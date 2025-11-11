Mazón, en la comisión de investigación: la comida "no se habría producido" de saber "la magnitud" de la dana
- Este martes se ha reanudado el juicio al fiscal general del Estado y comparece Mazón en la comisión de Les Corts sobre la dana
La jornada política de este martes ha estado marcada por la cuarta sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la investigación por fraude fiscal al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Además, el expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido en la comisión de la dana de Valencia, ocho días después de que anunciara su dimisión y mientras todavía no se ha designado a la persona que le relevará al frente del Gobierno valenciano.
Además, también ha habido agenda en el Congreso de los Diputados, donde tras la junta de portavoces de la mañana se ha celebrado el pleno. El Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez decidido a agotar la legislatura, ha celebrado también este martes un nuevo Consejo de Ministros en un ambiente marcado por la decisión de Junts de vetar todas sus iniciativas legislativas.
Resumen de la actualidad política del 11 de noviembre
8:09
Buenos días, comienza aquí la crónica al minuto de este miércoles 11 de noviembre. Una jornada que estará marcada por la cuarta sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Además el expresident en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a comparecer en la comisión de la dana de Les Corts Valencianes. Además, como cada martes se reunirá el Consejo de Ministros.
8:14
El fiscal general afronta la recta final de su juicio en el Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha superado el ecuador del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) por una presunta filtración contra Alberto González Amador —novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso — con el viento de cola de las primeras sesiones, donde la mayoría de los testigos han ofrecido una versión favorable a sus intereses, pese al contrapunto del relato del querellante, que no dudó en culparle de haberle "matado públicamente".
"¿Empezando el día con @JuanraLucas— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) November 11, 2025
Hoy se abre de nuevo la sala de vistas en el Supremo para continuar el juicio a García Ortiz que declarará mañana. Cabe pensar que no se desviará de lo que respondió el primer día
¿ Escúchanos hasta las 12:20h en https://t.co/BoUUNPsryh pic.twitter.com/fyftIAYDZf“
García Ortiz se convirtió el 3 de noviembre en el primer fiscal general en ser juzgado. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros por, supuestamente, filtrar durante la noche del 13 de marzo de 2024 un 'email' enviado el 2 de febrero por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de pactar y evitar la cárcel.
El tribunal —formado por siete magistrados de mayoría conservadora que encabeza Andrés Martínez Arreita, como presidente de la Sala de lo Penal del TS— ha previsto seis sesiones, de las que ya se han celebrado tres, que han servido para escuchar a una veintena de testigos, entre fiscales, políticos, periodistas y el propio González Amador.
8:16
Mazón comparece en la comisión de la dana de Les Corts
El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparece este martes por la tarde en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, ocho días después de que anunciara su dimisión y mientras todavía no se ha designado a la persona que le relevará al frente del Gobierno valenciano.
La comparecencia de Mazón, que el PP y Vox acordaron en el plan de trabajo de la comisión y que el president pidió la semana pasada que se incluyera en el orden del día de este martes, supondrá su primera declaración pública desde que comunicara su renuncia.
Los socialistas han pedido que acuda con la factura del restaurante El Ventorro, donde comió el día de la dana, y con el registro de sus llamadas emitido por la compañía telefónica, y "que diga la verdad", como tiene obligación de hacer en una comisión de investigación, pues se reservan "acciones legales" si detectan "contradicciones" con sus palabras y la instrucción judicial.
8:32
Pradas informó a Mazón de las inundaciones en Utiel a las 17.37 el día de la dana
La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, informó el día de la dana al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de la emergencia y las inundaciones en Utiel (Valencia) a las 17.37 horas, mientras el mandatario estaba de comida en El Ventorro, y donde continuó a pesar de ello. Previamente, a las 16.29 , Pradas le había llamado y Mazón no lo había cogido.
Mazón fue informado de las inundaciones en Utiel a las 17:37 h el día de la dana, cuando estaba en El Ventorro
Fuentes de la investigación han confirmado a RTVE que Mazón llamó a la exconsejera Pradas para ponerle al tanto de la situación en Utiel pasadas las cinco y media de la tarde aquel 29 de octubre en el que murieron 229 personas. En esa llamada, Pradas le trasladó al presidente valenciano la preocupación por la situación y que la UME no podía entrar en la localidad con gente en los tejados. Tras ello, Pradas volvió a llamar a las 18.16 horas para informar de la situación con la presa de Forata y el temor a que se rompiese. A pesar de todo, Mazón siguió otra media hora más al menos en el interior del Ventorro.
-
El juez del caso Leire Díez retoma este martes la ronda de declaraciones
El juez que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por sus presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles tomará declaración a varios testigos —periodistas y un abogado— este martes, cuando también estaba previsto que interrogara a los investigados, si bien finalmente lo pospuso al próximo 17 de noviembre.
Se trata de varios periodistas que publicaron noticias sobre Díez y sus encuentros; y de Jacobo Teijelo, abogado que ejerce la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el 'caso Koldo' y en cuyo despacho se celebró una de las reuniones de la ex militante socialista.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, también tenía programado interrogar ese día a los tres investigados —Díez, el periodista Pere Rusiñol y el empresario Javier Pérez Dolset— pero lo aplazó a la espera de que el fiscal Ignacio Stampa, uno de los denunciantes, aportara toda la documentación que se comprometió a entregar en su declaración del pasado 5 de noviembre.
9:02
Las asociaciones de víctimas de la dana no podrán estar en la misma sala que Mazón
La presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha asegurado en La Hora de La 1 que no le ha causado sorpresa que a las asociaciones de víctimas de la dana no les permitan asistir a la comparecencia del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Es una indecencia más de todo lo que ha hecho este señor que dejo de ser presidente para nosotras el 29 de octubre", ha afirmado. Considera que "el maltrato sigue y sigue" hacia las víctimas.
Los familiares de las víctimas de la dana seguirán la comparecencia de Mazón en otra sala de Les Corts.

