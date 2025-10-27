Calendario del juicio al fiscal general: García Ortiz declarará el 12 de noviembre tras 40 testigos, incluido González Amador

Ya hay calendario para el juicio en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado que se sienta en el banquillo, que se celebrará entre el 3 y el 13 de noviembre. Tal y como pidió su defensa, García Ortiz será el último en comparecer, el día 12, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Este último también está citado a declarar, aunque en calidad de testigo, el 4 de noviembre.

Las jornadas se repartirán en sesiones de mañana y tarde, que empezarán a las 10.00 y a las 15.30 horas, respectivamente. El 3 de noviembre está citado como primer testigo Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador por delitos fiscales y que se escribió con su abogado, Carlos Neira, para negociar una conformidad. Fue el encargado de remitir a García Ortiz la cadena de 'emails' en los que se centra el caso, entre ellos el presuntamente filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 por el fiscal general a la Cadena SER.

Tras Salto comparecerá Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid que estuvo imputada, pero a la que la Sala de Apelación del TS exoneró de ir a juicio; Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid que testificó que preguntó directamente a García Ortiz si era el autor de la filtración y que él le respondió: "Eso no importa ahora". Seguirá Diego Villafañe, hombre de confianza del fiscal general que también estuvo imputado por pedir el expediente del caso contra González Amador.

Ya en la sesión de la tarde de esa primera jornada, testificarán los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid, personajes fundamentales para aclarar cómo se llegó a la publicación de la nota de prensa emitida a las 10:20 horas del 14 de marzo de 2024, por la que empezó la causa.

Comparecencia de González Amador y del jefe de gabinete de Ayuso Al día siguiente, el plato fuerte será González Amador, citado a las 15:30. Se espera que ratifique tanto su querella contra García Ortiz como su declaración en la fase de instrucción, cuando reveló que autorizó a su abogado a negociar con Fiscalía y que dejó en manos del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, filtrar a la prensa el correo de 12 de marzo de 2024 donde Salto se abría a la oferta de la defensa de negociar. Después está citado el propio Neira, que declaró ante el Supremo que contó con el visto bueno de González Amador para pactar con Fiscalía a fin de resolver el asunto con el menor "ruido" posible. Ese mismo día, pero por la mañana, comparecerán el propio jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que reconoció haber filtrado a la prensa dicho 'email' de 12 de marzo; y el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, a quien el entonces líder de los socialistas madrileños Juan Lobato preguntó la mañana del 14 de marzo cómo habían obtenido el 'email' de 2 de febrero de 2024 (el supuestamente filtrado a la Cadena SER, donde queda claro que fue González Amador quien buscó el pacto), después de que la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera le animara a usarlo contra Díaz Ayuso ese día en la Asamblea de Madrid.