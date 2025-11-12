El fiscal general reiterará este miércoles su inocencia en el Supremo por la presunta filtración contra el novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles en el juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Está previsto que el jefe del Ministerio público reitere lo que ya dijo en la primera sesión, cuando afirmó que "no es culpable".

De hecho ha sido la única ocasión en la que el fiscal ha tomado la palabra durante todo el juicio, cuando el pasado 3 de noviembre el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntó: "¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? "No", respondió tajante García Ortiz.

Él mismo ya manifestó en la fase de investigación ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado, que no era culpable cuando negó haber facilitado, divulgado o revelado la denuncia de Fiscalía, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de la causa que afecta a González Amador. En esta fase también admitió que borra "absolutamente todo" el contenido de su móvil "de manera regular" porque alberga datos "ultrasensibles".

La declaración del fiscal general está prevista después de que comparezcan también este miércoles varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que registraron su despacho y redactaron un informe que se considera esencial para la causa.