Hablamos con Rosa Álvarez, presidenta Asociación Víctimas Mortales 29-O: "El maltrato sigue y sigue"
Hablamos con Rosa Álvarez, presidenta Asociación Víctimas Mortales 29-O: "El maltrato sigue y sigue" https://t.co/gQqRzK0bem#LaHora11N pic.twitter.com/LjQrP5mKeJ“
Rosa Álvarez ha avanzado que no van a ir a la sala que les han ofrecido utilizar durante la comparecencia del expresident en Les Corts. "Es nomral que necesite ir con 60 asesores y con 600 ha de tapar la muerte de 229 de sus conciudadanos [...] yo comparecí sin asesoramiento, sin saber como dirigirme tuve que averiguarlo entre mi hija Aitana y yo. No tuve ningun miedo a enfrentarme, nerviosismo sí, pero no necesité ni un asesor porque iba a contar la verdad".
Y ha explicado que conocieron que no iban a poder estar en la misma sala a través de un comunicado en el que les explicaban que la sala era pequeña para tantos asistentes y que les ofrecían utilizar otra. A lo que Rosa Álvarez ha respondido que en Les Corts hay "muchas salas y que podrían haber buscado otras".
"No va a cambiar nada, este señor esta instalado en la mentira, seguramente ser,a un paseo en barca por la Albufera", ha dicho la presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O.
9:18
Así será la comparecencia de Mazón: dos turnos, una réplica y con límite de tiempo
El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparece este martes por la tarde en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, en la que dará cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración autonómica "para la recuperación social y económica de las zonas afectadas" por la riada y "todo aquello que consideren los grupos" que constituyen el órgano.
Será el primer responsable político que acuda a la citada comisión, que hasta el momento solo ha celebrado dos sesiones —en julio y octubre— con los únicos testimonios de expertos y técnicos. Mazón acude a petición propia, según solicitó en un escrito dirigido a la mesa el pasado miércoles. La comparecencia tendrá lugar a las 16:00 horas en una de las salas habituales de las comisiones y se espera una gran expectación mediática.
El plan de trabajo de la comisión, aprobado por el PP y Vox, establece la siguiente organización para las intervenciones: 3 minutos para cada grupo parlamentario,15 minutos para el compareciente, un segundo turno para los grupos parlamentarios de 6 minutos y un turno final del compareciente de otros 6 minutos. No obstante, reserva a la mesa la posibilidad de ampliar el tiempo con un tope máximo de otros 7 minutos "si fuese necesario".
9:35
Felipe González, sobre si está bloqueada la legislatura: "Eso es lo que dice Junts"
El expresidente del Gobierno, Felipe González, al ser preguntado sobre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la llegada a un desayuno informativo en Madrid, se ha limitado a decir que respeta al Tribunal Supremo.
En otro orden de acosas, a la pregunta sobre si considera que la legislatura está bloqueada por la retirada de apoyo de Junts, ha dicho que "eso es lo que dice Junts".
9:36
Rosa Álvarez, sobre el veto a las víctimas en la comparecencia de Mazón: "El maltrato sigue"
La presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha asegurado en La Hora de La 1 que no le ha causado sorpresa que a las asociaciones de víctimas de la dana no les permitan asistir en la misma sala a la comparecencia del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Es una indecencia más de todo lo que ha hecho este señor que dejo de ser presidente para nosotras el 29 de octubre", ha afirmado.
Considera que "el maltrato sigue y sigue" hacia las víctimas. Rosa Álvarez ha avanzado que no van a estar en la sala que les han ofrecido utilizar durante la comparecencia del expresident en Les Corts.
9:45
El juicio contra el fiscal general se reanuda con la declaración de más periodistas
Todas las claves en el análisis de Mari Carmen Cruz
El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con las declaraciones de más periodistas que informaron del caso de fraude fiscal.
(Foto: Eduardo Parra-Europa Press)
Esta semana García Ortiz afronta la recta final de un juicio que arrancó el pasado 3 de noviembre y que ha supuesto que se convirtiera en el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo de los acusados.
Se enfrenta a una pena de cárcel de entre 4 y 6 años, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros por, supuestamente, filtrar a la Cadena SER durante la noche del 13 de marzo de 2024 un 'email' enviado el 2 de febrero por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a Fiscalía, en el que reconocía, en nombre de su cliente, dos delitos fiscales.
9:58
El PP asegura que "muy pronto" darán a conocer la propuesta de sucesor de Mazón
El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, que este martes se encuentra en un desayuno informativo en Madrid ha dicho en relación a las conversaciones con Vox en la Comunidad Valenciana para acordar un candidato a la sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, que el partido tiene sus tiempos. "Me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido. Por tanto, dentro de los plazos que existen para hacerlo. Feijoo ha consultado con los compañeros de Valencia y creo que tomara su decisión en el ámbito de sus competencias, rápido", ha afirmado.
Sobre la situación política en esta comunidad autónoma, ha asegurado que se trata de un Gobierno estable, y que la administración ha demostrado ser determinante para la reconstrucción. Por ello cree que no tiene sentido que el Gobierno se vea obligado a parar y a convocar elecciones, lo que considera que pararía la actividad de la Generalitat: "Los valencianos no lo merecen".
Y ha abogado por un acuerdo de investidura que permita finalizar este mandato. "Ambos partidos sabremos anteponer la defensa del interés general y no fallar a los valencianos en la reconstrucción. Espero altura de miras y no cálculo electoral. Si hay, si PP y Vox defendemos el interés general, será fácil ponerse de acuerdo. Si hay cálculo electoral, no seremos útiles, como el PSOE. Para fallarle a los valencianos ya está Sánchez. No caigamos en el mismo error. Este momento exige responsabilidad. Por el PP no va a ser", ha asegurado Tellado.
10:06
Juicio al fiscal general: García Ortiz declarará este miércoles
El juicio al fiscal general del Estado se retoma este martes 11 de noviembre y uno de los momentos más señalados será este miércoles, cuando está prevista la declaración del fiscal general. Ya dio un breve anticipo en la sesión inaugural cuando, al ser preguntado por el tribunal si se consideraba culpable, respondió firme: "No".
En estos tres días, se prevé que declaren otros seis periodistas, incluido al que supuestamente habría filtrado García Ortiz; el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM- que se ha personado en la causa como acusación), Eugenio Ribón, y los agentes de la Guardia Civil que registraron el despacho del fiscal general y elaboraron los informes.
