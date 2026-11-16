RTVE y El Terrat preparan para La 1 el especial ‘Reír para vivir’, una conversación relajada y luminosa entre Andreu Buenafuente y Tortell Poltrona, uno de los payasos más destacados del mundo, grabada en la carpa de su Circ Cric al pie del Montseny en Barcelona.

Con una dilatada carrera, Tortell sigue actualmente desarrollando su faceta humanitaria a través de la organización “Payasos Sin Fronteras”, creada hace más de treinta años para llevar la risa a los más pequeños en zonas de conflicto de todo el mundo.

Tortell PoltronaRTVE

“Siempre he pensado que los clowns son los poetas de la comedia. Un arte antiguo y eterno, reservado solo para una élite de los comediantes. Me acercaré a Tortell como alguien al que admiro, respeto y del que tengo mucho que aprender”, según palabras de Andreu Buenafuente:

El formato incluye la participación especial de la actriz Sílvia Abril y la payasa Montserrat Trías, y combina la charla íntima bajo la lona del circo con declaraciones de algunos de los miembros del equipo de Tortell y con el acceso exclusivo a un archivo audiovisual y personal acumulado por el payaso durante todos estos años.

El programa destaca por su valor de servicio público al explorar el impacto social de la risa. A través de la mítica ONG “Payasos Sin Fronteras” se mostrará cómo la comedia es el primer auxilio psicológico en zonas de guerra o desastres naturales.

‘Reír para vivir’ es una producción de RTVE en colaboración con El Terrat.

Andreu BuenafuenteRTVE