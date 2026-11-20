El entrenador del Real Madrid José Mourinho se ha referido a Vinicius en la rueda de prensa previa al partido que le enfrentará este sábado en el Santiago Bernabéu al Celta a partir de las 21:00 horas. "Es un jugador increíble, le queremos y le necesitamos", ha indicado antes de aclarar que, pese a su evidente mejora física ningún miembro de la plantilla "juega por decreto" y "no hay privilegios".

Mourinho se ha manifestado así a la polémica surgida a raíz de las declaraciones de Vinicius durante su concentración con la selección brasileña en las que reconoció un déficit en su preparación de pretemporada por cómo le afectó la eliminación de Brasil en el Mundial y los problemas con su renovación. "Esto pudo afectar a mi inicio de temporada" indicó, alegando en cualquier caso, que "la temporada es muy larga".

Con Brasil, Vinicius ofreció una imagen diametralmente distinta a la de las últimas semanas con el Real Madrid, con el que acumula un gol y tres asistencias en doce partidos; con su selección ha marcado cinco tantos en dos partidos, contra Japón y Singapur.

Comienza la etapa más intensa para el Real Madrid

El técnico portugués considera que "podría no haberlo dicho", antes de correr un velo sobre el tema y centrarse en los duros compromisos que tiene por delante el Real Madrid, con una importante carga de partidos en Liga, Champions y Copa del Rey. "Ahora vamos a llegar a una situación en el campeonato donde cada punto perdido y que se gana será decisivo. Ahí es donde Vinícius puede hacer una gran diferencia y ser decisivo. A veces hay este tipo de jugador del que el vestuario no está enamorado y no lo tiene como uno de ellos, y Vinícius es exactamente lo contrario. Él está muy empeñado en volver a ser decisivo para Real Madrid como lo ha sido muchos años", indicó.

También se ha pronunciado sobre las últimas renovaciones del Real Madrid, como es el caso de Tchouameni o el turco Arda Guler, ambos con ampliación de contrato hasta 2032. Sobre éste, ha indicado que "está jugando muy bien, existe evolución en su juego, una evolución natural de un niño que cada vez es menos es niño y cada vez más es hombre. Es una evolución natural de un supertalento que sigue haciendo cosas que siempre ha hecho y que hace cosas que nunca había hecho".

El técnico tendrá a todos los jugadores a su disposición para los siguientes compromisos, empezando por el Celta de Vigo, un equipo que "es mucho mejor que los puntos que tiene" y del que espera que se presente en el Bernabéu muy organizados y ambiciosos. "Encajan pocos goles porque es defensivamente muy organizado, saben cómo hacerlo, saben cómo presionar. Para mí es un muy buen equipo y es un partido muy importante para nosotros".