La última jornada, programada para el jueves, acogerá los alegatos finales de las partes. Tras ello solo quedará aguardar sentencia.
10:14
A esta hora comienza el juicioal fiscal general del Estado
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos de la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso comienza a esta hora una nueva sesión. Se trata de la recta final del proceso, en la que se espera la declaración de seis periodistas, después de que la semana pasada otros profesionales de la información declararan y se acogieran a su derecho a no revelar su fuente.
En concreto, este martes están citados otros seis periodistas de la Cadena Ser, El País y El Plural. Precisamente declarará como testigo el periodista de la Ser, Miguel Ángel Campos, que adelantó a las 23:22 del 13 de marzo el contenido del correo del pacto entre el abogado de González Amador y la Fiscalía para reconocer dos delitos de fraude fiscal a cambio de evitar ir a juicio.
Campos ya aseguró ante el Supremo que vio el correo de conformidad muchas horas antes de que lo recibiera el fiscal general del Estado. Desmentía así a Isabel Díaz Ayuso y a las informaciones publicadas en algunos medios como El Mundo que contaban que fue la Fiscalía quien ofrecía un pacto.
10:21
Juicio al fiscal general: la Asociación Libre de la Abogacía acusa al ICAM de falta de neutralidad
La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) ha acusado este martes a la junta del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), con Eugenio Ribón como decano, de falta de neutralidad al actuar como acusación popular en el juicio contra el fiscal general del Estado. Consideran que el ICAM ha mostrado una "inusitada celeridad en la respuesta" con un "despliegue sin precedentes de acciones legales: comunicado el mismo 14 de marzo, denuncia en los juzgados con fecha 20 de marzo, personación como acusación popular presentando querella y escrito de acusación solicitando cuatro años de prisión.
Además, afirman que Ribón ha presidido su actuación con un "desorbitado, y sobreactuado protagonismo, afirmando actuar, no solo en nombre de la abogacía madrileña, sino "en nombre de la sociedad en su conjunto". La Comisión de asuntos colegiales de ALA denuncia la "falta de imparcialidad" que debía haber regido la Junta presidida por don Eugenio Ribón en el presente asunto y le acusa de "torticero uso político de la institución colegial", que considera que ha destinado a la defensa de los intereses de González Amador.
10:33
Mazón ha llegado al Palau de la Generalitat para presidir el pleno del Consell
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se encuentra ya en el Palau de la Generalitat Valenciana para presidir el Pleno del Consell, que se celebra solo unas horas antes de que comparezca en la comisión de la dana de Les Corts.
Mazón ha llegado con una hora y media de antelación. Este es su anterior punto en la agenda, antes de que se celebre a las 16:00 horas la comparecencia ante la comisión de la dana en Les Corts, informa desde allí María Álvarez en La Hora de La 1.
10:42
Pilar Bernabé carga contra el PP por las negociaciones con Vox
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha cargado contra el PP por la decisión de negociar con Vox quién será el sucesor de Carlos Mazón al frente del gobierno autonómico.
"Me parece tan injusto lo que nos está haciendo pasar el PP con su máximo dirigente a la cabeza Alberto Nüñez Feijóo", ha asegurado en declaraciones a la prensa. "¿Al PP de la Comunidad Valenciana le importa lo que diga el pueblo valenciano o solo lo que diga Feijóo en una mesa camilla?", ha afirmado en declaraciones a la prensa.
10:58
El Ayuntamiento de Valencia impulsa un programa de apoyo a alumnos afectados por la dana
El Ayuntamiento de Valencia ha impulsado un nuevo programa de apoyo y acompañamiento psicológico para más de 1.500 alumnos y alumnas de las pedanías afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 que busca apoyar la superación de las secuelas emocionales derivadas de la vivencia e implementar un modelo de prevención y acompañamiento comunitario.
El nuevo proyecto se centra en la atención a la comunidad educativa de La Torre, el Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral, y el objetivo es mejorar la calidad de vida y del bienestar integral del alumnado, mediante la promoción de la salud mental, emocional y social, según un comunicado del Ayuntamiento. Los centros educativos donde se realizará la intervención serán los CEIP Padre Manjón, Forn d’Alcedo y Castellar-Oliveral, el CEE Rosa Llácer, el Colegio de Trinitarias y el IES Ravatxol, según el comunicado, que añade que el proyecto se suma a las actuaciones y los programas de acompañamiento psicológico implantados por el Ayuntamiento en los últimos doce meses en la zona.
11:02
Tellado avanza que Feijóo comunicará "rápido" su candidato para sustituir a Mazón
El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, ha avanzado este martes que la propuesta del partido sobre el nombre del candidato o candidata a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat "se va a dar a conocer muy pronto". Según Miguel Tellado, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha consultado con "nuestros compañeros de Valencia y dentro del ámbito de sus competencias tomará su decisión. Rápido, pero dentro de los plazos previstos".
Tellado avanza que Feijóo comunicará "muy rápido" su candidato para sustituir a Mazón tras "consultar" al PP valenciano
En un desayuno de prensa y ante una nutrida representación de miembros del PP, Miguel Tellado ha defendido la administración valenciana como un gobierno estable y "determinante para la reconstrucción". Por ese motivo, dice, no tiene sentido que se vea obligado a convocar unas elecciones que pararían "la actividad de la Generalitat durante medio año". Lo razonable, para Tellado, es alcanzar "un acuerdo de investidura que permita finalizar este mandato".
11:09
Juicio al fiscal general: el decano de Abogacía de Madrid dice que no era preciso revelar los correos
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha subrayado en el Tribunal Supremo que la nota de prensa que emitió la Fiscalía sobre el pacto que pidió el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue algo "insólito" y ha opinado que no era "preciso" revelar el correo en el que admitía un fraude a Hacienda.
El decano del Colegio de la Abogacía declara en el juicio al fiscal general: "No era preciso desvelar el contenido de los correos para desmentir cualquier información. La acusación se formuló a partir de la nota de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial que generó…
"Nunca habíamos conocido una situación como la que estábamos viviendo que fracturara el derecho de defensa", ha destacado este martes Ribón en su testifical en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de ese correo, del 2 de febrero de 2024.
