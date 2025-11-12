Torres defiende que el contrato de mascarillas no se hizo a través de él y que solo intervino cuando "había dificultades"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este miércoles desde el Congreso que las contrataciones de mascarillas con la empresa vinculada al 'caso Koldo' no se hicieron a través de él, a la vez que ha insistido en que él solo intervino cuando "había dificultades", como ocurría en otras operaciones cuando era presidente de Canarias.

Y es que PP y Vox han querido fijar la atención de la sesión de control de este miércoles en el Congreso en el ministro Torres tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a sus vínculos con el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama para la venta de material sanitario durante la pandemia.

Por ello, el ministro Torres ha tenido que responder hasta tres preguntas de los diputados del PP, Cuca Gamarra y Eduardo Carazo, y otra de la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, en las que le han exigido explicaciones por este informe de la Guardia Civil.

En este contexto, Torres ha advertido de que PP y Vox le querían "entrampar" por sus diferentes comparecencias en las comisiones de investigación del Senado y el Congreso sobre su relación con el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama.

Al hilo, ha señalado que en la investigación parlamentaria aseguró que no iba a decir que no conocía a alguien cuando luego podía aparecer una foto en una "reunión cualquiera".

Y sobre las contrataciones de mascarillas con Soluciones de Gestión, empresa vinculada al 'caso Koldo', Torres ha reafirmado que no llegaron a través de él y que intervino "con estas y otras empresas" cuando había dificultades y había problemas.