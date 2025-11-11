Feijóo designa a Pérez Llorca como candidato del PP para sustituir a Mazón en la Presidencia de Generalitat Valenciana

Juanfran Pérez Llorca será el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Según fuentes del partido, el presidente Alberto Núñez Feijóo ha mantenido con él una conversación telefónica en la que le ha comunicado su designación como candidato, de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días para dar "estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible".

Las mismas fuentes señalan que Miguel Tellado ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido y que ha contado "con el respaldo unánime de los tres territorios". A continuación, el PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en Les Cortes Valencianes.

Juanfran Pérez Llorca ha reaccionado desde la red social X, agradeciendo la confianza del presidente del PP y aceptando el reto de "lograr una mayoría con el foco puesto en la recuperación y la reconstrucción" de Valencia. También se ha pronunciado, a su salida del Palau de la Generalitat, Carlos Mazón, que califica a Pérez Llorca como "un extraordinario candidato".

Miguel Tellado pide "altura de miras y no cálculo electoral" Precisamente esta mañana, el secretario general del PP ha dicho que la propuesta del partido sobre el nombre del candidato a suceder a Mazón se iba a dar a conocer "muy pronto". Lo razonable, decía Miguel Tellado, es alcanzar pronto "un acuerdo de investidura que permita finalizar este mandato". Define la administración valenciana como un gobierno estable, por lo que "no tiene sentido que se vea obligado a convocar unas elecciones que pararían la actividad de a Generalitat durante medio año". El secretario general del PP espera, por ello, "altura de miras y no cálculo electoral". Si esto sucede, insiste, "será fácil ponerse de acuerdo". De lo contrario, dejarán de ser útiles, como ha sucedido con el partido socialista. "Para fallarle a los valencianos ya está Sánchez. No caigamos en el mismo error", apostilla. Y concluye "Este momento exige responsabilidad. Por el PP no va a ser". Desde el PP valenciano reciben la noticia de forma positiva. "Estamos plenamente satisfechos con la noticia", ha dicho Susana Camarero, hay "sintonía absoluta" con la decisión tomada. La vicepresidenta y portavoz del Consell describe a Pérez Llorca como un "buen hombre", que cumple "todas las condiciones que tiene que tener un candidato a presidir el gobierno valenciano". Destaca su experiencia de gobierno en distintas administraciones, desde la local hasta la autonómica y recuerda que "ha ganado por mayoría absoluta". ““

Vox: el nuevo candidato ha de comprometerse con las políticas pactadas El secretario general de Vox conocía la designación de Pérez Llorca de mano de los periodistas, durante la rueda de prensa de la formación tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. "Estábamos esperando que el PP designara un interlocutor para hablar de esos puntos estratégicos" que quieren sobre la mesa del Gobierno de la Generalitat. En todo caso, Ignacio Garriga dice que tendrá que ser el PP quien se lo comunique directamente. Cuando tengan esa información, insiste, hablarán lo que quieren hacer desde el Gobierno Valenciano: "poner en el centro los intereses de los valencianos" y "avanzar de manera urgente en la reconstrucción de Valencia". "Todo lo demás nos parece accesorio", concluye. Semana clave para el futuro del PP en Valencia: en busca de un candidato y a la espera de la comparecencia de Mazón Noemí San Juan "Nosotros no solo venimos a cambiar la política desde el Consejo de Ministros y los consejos de gobierno autonómicos, sino también "en las formas, hacer gala de prudencia y discreción negociadora". "Se ha hablado de muchos nombres y desde Vox", afirma, "no queremos contribuir a ese relato falso". Según Ignacio Garriga, es importante empezar negociar en las próximas horas, porque "cada vez es más urgente sentarse para ver qué queremos hacer para que los valencianos tengan un futuro más próspero". Vox ha advertido al PP de que no negociará con la dirección nacional de Génova el relevo de Carlos Mazón como presidente a la Generalitat Valenciana, sino que hablará directamente con Pérez Llorca. A la pregunta sobre si le había molestado conocer el nombre del candidato a través de los periodistas presentes en esa misma rueda de prensa, Ignacio Garriga dice que "lo que interesa son los valencianos". No desvela lo que van a poner sobre la mesa en la negociación que comenzará una vez conocido el nombre del candidato a la presidencia de la Generalitat. "Vox no va a contribuir a la estafa a los valencianos", dice, "vamos a defender lo que ya conocen: inmigración, pacto verde europeo o fiscalidad, todo aquello que preocupa o interesa a los valencianos". Además, Garriga ha dado a conocer el nombre del candidato de Vox en Extremadura. Será Óscar Fernández, presidente de Vox en Cáceres y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea extremeña.