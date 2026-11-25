Kilmar Abrego García, el salvadoreño que fue deportado ilegalmente por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado este miércoles a España tras abandonar voluntariamente el país norteamericano después de casi dos años de batalla legal.

Su abogado, Chris Newman, ha confirmado que llega a España con un visado de turista, a pesar de que los salvadoreños no necesitan visado para entrar. No ha precisado cuánto tiempo se quedará ni si será el destino definitivo de Abrego, pero sí ha informado de que España será la primera escala de una gira internacional que tiene como objetivo compartir su experiencia con el resto del mundo.

Kilmar Abrego García a su llegada a España realizando un signo de aprobaciónOscar del Pozo / AFP

"Kilmar es un hombre libre después de casi dos años", ha destacado el abogado a la agencia EFE. Newman ha subrayado que los intentos del Gobierno estadounidense de "demonizar y hacer desaparecer" a su cliente no solo han fracasado, sino que han tenido el efecto contrario.

Otro de sus abogados, Simon Sandoval-Moshenberg, que acompaña a Abrego, ha declarado a su llegada a España que su representado se siente "victorioso", porque la Administración de Trump quería que saliera esposado en un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) con rumbo a Liberia, pero al final "ha salido caminando libre, sin ninguna restricción, sin grilletes en los pies y ha salido al país que él escogió [...] lo ve como una victoria porque es lo que ha estado pidiendo desde agosto del año pasado, poder salir como él quiere y con el rumbo que él quiere". Ha comparado la lucha de su cliente con la de Frodo Bolsón, protagonista de El señor de los anillos, porque él no eligió todo esto, pero "ha tenido el valor y la fuerza de seguir luchando", igual que Frodo.

También ha recordado al senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, que visitó a Abrego cuando fue encarcelado en el CECOT, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, lo que, para el abogado, ayudó a concienciar al mundo sobre este caso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha posteado este miércoles un mensaje en la red social X, donde ha afirmado que "no es sorprendente que este extranjero ilegal delincuente haya elegido irse a España" y ha recordado la crisis migratoria en Ceuta.

La lucha de Abrego por su libertad

Kilmar Abrego García entró irregularmente a Estados Unidos en 2011, huyendo de una de las maras que en aquel entonces asolaban El Salvador. Se estableció en el condado de Prince George en Maryland, donde se casó con una ciudadana estadounidense con la que tuvo un hijo. Las autoridades de EE.UU. lo pusieron en su mira después de que en 2019 un informante asegurara que era miembro de la banda criminal MS-13 (Mara Salvatrucha). Inicialmente se decretó que podía ser deportado, pero solicitó asilo y un juez le concedió una suspensión de la orden.

Sin embargo, fue detenido por el ICE el 12 de marzo de 2025. A pesar de que los abogados de Ábrego argumentaron que la vida de su defendido corría peligro si volvía a El Salvador y que contaba con la protección de una orden judicial para evitar su extradición, el ICE hizo caso omiso de las advertencias alegando que su estatus había cambiado y fue enviado a un centro de detención en Texas, desde donde fue trasladado en uno de los tres aviones que el 15 de marzo de ese año transportaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños al CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

Una jueza federal de Maryland dictaminó que la deportación fue ilegal y ordenó su reingreso a Estados Unidos. La orden se hizo efectiva tres meses después, pero Abrego fue trasladado a un centro migratorio en el estado de Pensilvania, donde estuvo recluido hasta el mes de diciembre de 2025. La Administración de Trump lo acusó de cargos de tráfico de personas, ya que en 2022 fue detenido conduciendo un vehículo con migrantes indocumentados. Según las autoridades estadounidenses, el salvadoreño, junto con otros presuntos cinco cómplices, operaba una red de tráfico de personas que trasladaba migrantes provenientes de Centroamérica y Ecuador desde Texas, tras cruzar irregularmente la frontera, hacia Maryland y otros estados.

Finalmente una jueza federal del estado de Maryland ordenó su liberación al considerar que fue detenido "sin autoridad legal". El pasado mes de mayo, otro magistrado federal desestimó los cargos que pesaban sobre Abrego al considerar que la investigación estaba "viciada". La batalla legal no terminó ahí, el Gobierno estadounidense apeló la decisión y prometió que lo deportaría a un tercer país como Costa Rica o Liberia.

El pasado mes de octubre, se suspendió una audiencia que tenía como objeto determinar si podía ser deportado a Liberia, pero los abogados de ambas partes abandonaron la sala del tribunal sin dar explicaciones.