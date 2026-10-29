No es una imagen aérea del accidente ferroviario en Urda (Toledo), está creada con IA

En redes sociales se han difundido fotos falsas creadas con inteligencia artificial tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que ha dejado, al menos, 69 muertos. Entre ellas, una imagen aérea de dos trenes descarrilados que presentan como si fuera el lugar del siniestro. Es falsa. La instantánea está creada con inteligencia artificial. Así lo constata el análisis de tres herramientas de detección de IA.

"Lo que ha pasado en España es catastrófico. Es incomprensible. Sobre todo porque ya ha habido precedentes", leemos en un mensaje escrito en francés y publicado en X el 28 de octubre con más de 9.000 "me gusta". La publicación comparte una imagen aérea de dos trenes descarrilados. Encontramos otro mensaje que difunde la misma foto y dice en inglés: "Dos trenes de alta velocidad que viajaban a más de 125 mph (millas por hora) chocaron entre sí en España, matando al menos a 64 personas".

La imagen está generada con inteligencia artificial

Hemos comprobado que la imagen está generada con inteligencia artificial (IA). Hemos analizado la instantánea con tres herramientas de detección de IA. Hive Moderation determina que está creada con esta tecnología con más de un 99% de fiabilidad en su predicción. OpenAI Verify y SynthID concluyen que la foto se ha generado "con las herramientas de OpenAI". Puedes comprobar los resultados del análisis de estas tres aplicaciones en la imagen inferior.

Resultado de las herramientas de detección de IA Hive Moderation, OpenAI Verify y SynthIDVerificaRTVE

En RTVE hemos ofrecido este jueves, 29 de octubre, esta grabación aérea del lugar del accidente ferroviario en Urda. El día anterior, horas después del siniestro, el Canal 24 horas de RTVE emitió esta otra imagen aérea proporcionada por la Guardia Civil.

En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otros contenidos generados con IA que se han difundido como si fueran del accidente de tren en Urda. Por ejemplo, esta imagen falsa de los servicios de emergencias en el lugar del siniestro o esta otra instantánea aérea del lugar del accidente creada con IA.