Partido Popular".
-
19:06
El PP recuerda que el fiscal "debería haber dimitido hace tiempo" y tilda su declaración como "jornada negra para la justicia"
La diputada y vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "debería haber dimitido hace mucho tiempo". También ha considerado que la de este miércoles ha sido "una jornada negra para la historia de la justicia en España".
Gamarra también ha apuntado a las declaraciones de varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que registraron el despacho del fiscal general. "Ya sería mala suerte que se borrase lo que le podía absolver", ha resumido.
La diputada popular ha aprovechado para cargar contra el ejecutivo, asegurando que "ha pretendido controlar al poder judicial". "El Gobierno de Sánchez está visto para sentencia y de las urnas", ha dicho Gamarra.
-
19:19
Torres defiende que el contrato de mascarillas no se hizo a través de él y que solo intervino cuando "había dificultades"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este miércoles desde el Congreso que las contrataciones de mascarillas con la empresa vinculada al 'caso Koldo' no se hicieron a través de él, a la vez que ha insistido en que él solo intervino cuando "había dificultades", como ocurría en otras operaciones cuando era presidente de Canarias.
Y es que PP y Vox han querido fijar la atención de la sesión de control de este miércoles en el Congreso en el ministro Torres tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a sus vínculos con el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama para la venta de material sanitario durante la pandemia.
-
19:24
García Ortiz niega haber filtrado el mail de González Amador y reitera su inocencia: "La verdad no se filtra, se defiende
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado tajantemente este miércoles haber enviado el correo del 2 de febrero de 2024, donde la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía en su nombre la comisión de dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía una conformidad. Y en un breve alegato final ha defendido que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".
Ha sido durante su declaración durante hora y media como acusado en el juicio contra él en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, precisamente por ese mail en cuestión. Ya en su declaración en la instrucción dijo lo mismo.
Este miércoles por la tarde tenía lugar la declaración más esperada en este juicio, que se inició el pasado lunes 3 de noviembre. Sentado en el banquillo de los acusados y sin toga -al contrario de resto de la vista que la ha llevado puesta-, el fiscal general ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones particulares por considerar que se ha llevado a cabo "una actuación desleal" hacia su persona en esta causa.
Lea aquí la crónica completa de Mari Carmen Cruz sobre la declaración del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo
-
21:13
El Congreso decidirá este jueves la derogación del cierre de nucleares
La sesión plenaria en el Congreso seguirá este jueves con el debate y votación de las enmiendas del PP a la Ley de Movilidad Sostenible que, entre otras cosas, establecen la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares y también la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena.
En concreto, la cámara baja examinará las enmiendas que el Senado introdujo a este proyecto legislativo gracias a la mayoría absoluta del PP. Se trata de más de ochenta cambios en el articulado del texto del Gobierno.
Entre esos cambios se encuentran los relativos a levantar el previsto cierre nuclear de las centrales de Almaraz, Ascó y Cofrentes. Los votos de Junts y del PNV serán determinantes.
-
21:40
García Ortiz niega haber filtrado el correo electrónico de González Amador y reitera su inocencia
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado tajantemente este miércoles haber enviado el correo del 2 de febrero de 2024, donde la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía en su nombre la comisión de dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía una conformidad. Y en un breve alegato final ha defendido que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".
Foto: REMITIDA / HANDOUT por TRIBUNAL SUPREMO
-
21:43
El Congreso vive la escenificación de la ruptura de Junts con el Gobierno
El Congreso de los Diputados ha vivido este miércoles la escenificación verbal de la ruptura de Junts per Catalunya con el Gobierno. La portavoz de la formación en la cámara baja, Míriam Nogueras, ha elegido incluso la descalificación para dejar clara su ruptura con el presidente Pedro Sánchez. El jefe del ejecutivo ha vuelto a tender la mano a sus socios de investidura y asegura que mantendrá los esfuerzos para llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios.
Foto: Eduardo Parra / Europa Press
-
21:44
Choque en el Congreso entre PP y PSOE por la situación política en la Comunidad Valenciana
La situación política en la Comunidad Valenciana ha provocado otro choque entre Sánchez y Feijóo, al que por primera vez responsabiliza de la tragedia.
"Las negligencias del señor Mazón han costado cientos de vidas", ha señalado el presidente del Gobierno, que ha indicado que Feijóo "es corresponsable de esa tragedia y ha preferido taparlo". Por su parte, el líder de los populares ha reconocido que habló antes que Sánchez con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
-
21:48