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) es una de las seis acusaciones populares del juicio y solicita para García Ortiz una condena de cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa. En su testifical, Ribón ha hecho hincapié en la "honda preocupación" que se asentó en el Colegio por lo "insólito" y "lo difícil de creer" que resultaba la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo ante informaciones que atribuían la iniciativa del pacto al fiscal y no al abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
11:18
Compromís, sobre la comisión de la dana en Les Corts: "Huele a podrido lo que el PP y Vox han hecho"
La portavoz de Compromís, Águeda Micó, asegura en rueda de prensa en el Congreso que Mazón no quería que su primera comparecencia sobre su gestión de la dana fuera en la comisión creada en la Cámara Baja y que por eso ha pedido declarar voluntariamente en la comisión de Les Corts.
"Huele a podrido lo que el PP y Vox han hecho allí por varias razones, primero porque será una comisión en la que no comparecerán las víctimas, pero es que hoy encima habían pedido asistir y poder ver la intervención del president y no lo podrán hacer", ha señalado.
11:35
Sumar carga contra el PP y le acusa de estar "entregado a la ultraderecha"
La portavoz del grupo parlamentario plurinacional de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha criticado la negociación del PP y Vox "a espaldas de la ciudadanía" para elegir al sucesor de Carlos Mazón. "Durante todo un año han ignorado y minuspreciado a los valencianos y valencianas que han salido incansablemente a las calles para pedir la dimisión de Mazón como máximo responsable político de la muerte de 229 personas".
Feijóo "vuelve a traicionar la voluntad del pueblo valenciano", ha continuado, por su negativa a "convocar elecciones". Y ha acusado al PP de "aferrarse todavía más a la ultraderecha, negacionista de fenómenos que están agravándose". Barbero ha dicho que a Vox le da igual el candidato que el PP presente, lo que les importa son sus políticas que ya sabemos lo que son, racistas, machistas, y negacionistas de la crisis climática, nada más y nada menos en Valencia".
El PP, ha agregado, está "tan secuestrado, entregado a la ultraderecha que ha votado con ella en contra del objetivo de emisiones de 2040 en contra de sus propios gobiernos conservadores en Europa: "Deja que sea la ultraderecha una vez más la que le marque la hoja de ruta".
11:52
Podemos urge a renovar el CGPJ con "la mayoría democrática y plurinacional"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno no "no hacer nada" a pesar del juicio al fiscal general del Estado, y le ha pedido a "hacer frente a la guerra sucia judicial con contundencia", y llama a "renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional exactamente igual que hicimos con RTVE hace un año". Belarra pide acabar "con una justicia heredera del poder franquista".
En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha dicho que cuando se produce un hecho de estas características, "un evento evidente de guerra sucia judicial que no tiene precedentes, el Gobierno tiene que tomar medidas", y ha dicho que está "muy bien" que el presidente del Gobierno exprese su apoyo al fiscal general, pero pide la "democratización de la justicia".
12:12
El delegado de Protección de Datos de la Fiscalía: "La nota de prensa no fue una violación de seguridad"
El delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo, ha asegurado que desde su perspectiva, la nota de prensa de la Fiscalía no constituye una violación de seguridad, y ha puntualizado que una violación de seguridad es un concepto normativo. Respecto de la publicación del correo electrónico del 2 de febrero y si conoció la publicación de la cadena Ser, ha dicho que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación.
Y sobre si considera que el envío de tres cadenas de correos electrónicos con la conformidad del letrado del novio de Ayuso al correo personal del fiscal general del Estado es una infracción de la guía o brecha de seguridad, ha dicho que no, que lo recomendable es no utilizar una cuenta privada para uso profesional pero no se prohíbe.
Hidalgo ha dicho que no le informaron del borrado de la cuenta de gmail de Ortiz y tampoco del cambio de móvil y tampoco de la eliminación de la cuenta de Google que alojaba la copia de seguridad del correo, pero que tampoco tenían por qué informarle. Y preguntado sobre su hay que devolver el móvil antiguo cuando se sustituye ha explicado que se puede destruir la documentación y los dispositivos en desuso y que si el usuario correspondiente no confía en que esos datos personales no vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos tiene la facultad cuando reclama otro, según instrucción, de destruirlos
12:21
Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, inicia a esta hora la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una cita marcada en lo político por la retirada del grupo parlamentario de Junts en el Congreso de los Diputados.
DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El Ejecutivo se ha reunido en una fecha marcada además por el juicio al fiscal general del Estado y la comparecencia de Carlos Mazón en Les Corts, y solo un día antes de que Pedro Sánchez comparezca en la Cámara Baja y se celebre una nueva sesión de control al Gobierno.
12:29
Baldoví, sobre Mazón: "No debería ni salir a la calle"
El Síndic de Compromís, Joan Baldoví, califica a Carlos Mazón de "auténtico irresponsable" tras conocerse que la exconsellera Salomé Pradas le llamó a las 17:37 horas y le trasladó la situación en Utiel, pero él permaneció en el restaurante El Ventorro: "No debaría ni salir a la calle".
"No me cabe en mi cabeza que un presiente teniendo toda la información sea capaz de quedarse en el resturante y frivolizar y diciendo que lo que querían es la foto, lo que querían era un presidente que tomara decisiones en el día más trágico que hemos tenido los valencianos en las últimas décadas".
12:36
Alegría cree que el PP ha querido crear una "falsa polémica" por las palabras de Sánchez
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por las críticas al jefe del Ejecutivo por haber manifestado su apoyo y confianza a la inocencia del fiscal, que Sánchez, no dijo nada que no haya verbalizado en otras ocasiones, se realizan bajo el contexto de una entrevista periodística, entenderán ustedes desde el respeto a la justicia que no es contradivtorio manifestar una opinión, también les digo, que el PP ha querido crear una falsa polémica".
"Hemos escuchado a un jefe de gabinete —Miguel Ángel Rodríguez— que ha vuelto a reconocer que filtró y que mintió, a partir de ahí a quien le corresponde juzgar es a los jueces y al tribunal", ha afirmado ante las críticas a Sánchez de "intromisión" por parte de la asociación mayoritaria de fiscales, después de recordar la declaración de testigos que han declarado que tenían esa supuesta información y en ningún caso la habían recibido por parte del fiscal y que "muchos otros" han reconocido que tenían esa información "antes incluso de que la tuviera el fiscal".
