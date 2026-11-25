Entre los cada vez más saturados recursos y un respiro en el ritmo de llegadas de cayucos, el Hierro encara este miércoles el día después del caos que supuso la llegada de 15 embarcaciones con alrededor de 2.000 migrantes a bordo, entre ellos un fallecido y una niña de cuatro días nacida en el Atlántico. Una cifra con la que se batió el récord de arribos diarios en la ruta canaria. Cientos de personas continúan en el muelle. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado que se dialoga con Senegal y Gambia para frenar la llegada de más embarcaciones y ha confiado en que se pueda reducir durante "los próximos días".

En lo que va de jornada de hoy, y según datos actualizados a las 13 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado dos cayucos procedentes de Gambia y Senegal con 190 ocupantes en total, entre ellos doce mujeres y trece menores, según datos facilitados por los servicios de emergencia en el Puerto de La Restinga. El primero de ellos fue avistado por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil y acompañado por la Salvamar Navía y desembarcó poco después de la medianoche con un total de 88 personas a bordo (77 hombres, ocho mujeres y tres menores).

La segunda embarcación ha llegado a La Restinga sobre las 8 horas y transportaba a 102 ciudadanos, entre los que figuran cuatro mujeres y ocho menores.

A la par, 865 migrantes ya llegados en jornadas previas han dejado la isla por la mañana. Los traslados a Tenerife y a la Península se aceleran en medio de la emergencia. "La saturación está presente en todos los frentes", informa Lorena Gutiérrez, periodista de TVE en El Hierro, que agrega que, en horas del mediodía, en "el día después del caos", todavía permanecían en el muelle centenares de personas que llegaron anoche. "Pero el transporte no da para más. Ni el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ni ningún otro recurso alojativo", indica.

Cruz Roja: "Buscan una vida mejor, quieren estudios, trabajar..."

Las últimas 24 horas han sido "bastante complicadas", ha afirmado José Antonio Rodríguez, portavoz de la Cruz Roja en Canarias, en declaraciones al Canal 24 Horas en las que se ha referido a las "llegadas incesantes en esta situación de emergencia". "No dicen nada, vienen tan exhaustos en muchas ocasiones que pocas veces pueden hablar, pero con solo la mirada que tienen, los ojos casi perdidos, y de gratitud solamente por ponerle una simple manta encima...", ha enfatizado.

La responsable provincial de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, Dácil León, ha detallado en una conexión en directo con el mismo canal la crucial labor que la oenegé hace a pie de muelle tras la llegada de los migrantes, que se centra en trasladar a las personas recién llegadas -muchas con casos de hipotermia y rozaduras- a módulos donde les facilitan un cambio de ropa, así como agua y alimentos. Y se procede a su filiación.

"En principio ellos nos cuentan su realidad, por qué salen de su país, cómo salen. Anotamos si vienen acompañados, si son menores, menores no acompañados, mujeres, niños...", ha agregado la portavoz de Cruz Roja. El perfil, continúa, es el mismo que en otras oleadas migratorias. "Personas que buscan una vida mejor, gente que quiere estudios, que quiere trabajar... hombres, mujeres, niños, familias y personas que vienen solas".

Seguidamente, en autobuses son trasladados a los tres recursos habilitados en la isla: el polideportivo, el CATE de San Andrés, en Valverde, la capital de la isla, y el monasterio del municipio de Frontera, este último para unidades familiares. Lugares que se encuentran sobrepasados.

"Esto es una isla pequeña, con los recursos que pueda tener una isla pequeña: imaginemos como es el transporte, llevarlos de un sitio a otro, sacarlos de la isla... tiene sus limitaciones", ha indicado León.

Cruz Roja se encuentra 24 horas en el muelle con recursos propios y con apoyo del Ministerio de Migraciones. "Lo que hacemos para que el equipo no se canse es hacer muchas rotaciones de compañeros, y solicitamos ayuda a voluntariado de Islas Canarias en tema de migración, incluso de la península", ha señalado la responsable provincial.

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Los sindicatos de la Policía Nacional solicita refuerzos urgentes

En un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este miércoles la "insostenible situación" que aseguran atraviesa El Hierro tras registrar el nuevo récord histórico de llegadas. "Pese a la incorporación de algunos refuerzos, los efectivos destinados a las labores de seguridad, cacheos y custodia siguen siendo insuficientes. Los policías están doblando turnos, realizando jornadas superiores a 15 horas y comenzando sus servicios sin saber a qué hora podrán terminarlos", señala la organización.

Es por eso que reclaman al Ministerio del Interior "refuerzos suficientes, compensaciones económicas para los agentes y una política eficaz de control fronterizo que garantice la identificación y el seguimiento de quienes entran irregularmente en España".

