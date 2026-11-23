Pedro Sánchez ha vuelto a Andalucía en esta campaña electoral para activar al máximo al votante socialista en la región. En este caso, el candidato del PSOE a la reelección a la Presidencia ha acudido este lunes a Córdoba, una provincia en la que en 2023 empató a dos diputados con el PP.

Muestra de la importancia de Andalucía para Sánchez (la comunidad autónoma reparte 60 diputados al Congreso) es que el candidato ha vestido una camiseta en la que se podía leer 'La fuerza del sur'. También, antes de arrancar el mitin en Córdoba, ha agarrado una bandera andaluza y la ha ondeado ante los centenares de asistentes. Según la organización, 5.000 personas (entre dentro y fuera del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba) han asistido al acto.

El arranque de campaña del PSOE fue, justamente, en Andalucía. Sánchez logró un lleno absoluto en el Auditorio Fibes de Sevilla, con más de 4.000 personas. En ese mitin participó Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, apelando al voto de las mujeres y agradeciendo el apoyo recibido los últimos meses.

Sánchez ha pedido el voto a los andaluces y ha insistido en que las ocho provincias de la comunidad autónoma serán clave. "Quien va a protagonizar el frenazo a la involución van a ser las ocho provincias de Andalucía", ha dicho. "Aspiramos a ser la primera fuerza política en todas y cada una de las provincias de Andalucía", ha añadido.

Sobre la involución, el candidato socialista a la reelección se ha referido a alguna de las propuestas del PP como la derogación de la ley de eutanasia. En ese sentido, y para evitar una mayoría de PP y de Vox, Sánchez ha pedido "movilización, movilización y movilización" para lograr 176 escaños.

En el acto de este lunes en Córdoba ha habido otro momento destacado. Ha sido cuando ha cantado delante de todo el público la artista palestina Miriam Toukan. "En el nombre de mi pueblo, gracias Pedro Sánchez”, ha dicho al finalizar su actuación.

Sánchez propone un impuesto a ultrarricos y la ampliación de los permisos por fallecimiento

Pedro Sánchez también ha anunciado este lunes un nuevo impuesto a los ultrarricos para promocionar vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por la crianza de hijos. Así lo ha explicado el jefe del Ejecutivo en un vídeo en su cuenta de X, en el que tira una moneda al aire y dice que si sale cara "pagan los ultrarricos y si sale cruz, también", en concreto, a las fortunas superiores a 100 millones de euros.

En su programa electoral, el partido remarca que este impuesto "no afectará a las clases medias, a los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios" e insiste en que "es un impuesto a unos pocos para mejorar la vida de millones de personas".

Sánchez, asimismo, también ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará la ampliación de los permisos de duelo por fallecimiento hasta diez días. "Todos deberíamos poder parar cuando la vida se nos para. Por eso, mañana el Gobierno dará un paso más para reconocer y consolidar el derecho al duelo de los trabajadores y trabajadoras", ha publicado en X.

En esta undécima jornada, la ministra de Defensa y candidata número dos del PSOE por Madrid, Margarita Robles, también ha entrado en campaña con un vídeo en redes sociales en el que defiende los derechos de las mujeres conseguidos con gobiernos progresistas. Con un ejemplar de la revista Lecturas con la entrevista a Sánchez en las manos, bromea con el término 'pájara' que utilizó el presidente Pedro Sánchez en una conversación privada con el exministro José Luis Ábalos en 2020. "La verdad que está guapo, menudo pájaro", ha ironizado.

María Jesús Montero: "Somos los 'garrapateros' del perro"

La secretaria general del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha participado también en el mitin de este lunes por la tarde en Córdoba. Desde ahí se ha referido a las palabras de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuando se refirió como "garrapateros" a los andaluces. Con esta idea, Montero ha ironizado que son "los 'garrapateros' del perro", en referencia al apoyo del socialismo andaluz a Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en un acto de campaña del 29N junto a la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.Madero CuberoMadero Cubero / Europa Press

Montero, asimismo, ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no haya pedido "disculpas" a los andaluces por las palabras de Ayuso. "Ha dicho que Ayuso le ha pedido perdón. ¡Pues pide tú perdón a Andalucía, porque el insulto ha sido a nosotros!", ha asegurado.

González responde a Bono por qué no votará a Sánchez

El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado este lunes, al ser preguntado por las declaraciones del exministro socialista José Bono, quien le pidió que no hiciera "el tonto" por su intención de votar en blanco, que él ya ha votado. "Soy una persona seria, no como otros", ha añadido.

El expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, conversa con el expresidente del Gobierno, Felipe González, en la facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación de Badajoz.EFE/ Jero Morales

Asimismo, ha insistido en que si explica públicamente "por qué no puedo votar a este gobierno perderán millones de votos más". González ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación mientras accedía al campus de la Universidad de Extremadura en Badajoz para participar en unas jornadas sobre fondos históricos y Transición junto al expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.