Y ha ratificado que siguen manteniendo "la confianza en el fiscal" y que no hay "ninguna intromisión", sino "respeto absoluto hacia la Justicia". Lo que se manifiesta es "una opinión" que el Ejecutivo ha expresado en las últimas semanas.
12:51
Feijóo traslada a Pérez Llorca que será candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una conversación telefónica este martes con Juan Francisco Pérez Llorca, en la que ha comunicado a este su designación como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días para dar estabilidad a la comunidad autónoma a la mayor brevedad posible.
ÚLTIMA HORA | El Partido Popular elige a Juan Francisco Pérez Llorca para sustituir a Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana

Pérez Llorca necesita ahora el sí de Vox en les Corts Valencianes
Pérez Llorca necesita ahora el sí de Vox en les Corts Valencianes
¿¿ @v_munozalegre
Más información aquí¿¿ https://t.co/fhPxUEYSYH pic.twitter.com/uFsoBcj2W6“
El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado ha conversado por teléfono con los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido, según fuentes del PP, que ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios. El PPCV va a comunicar esta decisión a Vox y al resto de grupos con representación en Les Corts.
12:58
Garriga pide "prudencia negociadora" tras la propuesta de Pérez Llorca
El secretario general de Vox Ignacio Garriga afirma que valorarán la decisión del PP de designar a Pérez Llorca como candidato a suceder a Feijóo cuando la conozcan de primera mano. "Hay muchas personas que lo han perido absolutamente todo y están absolutamente abandonadas, Vox afronta estas conversaciones con mucha responsabildad".
"Estábamos esperando al interlocutor para hablar de puntos estratégicos. Ahora, veremos en los próximos días las conversaciones pero antes tendrá que comunicárnoslo el PP. Cuando tengamos la información, lo hablaremos: qué queremos hacer desde el gobiermo. Avanzar en la reconstrucción. Todo lo demás, accesorio". Y ha pedido "prudencia negociadora, discreción negociadora", porque se ha leído en la prensa "muchos nombres que no sabemos de dónde salen".
13:09
Sánchez pide apoyo para aprobar la Ley para la Protección de los Menores en entornos digitales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene a esta hora en la presentación de una investigación internacional sobre el impacto de las nuevas tecnologías en niños y adolescentes. "Un 92% de los adolescentes tiene al menos una red social pero aceptar sin más que son nativos digitales de internet [...] y no asegurarnos de que crecen sanos y protegidos como hemos escuchado [...] no correspondería a la responsabilidad de las instituciones públicas".
Sánchez cree que a pesar de todo hay "un espacio para el optimismo" porque los niños y jóvenes tienen más herramientas contra el ciberacoso, y reclaman espacios para la desconexión digital. "Este estudio es una llamada a la esperanza porque refleja que tomar conciencia funciona, se puede tener éxito, avanzar y disponemos de herramientas para afrontar estos retos".
Pedro Sánchez: "Este país no puede más niños, niñas, adolescentes, víctimas de una acoso que ya no acaba cuando termina el horario escolar, sino que persiste las 24 horas al día a través de los dispositivos digitales"
En su intervención ha llamado a "extender la protección de los menores en entornos digitales" y en concreto ha pedido a los grupos parlamentarios su respaldo para que salga "con un amplio consenso parlamentario por encima de cualquier otro cálculo", la ley para la protección de los menores en un entorno digital, que plantea entre otras medidas, elevar a 16 años la edad mínima para tener redes sociales.
13:23
Aprobado el anteproyecto para reducir los alumnos por aula: 22 en educación Primaria y 25 en Secundaria
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que busca reducir el número de alumnos en las aulas estableciendo una ratio de hasta 22 alumnos en Educación Primaria y 25 en Secundaria. Actualmente hay 25 en Primaria, con la posibilidad de ampliar un 20% más, y 30 en Secundaria.
Además, en las aulas donde existan alumnos con necesidades educativas especiales, ese alumno computará por dos como doble plaza con el fin de establecer una mejor distribución por aula.
Así lo ha avanzado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha detallado también que se reducirá la "carga lectiva" de los maestros esto es, el horario lectivo de los profesores, que pasará a ser 23 horas semanales máximas en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria a partir del curso que viene 2026/2027.
13:27
Vox elige a su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Oscar Fernández, como candidato
Vox ha designado a su portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, como el candidato para las elecciones anticipadas de Extremadura del 21 de diciembre, según ha anunciado este martes el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga.
(Foto: Carlos Criado / Europa Press)
En rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Garriga ha explicado que el también presidente de Vox en Cáceres estará acompañado de un "magnífico equipo que seguirá trabajando para defender a los extremeños".
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, adelantó las elecciones autonómicas ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos regionales para 2026 y constatar un escenario de "bloqueo".
13:33
La vicepresidenta del Consell señala la "sintonía absoluta" sobre Pérez Llorca
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que están "ampliamente satisfechos" por la noticia de que Pérez Llorca ha sido elegido por el PP como candidato a la presidencia de la Generalitat. "Tiene capacidad de escucha y de llegar a acuerdos, es secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, por tanto conoce las tres provincias, la situación de la Comunidad Valenciana".
Susana Camarero, vicepresidenta y portavoz del Consell, sobre la elección de Pérez Llorca como sucesor de Mazón: "Estamos satisfechos por la noticia. Juanfran Pérez Llorca es un buen hombre. Es un hombre tolerante y reúne todas las condiciones que tiene que tener un candidato a…
Camarero ha asegurado que hay "una sintonía absoluta en la decisión tomada respecto a que Pérez Llorca respecto a que Pérez Llorca es el candidato idóneo para el momento en que se encuentra la Comunidad Valenciana".
Y se ha mostrado crítica con que Sánchez tenga "la desfachatez de pedir elecciones en la Comunidad Valenciana. "Ellos mismos no son capaces de convocarlas en una situación mucho más delicada para el país".
