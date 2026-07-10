El Supremo reitera: los interinos no pueden convertirse en fijos sin oposición, pero tienen derecho a indemnizaciones

El Tribunal Supremo ha reiterado que los trabajadores públicos interinos no pueden convertirse en fijos sin aprobar unas oposiciones, como ya estableció en una sentencia de mayo de este año, y ha admitido el pago de indemnizaciones para resarcir los daños morales.

Su doctrina —a partir del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una sentencia del Pleno en mayo de 2026— señala que el mero abuso de la contratación temporal por parte de las Administraciones públicas no justifica que se vulneren los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público.

El Pleno de la Sala Social del alto tribunal ha confirmado así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras el recurso de una interina en esa comunidad autónoma, donde trabajó con varios contratos temporales desde marzo de 2016.