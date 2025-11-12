Sánchez carga contra la oposición "destructiva" y apela al "espíritu de acuerdo" tras el portazo de Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la oposición absolutamente destructiva, abonada al esperpento y rendida a la ultra derecha que se ha producido en nuestro país tras las últimas crisis. El líder socialista ha señalado que, en momentos como la guerra de Ucrania, la pandemia o el volcán de la isla de La Palma, la oposición no ha aportado propuestas ni ha arrimado el hombro "cuando la situación lo requería".

En su respuesta al líder del Partido Popular, el presidente ha descrito el discurso de Alberto Núñez Feijóo como una "intervención vacía", en la que "no hay propuestas constructivas" sino "recursos a la simplificación, vulgaridad y lugares comunes".

Los ciudadanos, ha explicado Sánchez, necesitan la acción pública y dependen de lo que se debate en el Congreso de los Diputados. Por eso, ha apelado a los grupos parlamentarios "al espíritu de acuerdo". El objetivo, ha considerado, es mantener el Estado del bienestar, que confronta con las respuestas de la derecha durante la crisis financiera y las recetas "neoliberales" que se ofrecieron. "Asistimos al colapso político de la derecha tradicional en nuestro país y en nuestro continente", algo que el presidente del Gobierno califica como "fracaso político-intelectual" cuyos "mantras han resultado equivocados".

“🔴 Pedro Sánchez apela al "espíritu" de acuerdo para agotar la legislatura



El presidente del Gobierno desde el Congreso no ha mencionado la corrupción y reclama elecciones en la Comunidad Valenciana



🎙️@SGallardoRNE



Más información: https://t.co/qXTPdAoUyN pic.twitter.com/hMp6u0n2oa“ — Radio 5 (@radio5_rne) November 12, 2025

En respuesta a Junts, según el presidente existen dos opciones: "Un bloqueo que no conduce a nada o un entendimiento que traiga más prosperidad". Sánchez ha reconocido que se han paralizado tramitaciones parlamentarias porque no se han alcanzado acuerdos. Y le ha respondido a Nogueras que "no es falta de voluntad política", pero también que "no solo están ustedes, hay otros grupos" con los que tiene que alcanzar acuerdos y quiere cumplir todos los compromisos.

Sánchez ha recordado que la composición actual del hemiciclo es compleja: "No hay mayorías consolidadas, cada ley requiere un enfoque distinto", dice. Pero ha subrayado que este es "el parlamento que eligieron los ciudadanos" en las últimas elecciones y "la legislatura dura cuatro años". "Mi grupo necesita sus votos", ha replicado Sánchez a Junts, "pero también el suyo necesita los nuestros ¿o va a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña?".

Pedro Sánchez rechaza un pacto PP - Vox en Valencia y pide elecciones El Gobierno, ha argumentado Sánchez, estará "vigilante" a las negociaciones del PP y Vox en la Comunidad Valenciana para elegir al nuevo presidente de la Generalitat. El objetivo es que "ninguno de esos acuerdos vulnere nuestros compromisos europeos ni la legislación vigente en materia de derechos y libertades". El presidente del Gobierno ha insistido en pedir que se convoquen elecciones en Valencia y se ha dirigido al líder de Vox: "Desde esta tribuna, le vuelvo a exigir a Abascal que no pacten con la derecha y que los valencianos vayan a elecciones". Una petición que también le ha lanzado a Alberto Núñez Feijóo. Durante su intervención ante el pleno del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno ha criticado que esa negociación se está desarrollando "sin luz y taquígrafos", por lo que pide conocer "exactamente" el detalle de las conversaciones. Teme que el acuerdo final acabe con la "arquitectura institucional y presupuestaria" para hacer frente a la emergencia climática en la Comunidad Valenciana. Un territorio que, ha insistido, "se ha visto afectado por las consecuencias" de la misma. "Los valencianos no quieren más dosis de negacionismo", ha dicho Sánchez, "sino cambiar el rumbo" tras el "desastre" al que, ha afirmado, los populares han llevado a la Comunidad Valenciana. Lo que pide el Partido Socialista y, en opinión de Sánchez, "una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana", son elecciones: "Para romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente, más comprometido con la ciencia y la razón", ha rematado. “Sánchez exige a Abascal "no pactar" con el PP en Valencia y que se convoquen elecciones tras el "desastre" que "han traído" https://t.co/ggoIwTNdcE pic.twitter.com/guYQqnRTST“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 12, 2025

Frente a la corrupción "tolerancia cero" y "colaboración total con la justicia" En su comparecencia ante el pleno de la Cámara Baja, Pedro Sánchez también ha insistido en su mensaje de "tolerancia cero contra la corrupción" y ha expresado su colaboración total con la justicia. El PSOE, ha explicado, actúa en consecuencia "no ahora, sino desde que llegamos al Gobierno". En este sentido ha aludido a medidas adoptadas por su Ejecutivo, como la incorporación al ordenamiento jurídico del delito de enriquecimiento ilícito, las medidas del Plan de Acción por la Democracia o el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Son medidas que no se adoptan con el objetivo de "cumplir el expediente o dejar atrás una crisis", sino porque "realmente creemos en la limpieza democrática". La corrupción no solo define a corruptores y corrompidos", ha insistido, "también pone frente al espejo a quienes deciden actuar y quienes deciden mirar para otro lado". Este Gobierno "estará siempre entre los que actúan", ha concluido. Las prácticas corruptas, según Sánchez, adoptan "muchas formas". Pueden ser cargos públicos "que cobran mordidas por hacer cosas ilícitas", comisionistas que "cruzan la frontera de la ley" o partidos políticos que "recortan y privatizan los servicios públicos a cambio de determinados favores o apoyos económicos de amplio espectro". El presidente ha insistido en que "esa es la corrupción que afecta a España" donde, ha dicho, el PP aplica un manual con tres capítulos: "Recortes, privatizaciones y si algo sale mal y te pillan, miente". “Pedro Sánchez: "La corrupción es un a lacra que afecta a nuestro país. Así lo demuestra el caso de presunto cohecho y malversación que afecta a dos exsecretarios de Organización del PSOE y las más de 30 causas abiertas por corrupción que tiene el PP" https://t.co/ggoIwTNdcE pic.twitter.com/YTpat9CP85“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 12, 2025