-
13:47
El PSOE cree que la designación de Pérez Llorca es "el segundo pago del PP a Vox"
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cree que la designación de Pérez Llorca por parte del PP como candidato a la Presidencia de la Generalitat es "el segundo pago del PP a Vox" después de que votaran con la extrema derecha europea "en contra de los grandes objetivos climáticos, con sus grandes y nuevos mejores amigos".
Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario que considera que al PP no les importan las víctimas de la dana y ha recordado que no han permitido su presencia en la comparecencia de Mazón: "Son así, no les importa nada las víctimas porque no les importa nada de lo que pase en este país en absoluto las víctimas solo son victimas para sus propósitos", ha
"Feijóo ha puesto Valencia en manos de Vox, que ya lo hacía antes pero ahora va a ser el gobernante absoluto de la Comunidad Valenciana", ha asegurado Patxi López.
13:53
El PSPV-PSOE considera a Pérez Llorca un cómplice de Mazón y exige elecciones
El PSPV-PSOE ha insistido que la única solución para la Comunitat Valenciana es la convocatoria electoral y considera que la elección de Juan Francisco Pérez Llorca como sustituto de Mazón agrava la crisis en la que ha sumido el PP a la Generalitat.
Pérez Llorca, aseguran, es un cómplice de Mazón, como demuestra tanto el encubrimiento que le ha dado durante este año como su silencio sobre las llamadas que el día de la dana hizo con el president cuando estaba en el Ventorro y que deberá explicar en el juzgado.
"Mazón ha elegido a su cómplice, Pérez Llorca, para continuar su herencia. Está claro que Feijóo no pinta nada en el PP. La única forma de acabar con esta crisis política es ir a elecciones", ha asegurado la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.
14:06
El periodista que reveló el correo clave no habló con García Ortiz y lo tuvo seis horas antes
La crónica del juicio al fiscal general por Mari Carmen Cruz Martín
Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que reveló la noche del 13 de marzo el correo clave del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que tuvo acceso a su contenido seis horas antes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con quien no habló "en ningún momento".
El juez instructor había acotado la revelación de secretos en la supuesta filtración del fiscal general a este redactor, quien en fase de instrucción dejó claro que él tenía la información antes de que el fiscal tuviera acceso al correo a las 21:59 del 13 de marzo de 2024 y negó que se lo hubiera proporcionado García Ortiz. De ambas cosas se ha ratificado.
(Foto: EFE/ Fernando Villar)
Así, ha negado que su fuente fuera el fiscal general y, como todos aquellos periodistas que han comparecido hasta la fecha, se ha acogido a su secreto profesional para no revelar su fuente. Pero sí que ha precisado que desde la Fiscalía de Delitos Económicos, a donde llegó el correo del abogado Carlos Neira se produjeron "reenvíos" de ese email, es decir, que más personas tuvieron acceso a su contenido.
Como ya dijera en instrucción, Campos ha detallado que su fuente le llamó para que fuera a su despacho y ver el email, en formato correo y no un word con el mismo, que decía que la propuesta de conformidad había partido del letrado de Alberto González Amador, cuyo contenido escribió por completo. Llegó a las 15:34 horas del día 13. García Ortiz no tuvo acceso hasta las 21.59 horas.
14:27
Pérez Llorca agradece la confianza y acepta el reto de lograr mayoría para suceder a Mazón
El secretario general del PPCV y síndic del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido este martes "la confianza" del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, al proponerle como candidato a la Presidencia de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón.
"Acepto el reto de lograr una mayoría con el foco puesto en la recuperación y reconstrucción de la Comunitat Valenciana", ha señalado Pérez Llorca en su cuenta de X poco después de conocerse que Feijóo le ha designado como candidato a la investidura como nuevo president de la Generalitat ocho días después de la dimisión de Mazón.
Agradezco la confianza del presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, proponiéndome como candidato a la Presidencia de la Generalitat. Acepto el reto de lograr una mayoría con el foco puesto en la recuperación y reconstrucción de la Comunitat Valenciana. Se abre ahora un…
El dirigente popular ha añadido en su mensaje que se abre ahora un periodo de diálogo que afrontará "con seriedad, rigor y siempre priorizando las necesidades de los valencianos", en referencia a las negociaciones con Vox, cuyos votos son necesarios en Les Corts Valencianes para poder elegir nuevo president de la Generalitat.
14:32
Mazón ve en Pérez Llorca a "un extraordinario candidato" para sucederle en la Generalitat
El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que el síndic del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, es "un extraordinario candidato" para sucederle al frente de la Generalitat.
Mazón se ha pronunciado así a su salida del Palau de la Generalitat, donde ha presidido el pleno del Consell, al ser preguntado por la decisión, conocida unos minutos antes, del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de designar a Pérez Llorca como candidato.
"Un extraordinario candidato". Así ha calificado Carlos Mazón a Pérez Llora, candidato del PP para sustituirle en la presidencia de la Generalitat Valenciana.
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana anunció hace ocho días su dimisión, se ha trasladado a Les Corts Valencianes, donde esta tarde comparece en la comisión de investigación sobre la dana.
14:44
Cataluña prevé pactar una financiación "ajustada a su esfuerzo" en las próximas semanas
El Govern de Salvador Illa ha señalado que espera acordar en las próximas semanas una nueva financiación para Cataluña "adaptada y ajustada a su esfuerzo", tras asegurar que las negociaciones con el Ejecutivo central y ERC se han "intensificado" en las últimos días. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, según recoge EFE, ha mostrado su "plena confianza" en que los trabajos de los últimos meses, que se han acelerado últimamente, "darán sus frutos" y Cataluña contará así con una "financiación singular" en línea con lo pactado con ERC en el marco de la investidura de Illa.
Ese acuerdo de investidura señala, en concreto, que la solidaridad de Cataluña con el resto de comunidades "debe estar limitada por el principio de ordinalidad", es decir, que la comunidad no pierda posiciones con respecto al resto de autonomías en el reparto de recursos con relación a lo aportado inicialmente a la caja común. Esto no quedó recogido el documento pactado en la Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Gobierno central del pasado 14 de julio, donde la ordinalidad solo se cita, en el preámbulo, como aspiración de la Generalitat.
