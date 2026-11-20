El Gobierno ha aprobado este viernes una inversión récord en la red eléctrica española hasta 2030. En total, 17.142 millones de euros que irán destinados a reforzar y crear nuevas infraestructuras en un momento en el que los flujos de la electrificación y las renovables y la llegada de nuevos centros de datos están elevando las necesidades. Precisamente, el Ejecutivo también ha dado 'luz verde' al real decreto-ley por el que se regulan estos centros de datos, con el que pretenden evitar un alza de 5.000 millones en la factura de los consumidores.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien ha reivindicado a España como un país "pionero" en la apuesta por la sostenibilidad y las renovables. Asimismo, se ha aprobado facilitar la integración de estas energías y transponer el nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión para edificios.

"Hablamos de cuatro expedientes muy transformadores que inciden en esa modernización y en la competitividad de nuestro tejido productivo industrial y también en la defensa de nuestros hogares", ha recalcado la vicepresidenta tercera.

Un 146% más de inversión respecto a la anterior planificación

Las inversiones aprobadas por el Ejecutivo, por valor de 17.142 millones de euros, están recogidas en la nueva planificación con horizonte 2030 y han recibido el visto bueno del Gobierno una vez superada su exposición en la Diputación Permanente del Congreso la pasada semana. En palabras de Aagesen, supone "la mayor inversión de la historia" del país en esta materia y permitirán atender 47,4 gigavatios (GW) de nueva demanda.

La cifra representa un incremento del 30% frente a los 13.188 millones de euros que el Ministerio sacó a audiencia hace prácticamente un año y un 146% más respecto a los 6.964 millones de euros de la planificación anterior aprobada en 2022.

El objetivo de esta planificación es ejecutar nuevas líneas eléctricas, repotenciar las ya existentes e impulsar una mayor presencia de subestaciones eléctricas. En esta ocasión, se otorgará prioridad a los proyectos industriales, con 14,9 GW.

Además, la ministra ha señalado que hay "un nuevo protagonista" en esta planificación, la vivienda, a la que se destina un acceso de 6 GW, lo que permitirá incorporar hasta el final de la década un total de tres millones de nuevas viviendas "en los máximos estándares de eficiencia", según sus cálculos.

"Ha sido un trabajo muy intenso, también con las comunidades autónomas, donde hemos tenido la posibilidad de tener muchísimas reuniones bilaterales y hemos dado respuesta a cantidad de proyectos y solicitudes", ha añadido Aagesen.

Regulación de los centros de datos

El Consejo de Ministros también ha aprobado el real decreto-ley que regula los centros de datos en España, pese a la oposición del sector. En palabras de la vicepresidenta, en su ausencia "los consumidores tendríamos un impacto de 5.000 millones en nuestra factura" y existiría un encarecimiento del 25% en el recibo industrial, debido al alza de los precios por el incremento de consumo de gas natural.

El objetivo de la medida, ha dicho, es que el sistema y el precio sobre los consumidores "no quede tensionado", teniendo en cuenta el gran consumo que suponen estos centros de datos. Así, la nueva normativa establece que el 80% del consumo de energía de los centros de datos debe ser renovable y que dicho consumo "ocurra dentro de la hora de la generación renovable".

Aagesen ha recordado que actualmente hay concedidos 15 gigas de permisos de acceso de centros de datos, de los cuales tres han "aflorado en los últimos meses", lo que bajo su punto de vista demuestra el "apetito" que existe por su implantación. "Es muy importante que tengamos claro que queremos que lleguen a España, pero bajo estos estándares de sostenibilidad y soberanía digital", ha advertido.

En cualquier caso, el decreto contará con "un régimen transitorio", que será opcional, ya que entienden que el cumplimiento de estos requisitos "requerían ciertas flexibilidades".