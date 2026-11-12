España afronta la visita a Chequia en Praga con bajas y la obligación de certificar su condición de favorita

La selección española defiende este jueves en Praga su liderato en el Grupo C de la máxima categoría de la UEFA Nations League. Los pupilos de Luis de la Fuente se enfrentan en el Epet Arena a los de Santi Denia, ex seleccionador español sub-21 y campeón olímpico, en el quinto y penúltimo partido de la fase.

El caché del entrenador rival, buen amigo de De la Fuente, no ha impedido que el rival de España sea colista de grupo con pleno de derrotas, en las antípodas de la Roja. A priori un duelo accesible para afianzar el liderato a la espera del crucial partido contra Inglaterra del Metropolitano.

La Roja ya está en cuartos, pero el objetivo es ampliar el histórico de partidos invictos y afianzar la primera plaza para tener una eliminatoria a priori menos complicada y con el factor cancha favorable (partido de vuelta en casa).

Pese a la superioridad a priori, el técnico riojano no podrá contar para este primer partido ni con Lamine Yamal ni con Mikel Oyarzabal, que han retrasado su incorporación al grupo por unas molestias en la rodilla y una gripe, respectivamente.

De la Fuente llamó el mismo lunes a Víctor Muñoz, que se había quedado fuera previamente por decisión técnica. Otra de las novedades es Jorge de Frutos por el lesionado Ander Barrenetxea, pero este para los dos partidos. Siempre tiene que hacer algún retoque el seleccionador respecto a la lista del primer día.

En Oviedo el pasado mes de octubre los checos se mostraron como un equipo difícil de batir y sin complejos a la hora de salir a la contra. Aún así el resultado fue de 3-1 gracias a la intervención providencial de Mikel Merino. El encargado de abrir el marcador fue Lamine Yamal, un factor con el que no se podrá contar en esta ocasión.

Tampoco podrá contar con Rodrigo Hernández ni con Dani Olmo, entre otras bajas sensibles. Pero será la ocasión de ver la entereza de Mikel Zubimendi, al que el técnico siempre califica como el "segundo mejor medio centro del mundo" -siendo Rodri el primero- o a Marc Roca en el centro del campo, sin olvidar a Pablo Barrios en su regreso, que en el partido que cerró la jornada de Liga en el Metropolitano fue el más destacado del Atlético pese a la derrota.

Precisamente en ese partido el que se coronó fue Fermín López con un doblete y el andaluz está en gracia aprovechando los minutos y la confianza que le está dando Flick. No hay, por tanto, excusa en las bajas para ponerse la venda antes de la herida en este partido ni en el siguiente.

Además de las antes mencionadas, para este primer partido contra Chequia causan baja pese a estar en la convocatoria Nico Williams y Aymeric Laporte, así como el meta Álvaro Valles, que había sido convocado como cuarto portero en previsión de un posible retraso en la incorporación de David Raya por motivos personales.

Un rival duro para España en el pasado

Los enfrentamientos recientes son favorables a España, junto a la diferencia de potencial, pero históricamente la unión de Chequia y Eslovaquia planteaba muchas dificultades a la selección española. En total han sido 10 victorias para España, siete para Chequia o Checoslovaquia y tres empates.

No obstante, el cambio de siglo ha sentado mejor a España, que no pierde en Praga desde 1990 en partido clasificatorio para la Eurocopa 1992; clasificación que no se obtuvo. Esa fase clasificatoria el fin de la era de Luis Suárez, que dejaría paso a Vicente Miera como interino para después iniciarse la era de Javier Clemente.

Desde entonces, incluyendo el partido de esa misma fase en Sevilla en 1991, España permanece invicta ante los checos, con un balance de cinco victorias y un empate en los seis partidos jugados en este siglo XXI.

Se puede decir que hay un antes y un después en la selección checa respecto a la división política. Checoslovaquia ganó una Eurocopa en 1976 unificada -el mítico gol de Panenka- y la República Checa ya separada de Eslovaquia alcanzó una final en 1996; en ambos casos el rival también sufrió los vaivenes de una separación política: la RFA en el primer caso y Alemania en el segundo; el camino inverso.

En el pasado Mundial celebraron su presencia en la fase final después de 20 años de ausencia. Fue la última experiencia como seleccionador de Miroslav Koubek antes de que se iniciara la etapa de Santi Denia.