-
14:53
El juez del 'caso Begoña Gómez' cambia al domingo el interrogatorio a la secretaria general de Presidencia imputada
El juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha cambiado de este miércoles al próximo domingo a las 17:30 horas el interrogatorio como investigada a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez.
Así lo acuerda en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la defensa de Álvarez pidiera una nueva fecha porque tiene otros señalamientos previstos para el miércoles.
El juez Juan Carlos Peinado decidió llamar a la alto cargo de Moncloa para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan", así como para "ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos". Peinado, que indicó en un auto que "no puede ser en calidad de testigo", justificó su decisión aludiendo al "comportamiento de carácter pasivo" de su antecesor en el cargo, Martín, que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando González asumió ese puesto.
15:54
Protestas de las víctimas contra Mazón en el exterior de Les Corts
Varias decenas de familiares de víctimas de la dana se han concentrado en el exterior de Les Corts esperando la llegada del presidente en funciones, Carlos Mazón, que comparece a las 16:00 en la comisión de investigación de la dana.
Entre gritos de "Mazón a prisión", han criticado que el presidente valenciano mantenga el acta de diputado y sea aforado.
Por su parte, la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha defendido la convocatoria electoral como "única solución a esta "crisis política que vive la Comunidad Valenciana".
16:03
Comienza la comparecencia de Mazón en Les Corts Valencianes
El presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, comparece en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts tras solicitarlo voluntariamente.
Lo hace para dar cuenta "de las actuaciones llevadas a cabo por su Gobierno en materia de "recuperación social y económica" de las zonas afectadas por la riada.
El dirigente valenciano se somete a las preguntas de los grupos que constituyen el parlamento autonómico.
16:12
Mazón llega a la comisión de Les Corts
El presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, ha llegado a la sala de Les Corts Valencianes en la que se celebra la comisión de investigación sobre la dana.
DIRECTO| Carlos Mazón acaba de llegar a Les Corts Valencianes para comparecer ante la comisión sobre la DANA.
¿https://t.co/p7O0pgmllc pic.twitter.com/ssfaenkOsm“
16:20
Baldoví considera que la comisión es una "burla a la verdad"
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha iniciado su turno de palabra lamentando que todavía no hayan comparecido las víctimas de la dana: "Están ahí fuera porque el PP y Vox le han cerrado la puerta".
En este contexto, ha asegurado que la comisión de la dana en Les Corts es una "verguenza y una burla a la verdad que demuestra la falta de humanidad" del PP y de Vox: "Está creada para salvar a Carlos Mazón".
16:25
El PSOE le pide a Mazón que enseñe sus mensajes con Pradas
En su intervención, el diputado del PSOE José Muñoz le ha pedido a Mazón que les comparta los whatsapps que se intercambió con la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas.
"Usted tendría la oportunidad de sacar el móvil y enseñarnos los mensajes con Salomé Pradas", ha pedido el parlamentario socialista, tras recordar que la periodista Maribel Vilaplana dijo en sede judicial que Mazón mantuvo prolongadas conversaciones telefónicas desde El Ventorro.
16:38
Mazón asegura que su persona es "una gran excusa política" para tapar las causas
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado en la comisión de Les Corts que su persona es "una gran excusa política" para tapar las causas de la tragedia.
"Excusa política para justificar la ausencia de colaboración del Gobierno de España en la reconstrucción", ha detallado.
Mazón comparece voluntariamente en la comisión de la dana de Les Corts: "Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la tragedia."
¿https://t.co/p7O0pgmTaK pic.twitter.com/DCEyRAaZHy“
16:42
Lamenta que "el único objetivo" de algunos partidos es "acabar con un Gobierno legítimo"
Durante su intervención en la comisión de Les Corts. el presidente en funciones Carlos Mazón ha lamentado que "el único objetivo" de algunas fuerzas políticas sea "acabar con un gobierno legítimo" que salió de las urnas.
En este contexto, se ha mostrado consciente de que para algunos partidos su decisión de dimisión es "insuficiente o tardía": "Pero mi futuro no ha sido relevante ante la magnitud de la tragedia".
16:49
Mazón afirma que ha sido "utilizado por el Gobierno y la izquierda"
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha insistido durante su comparecencia en Les Corts que ha sido "utilizado por el Gobierno de España y por la izquierda como una gran excusa para rehuir del deber de la reconstrucción".
Ahora, tras el anuncio de su dimisión, Mazón ha asegurado que ha dejado de ser "una excusa para quienes no arriman el hombro".
16:51
Mazón asegura que comida "no se habría producido" de saber "la magnitud" de la dana
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. ha explicado que de haber conocido la "magnitud" de la tragedia provocada por la dana, la comida en El Ventorro "no se habría producido".
17:00
Vox acusa al Gobierno central de "conducta criminal" ante la dana
El diputado autonómico de Vox José María Llanos, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "conducta criminal" durante la tragedia de la dana: "Durante semana y media estuvieron calladitos encerrados en sus cuarteles de invierno", ha relatado.
A su juicio, el PSOE responsabilizó a Mazón de las consecuencias de la dana como chivo expiatorio: "Vamos a montar el relato porque si buscamos un culpable, quedamos absueltos", ha sostenido.
"Las víctimas no merecen que se las use como está haciendo la izquierda", ha añadido.
17:13
El PSOE tacha de "indigno" el discurso de Mazón en Les Corts
En su segundo turno de palabra, el diputado del PSOE José Muñoz ha tachado de "indigno" el discurso de más de veinte minutos que ha dado Mazón durante la comisión: "No es asumible que venga con un guion preestablecido para explicarnos que no tenía nada que aportar a la emergencia".
"No eres una víctima, las víctimas están ahí fuera, si les leyeras el discurso que acabas de hacer, lo que paso en el funeral de Estado sería poco", ha sostenido.
Junto a esto, ha manifestado que Mazón ha "incurrido en cosas que no son verdad" durante su intervención y ha recalcado que está obligado a no faltar a ella. "Tienes la mano abierta de los bofetones que le has dado a las víctimas", ha espetado.
