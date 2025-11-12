Feijóo acusa a Sánchez de "deslealtad" y le niega cualquier apoyo del PP: "No cuente conmigo para nada"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "deslealtad" y le ha avisado de que no cuente con ningún apoyo de su grupo, mayoritario en la Cámara Baja. "La responsabilidad de convocar elecciones es suya y una obligación política y moral", ha advertido Feijóo al jefe del Ejecutivo en respuesta a Sánchez tras su comparecencia en el Congreso.

"No cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara, no cuente conmigo ni para esto ni para nada", le ha replicado a Sánchez tras su intervención en el pleno del Congreso para dar cuenta de la última cumbre europea, hablar sobre la situación de los servicios públicos, y el aumento de inestabilidad en la legislatura tras la ruptura de Junts con el PSOE.

“Feijóo a Sánchez: "Aquí estamos como si nada. Como si esto fuese una comparecencia normal de un Gobierno normal. Quizá encuentre en el resto de grupos quien le siga el juego para simular normalidad. No cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara ni para esto, ni para nada"… pic.twitter.com/oXvk55OkIa“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 12, 2025

En su respuesta al jefe del Ejecutivo, Feijóo ha asegurado que el Gobierno "se atrinchera" ante los casos de presunta corrupción en su entorno, mientras "la vida de la gente empeora". Para Sánchez "todo es prescindible salvo una cosa, seguir en el poder", ha espetado el líder de la oposición a Sánchez.

"Usted lleva la deslealtad en la sangre solo es leal a sí mismo y es su única forma de ejercer el poder, y la pregunta es ¿por qué este empeño en continuar a toda costa? Por gobernar no es, por sacar leyes tampoco, la respuesta hay que encontrarla en el tercer poder, es la acción judicial la que le tiene aferrado a ese escaño, lo que le pasa es que usted está muerto de miedo y cree que algo podrá conseguir controlando la Abogacía del estado, la Fiscalía General y desmantelando la UCO", ha asegurado el líder del PP.

A los socios de Sánchez: "¿No ven que normalizan lo inaceptable?" Además, el líder del PP se ha dirigido a los socios de investidura del Ejecutivo al reprocharles que "normalicen lo inaceptable", después de que Sánchez pretenda "gobernar" sin el Parlamento, interrumpiendo "el normal funcionamiento de las instituciones del Estado" e intentando "secuestrar al poder legislativo y al poder judicial", según ha asegurado Feijóo. "Miren, un país no se detiene de repente, un país se desgasta poco a poco, primero se promueve el enfrentamiento, como hizo en la investidura, luego se degradan las instituciones para expandir su poder personal y más tarde se retuerce el principio de legalidad, pero señorías de verdad no lo están viendo, no ven que normalizan lo inaceptable?", ha dicho el líder del PP a los socios. “Feijóo acusa a los socios de investidura y de Gobierno de "normalizar lo inaceptable" : "¿A todos les vale que se pretenda gobernar sin el Parlamento? ¿Les vale que se interrumpa el normal funcionamiento de las instituciones del Estado' ¡Les vale que el Ejecutivo intente… pic.twitter.com/zsYH3dKMZd“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 12, 2025 Uno por uno se ha dirigido a los socios de investidura del Ejecutivo, menos a Bildu, a Podemos y a ERC: "A Bildu sigo sin tener nada que decirle. Su connivencia con el delito no sorprende a nadie, por lo menos son consecuentes con sus antecedentes señorías de Bildu. Nada que decirle tampoco a Podemos ni a ERC, a quienes compartieron bandera con la ejemplaridad del señor Ábalos y el feminismo de Errejón poco puedo decirles". "Eso sí señor Rufián con cordialidad, al menos ahórrenos hoy las lecciones, la izquierda no es que no pueda robar es que ha robado y lo hace contando contando con su silencio, señor Rufián", ha dicho Feijóo al portavoz de Esquerra Republicana que en las últimas intervenciones en el Congreso ha respaldado al Ejecutivo ante los presuntos casos de corrupción. También ha tenido palabras para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, a la que ha dicho con ironía: "Como no está, no tengo nada que decirle, supongo que se estará aproximando a la calle de Ferraz para ingresar en el PSOE".

Feijóo insta al PNV y a Junts a reflexionar A las formaciones nacionalistas del PNV y Junts les ha dicho que "saben que esto no les va a salir gratis, ¿quién podía imaginar que a dos partidos de una base sociológica centrada les iba a pasar factura apoyar a un gobierno de izquierda populista como este? Ustedes también son responsables del deterioro de Euskadi y de Cataluña". A Junts, ha dicho, "ya le ha pasado y le pasará al PNV", ha advertido Feijóo, cuando el PSOE les "meta en la fachosfera se quedarán sin poder, sin principios, sin votantes y sin influencia en Madrid". Y les ha instado a reflexionar, porque sostienen, ha dicho, a un Ejecutivo que acaba de cumplir dos años y "defiende a un partido al que investiga la Audiencia Nacional por financiación irregular y blanqueo", a un ministro que lo sigue siendo "tras haberse demostrado sus vínculos con la trama corrupta", a un fiscal general "ahora en el banquillo del Tribunal Supremo, que ha llegado en coche oficial a declarar". El fiscal general reiterará este miércoles su inocencia en el Supremo por la presunta filtración contra el novio de Ayuso ÁLEX CABRERA

"¿Es usted también el presidente de la cloaca?" Y ha cuestionado si Sánchez es también "presidente de las cloacas" después de recordar el caso Leire Díez, abierto contra la exmilitante del PSOE por los audios en los que se le escucha ofrecer supuestos favores de la Fiscalía a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO. Feijóo ha dicho que el Gobierno ha defendido a una militante socialista "que le pagaba la nómina de alto cargo en Correos, Leire Díez, que extorsionaba en las cloacas por orden y con la influencia de Ferraz". Y a continuación ha citado el contenido de los audios en los que ella le decía al fiscal Ignacio Stampa: "Soy la mano derecha de Santos Cerdán". Leire Díez aseguró al fiscal Stampa que ella era la "mano derecha de Santos Cerdán"