Ya la semana pasada el sindicato Jupol reclamó a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior "refuerzos urgentes" ante la "grave carencia de medios humanos y materiales" que denunciaron sufren los agentes desplazados a El Hierro. "Los policías están afrontando esta situación de absoluta saturación sin los apoyos necesarios, encontrándose totalmente abandonados", señalaron.

La ruta canaria de migrantes comenzó el 28 de agosto de 1994, cuando llegó el primer cayuco a la isla de Fuerteventura. Desde entonces, la cifra más alta de llegadas hasta este año se registró el 7 de noviembre de 2020, con el arribo de 1.461 personas y cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín, en Gran Canaria. Un dato que se sobrepasó hace solo diez días, el pasado 14 de noviembre, con 1.580 migrantes llegados en 13 cayucos a El Hierro (1.327), uno a Gran Canaria (203) y uno a Tenerife (50).

Hasta que este martes se ha vuelto a batir récord.

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Sánchez espera que la llegada de cayucos se reduzca en los próximos días

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles, en una entrevista con La Hora de la 1, que espera que las llegadas de embarcaciones a El Hierro se vaya reduciendo. "Estamos hablando con las autoridades tanto de Senegal como de Gambia. Llevamos ya unas cuantas semanas reforzando también los controles conjuntamente con ellos en frontera para evitar la llegada de más cayucos. Esperamos que se pueda reducir durante los próximos días", ha dicho.

"Afortunadamente después de las crisis migratorias que sufrimos en áreas en 2020 y en 2021 tenemos una capacidad de acogida ya estructurada que nos permite atender con dignidad a estos seres humanos que están llegando", ha comentado el presidente que ha reconocido la "solidaridad del pueblo de El Hierro que efectivamente está demostrando esa humanidad que en muchas ocasiones en los discursos políticos falta cuando hablamos del fenómeno de la migración", ha admitido.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará este jueves a la isla para interesarse por la situación de los niños y niñas que han llegado en los últimos días. Solo este martes, Salvamento Marítimo rescató en aguas próximas a 137 menores, entre ellos la bebé nacida durante la travesía a bordo de una embarcación procedente de Gambia.

Clavijo pide a Von der Leyen una reunión urgente para abordar la situación

Este miércoles, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión urgente para abordar la situación migratoria que atraviesan las islas y reclamar una respuesta extraordinaria de la Unión Europea (UE) ante una crisis "sin precedentes".

En la carta remitida a la máxima responsable del Ejecutivo comunitario, el jefe del Ejecutivo canario le recuerda que en una sola jornada llegaron a las costas de El Hierro más de 2.000 personas migrantes, una cifra “extraordinaria que evidencia la enorme presión a la que están sometidas nuestras islas”.

Clavijo subraya que Canarias ha llegado a un punto en el que los mecanismos ordinarios y los recursos disponibles resultan "claramente insuficientes" para hacer frente a la emergencia.

Ya en la víspera, Clavijo insistió con la necesidad de trabajar con los países de origen de los migrantes y consideró que, por ahora, el trabajo que se está haciendo por parte del Gobierno central, "no está surtiendo el efecto deseado". Cifró además en 3.325 los menores migrantes tutelados por el Gobierno canario. "Si sigue el ritmo, de aquí a final de año podríamos situarnos por encima de los 4.000, que eran los menores que teníamos en 2024 cuando se activó la modificación del artículo 35 (de la Ley de Extranjería para asegurar la derivación de menores migrantes). Y si bien en este caso se está trabajando para acelerar la derivación a otras Comunidades, nos estamos encontrando tanto en Canarias como en el Ministerio con muchas dificultades para dar esas plazas", dijo tras la tercera reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración centrada en Canarias.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha indicado este miércoles en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia EFE que la situación vuelve a estar tensionada en los centros de acogida y ha reclamado al Estado que agilice las derivaciones a otras comunidades para evitar un nuevo colapso del sistema.

Clavijo ya había exigido el lunes al Gobierno que blinde la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que desde 2024 hace obligatorio el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas y que tiene vigencia hasta julio de 2027, para asegurar la derivación de menores migrantes y no dependa de la "inestabilidad" de que sea renovado cada año.

"Lo que se establece es que a partir de ahí, de julio del 27, se exige la mayoría absoluta del Congreso o la unanimidad de la Conferencia Sectorial de Infancia para su permanencia. Y está claro que con el actual Gobierno de España esto permanecerá", remarcó por su parte el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en otra comparecencia de prensa tras el encuentro interministerial.