17:31
Mazón, en la comisión: "Me fie del Gobierno y Feijóo me advirtió de que no lo hiciera"
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha detallado en la comisión de investigación de la dana que él se fio de que el Gobierno central iba a traer el mayor nivel de colaboración posible, pero que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le "advirtió de que no lo hiciera".
17:37
Mazón sostiene que "nadie ha dado más explicaciones" que él sobre la dana
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que es el dirigente político que más explicaciones ha dado sobre la gestión de la dana: "Y nadie ha asumido más responsabilidad política que yo", ha añadido.
"No he dejado de dar explicaciones en todo momento y he asumido tal nivel de responsabilidad que he renunciado al cargo de presidente de la Generalitat", ha explicado durante la comisión de investigación de la dana en Les Corts.
Finalmente, ha explicado que en su comparecencia quería "responder al objeto de esta comisión", que es "analizar las causas reales" de lo ocurrido durante la dana: "Utilicen esta comisión para su verdadero objetivo y déjense de bulos y de hacer una política lamentable".
17:51
Baldoví acusa a Mazón de "burlarse de las víctimas y los valencianos"
El síndic de Comrpomís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado al presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, de haberse "burlado de las víctimas, del pueblo valenciano y de las cortes" tras su comparecencia en la comisión de investigación de la dana.
"Mazón en su última intervención como presidente ha demostrado el nivel de indignidad que puede tener un presidente", ha añadido Baldoví, quien considera que está más "pendiente del relato judicial" que de responder a las incógnitas sobre la gestión de la dana.
18:18
Mazón asegura que no retrasó la alerta el día de la dana, culpa al Gobierno y niega tener "responsabilidad operativa"
El president valenciano en funciones, Carlos Mazón, se ha descargado de responsabilidad por su papel el día de la dana durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación en Les Corts. "No tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia", ha señalado, y ha acusado de nuevo de falta de información a organismos dependientes del Gobierno como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
"Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas en mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India", ha afirmado, respondiendo a las preguntas de los diputados de la oposición sobre su comida de más de tres horas en El Ventorro durante los momentos más críticos de la riada.
Lea la información completa sobre la comparecencia de Mazón en este enlace
18:28
Un segundo periodista sostiene que la filtración del mail de González Amador no partió de la Fiscalía General
El periodista de 'El País' Fernando Peinado ha avalado en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Oritz, la versión dada por José Manuel Romero, el que fuera subdirector del periódico en el momento de la filtración del correo de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, descartando que el correo les llegara desde la Fiscalía General.
El redactor ha asegurado que el subdirector conoció el 12 de marzo de 2024 el pacto planeado por González Amador. . Ese correo se filtró en la noche del 13 de marzo. Peinado explicó que su jefe les dijo que la información partió de una fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
19:45
Vox negociará con Pérez Llorca "medidas muy concretas" para darle su apoyo como sucesor de Mazón
El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha asegurado que su partido negociará con Juanfran Pérez Llorca, el candidato propuesto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, "medidas muy concretas".
Según ha detallado, son medidas que ya abordaron con los populares en el acuerdo de investidura de Mazón o durante las negociaciones de los dos últimos presupuestos autonómicos.
Además, ha garantizado que "a Vox le importa en todo momento la estabilidad" política para la reconstrucción tras la dana y ha reiterado que su formación quería que el PP propusiera un candidato para empezar a negociar: "No nos importa quién sea la persona, sino las políticas concretas".
20:00
La oposición en Valencia augura que el candidato del PP será "un Mazón 2.0" y será "sumiso a Vox"
Desde el PSPV, su secretaría general, Diana Morant, ha exigido al PP "que se deje de tejemanejes y de cambiar la silla unos a otros" y que convoque elecciones para que "la gente se pronuncie y elija un gobierno de esperanza y de futuro".
Sobre Pérez Llorca como candidato a presidente, ha sostenido que "es Mazón 2.0" y que ha sido "elegido por Mazón para que continúe ocultando esa información negligente de la gestión de la dana por parte del PP".
El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que no espera "nada nuevo" de Pérez Llorca si fuera investido 'president', sino "una sumisión total a Vox, que lo tendrá cogido del cuello todo lo que queda de legislatura". También lo ha tachado como "un calco de Mazón, una persona de su confianza y quien Mazón quería que fuera nuevo 'president'".
20:33
Víctimas de la dana: "Mazón no ha dicho ni una verdad. Espero que la jueza tome medidas"
RNE habla con Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, que afirma que Mazón "reparte responsabilidades de nuevo, todos son culpables menos él". Álvarez subraya que Carlos Mazón habría incurrido en un delito "por no haber dicho ni una verdad", y que espera que "la jueza tome medidas al respecto". Igualmente, recalca que el ya expresident no habría dimitido sin la presión de las víctimas, y preguntada por el designado por el PP como sustituto de Mazón, Juanfran Pérez Llorca, apunta que "es el candidato de Vox, impuesto por un gallego y uno de Bilbao. Tiene que cambiar mucho para que nosotros lo sintamos como nuestro".
21:06
Baldoví, tras la comisión de la dana en Les Corts: "La comparecencia de Mazón ha sido una burla"
Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, ha calificado en el 24 horas de RNE la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts de "una burla". Ha considerado que ha estado cargada de cinismo y ha recalcado que "no ha respondido a ninguna de las preguntas" y que solo se ha limitado a "leer un papel" y "hacerse la víctima." Sobre Juanfran Pérez Llorca, Baldoví ha insistido en que se trata de un "calco de Mazón" que además "también es de la entera confianza de Vox."
21:23
Las 'kellys' acuerdan una reducción de la jornada laboral a 32 horas para mayores de 58
Del trabajo de las 'kellys' depende el éxito de los alojamientos hoteleros y el bienestar de sus huéspedes. Ahora, el personal de limpieza ha ganado una batalla crucial tras años de lucha en defensa de sus derechos laborales, la jornada laboral de 32 horas para las mayores de 58 años.
En concreto, las 'kellys' han pactado con la cadena hotelera MarSenses en Baleares una reducción de la jornada semanal a 32 horas a partir de los 58 años.
Este acuerdo abre una puerta a la esperanza para las cerca de 150 mil camareras de piso que trabajan en todo el país, que piden que la medida se extienda al resto de cadenas hoteleras.
21:33
21:34