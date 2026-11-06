José Mourinho, sobre Vinicius: "Un entrenador debe hacer todo para tener a sus jugadores al máximo nivel"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar al mejor Vinicius. Así lo ha confirmado en rueda de prensa previa al partido de liga contra el Valencia, que será este sábado en Mestalla, y en el que todavía no estará disponible el brasileño por su sanción.

"Un jugador malo será siempre un jugador malo, un jugador muy bueno es un jugador que incluso en sus momentos negativos te deja la puerta abierta a que pueda volver a su situación normal, como es Vinícius, y de él se espera siempre al que el año pasado me ha eliminado de la 'Champions'", ha dicho el portugués.

Mourinho se ha extendido en la pregunta acerca de Vinicius y su nivel mostrado en el partido contra el AEK de Atenas este miércoles: "Si fuera un jugador normal, todos diríamos 'buen partido', no increíble, porque el equipo no estuvo increíble". Acerca de la estrategia para hacer encajar al brasileño en el sistema o si este se resiente cuando tiene que ponerlo, el técnico ha respondido: "Cuando volvamos a la normalidad de tener a Vinicius disponible, haré mi gestión. Tengo que pensar en la secuencia de partidos. Un entrenador debe hacer todo, pero todo, para tener a sus jugadores al máximo nivel, pero el equipo está por encima de cualquier jugador".

En cuanto a la gestión de jugadores, el entrenador del Madrid ha mencionado de pasada su crítica anterior a los desplazamientos que tiene que afrontar el equipo: "Llegamos aquí -desde Atenas- a las tres y en lugar de volver a casa nos hemos quedado para tener un par de horas más de sueño. El primer entrenamiento fue de recuperación y hoy el 'feedback' es positivo". Y enlazando con una pregunta posterior sobre el parón de selecciones: "Gracias a la decisión de jugar el sábado, los jugadores que van con sus selecciones tienen un día libre para estar con sus familias y estar frescos el lunes; gracias por la decisión", ha dicho en tono sarcástico.

En esa misma respuesta ha confirmado la titularidad de Dean Huijsen e Ibrahima Konaté en sustitución de Eder Militao y Antonio Rüdiger. Más nombres propios: Fede Valverde. Mourinho ha elogiado al capitán en estos términos: "Desde que coincidimos, he visto un chico óptimo profesional, humilde, amigo de sus compañeros, sin ser una de estas voces que se sienten cada día en cada momento, es un chico que está ahí, ejemplo para todos. Creo que el hecho de que [sea] oficialmente el capitán del Real Madrid le ha dado un sentido de responsabilidad que tiene que ser así, no es algo fácil".

Sobre el Atlético-Barça, "que pierdan los dos"

También ha elogiado el portugués a su rival de este sábado y al técnico Javier Aguirre, sin mencionarlo directamente: "Es un partido que yo considero uno de los más difíciles de toda la Liga, un entrenador que es muy difícil, un hombre con mucha experiencia vivida, que sabe perfectamente lo que quiere como filosofía para sus equipos. Será un partido durísimo para nosotros, sin pensar en estas siete victorias y cinco de campeonato seguidas. Hay que pensar que mañana es un partido muy difícil y que para ganar tenemos que estar a tope".

Otros nombres propios de la rueda de prensa han sido el fallecido Jesús de Miguel y su compatriota Cristiano Ronaldo. Acerca del primero y de la posibilidad de suspender la jornada, Mourinho se ha mostrado algo reacio y ha destacado la cantidad de homenajes que recibirá: "Si fuera posible hablar con Jesús y hacer la pregunta, sería la situación ideal. Al ser imposible hacerle la pregunta, yo creo que sólo su familia, sus amigos y sus compañeros pueden responder qué le gustaría a Jesús".

Y en cuanto al anuncio de Cristiano de dejar la selección de Portugal, el luso no ha querido entrar en la polémica con su homólogo Jorge Jesús, pero sí ha dicho que respeta su decisión y que todavía le quedan "objetivos" y que cuando le llegue la retirada como futbolista, "sea un día diferente al de ayer (jueves)".

El técnico madridista se ha acordado de sus rivales al ser preguntado por qué resultado le gustaría del Atlético-Barça del domingo: "Me gustaría que perdieran los dos, no es posible. Es un partido muy fácil porque alguien pierde puntos. Es un fin de semana donde sabemos que uno de ellos o los dos van a quedar con puntos perdidos. Con toda honestidad, me da igual".