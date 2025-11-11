Mazón, en la comisión de investigación: la comida "no se habría producido" de saber "la magnitud" de la dana

9:02

Las asociaciones de víctimas de la dana no podrán estar en la misma sala que Mazón

La presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha asegurado en La Hora de La 1 que no le ha causado sorpresa que a las asociaciones de víctimas de la dana no les permitan asistir a la comparecencia del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Es una indecencia más de todo lo que ha hecho este señor que dejo de ser presidente para nosotras el 29 de octubre", ha afirmado. Considera que "el maltrato sigue y sigue" hacia las víctimas.

“Los familiares de las víctimas de la dana seguirán la comparecencia de Mazón en otra sala de Les Corts.

Hablamos con Rosa Álvarez, presidenta Asociación Víctimas Mortales 29-O: "El maltrato sigue y sigue"

Rosa Álvarez ha avanzado que no van a ir a la sala que les han ofrecido utilizar durante la comparecencia del expresident en Les Corts. "Es nomral que necesite ir con 60 asesores y con 600 ha de tapar la muerte de 229 de sus conciudadanos [...] yo comparecí sin asesoramiento, sin saber como dirigirme tuve que averiguarlo entre mi hija Aitana y yo. No tuve ningun miedo a enfrentarme, nerviosismo sí, pero no necesité ni un asesor porque iba a contar la verdad".

Y ha explicado que conocieron que no iban a poder estar en la misma sala a través de un comunicado en el que les explicaban que la sala era pequeña para tantos asistentes y que les ofrecían utilizar otra. A lo que Rosa Álvarez ha respondido que en Les Corts hay "muchas salas y que podrían haber buscado otras".

"No va a cambiar nada, este señor esta instalado en la mentira, seguramente ser,a un paseo en barca por la Albufera", ha dicho la presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-O.