Un joven universitario español lleva diez días detenido en un centro de inmigración de Georgia, Estados Unidos, tras ser arrestado por agentes migratorios del ICE en Florida mientras ayudaba en una mudanza, sin que su familia sepa cuándo podrá salir.

El ciudadano catalán tenía un visado vigente hasta 2029, pero desconocía que la universidad había cancelado el documento que acreditaba su condición de estudiante internacional porque sus clases eran telemáticas, según su abogada.

La letrada Regina Pitarch, quien representa al estudiante de la Universidad de Misuri, ha detallado que el joven ha firmado un documento que le presentaron como una "deportación voluntaria", sin contar con asistencia legal. "Le prometieron que en una semana iba a ser deportado y ya lleva diez días allí", ha explicado Pitarch.

El estudiante, natural de Barcelona y que prefiere no revelar su identidad, fue detenido el viernes 13 de noviembre en Suwannee, en el norte del estado de Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Estaba ayudando a hacer una mudanza y, por razones que desconocemos, fue detenido y puesto en una prisión inmediatamente", relata la abogada.

El Departamento de Exteriores catalán afirma que se están haciendo todas las gestiones necesarias para conseguir su liberación