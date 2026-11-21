Los compromisarios del Real Madrid aprobaron por gran mayoría la incorporación de Rafa Nadal como miembro de la junta directiva del club, durante la Asamblea de este sábado, a la que asistió sentado ya a la derecha del presidente, Florentino Pérez, quien ha cargado contra Javier Tebas por haber comparado a Real Madrid TV con los mecanismos de propaganda de Goebels.

1.704 votos a favor, 5 abstenciones y 4 en contra ratificaron la propuesta de la directiva para su aprobación a los socios, que recibieron en pie y entre aplausos a Nadal esta mañana a su llegada al pabellón de la Ciudad Deportiva Real Madrid.

Antes de la votación, Florentino Pérez destacó extraordinaria dimensión de la figura de Nadal, retirado hace dos años del tenis y socio de honor del club, cuya llegada, dijo, "significa que una de las grandes leyendas del deporte español y mundial quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro del Real Madrid".

El presidente de la entidad ha asegurado que "es indigno" que el máximo dirigente de LaLiga, Javier Tebas, "no haya dimitido" después de comparar Real Madrid TV con los mecanismos de propaganda de Joseph Goebbels y el régimen nazi, al mismo tiempo que defendió que "resulta difícil de entender" que el club madridista parezca "ser el único interesado en llegar al fondo" del 'caso Negreira'.

Insiste en llegar al fondo del 'caso Negreira'

"Probablemente seamos su principal víctima (del 'caso Negreira'), pero estamos ante un posible fraude descomunal que afectó a todo el sistema, tanto a la competición nacional como a la internacional, porque las dos están conectadas. Es nuestra Liga la que da acceso a las competiciones europeas", dijo Pérez en la Asamblea Ordinario del club.

Los socios compromisarios del Real Madrid han aprobado las cuentas del club blanco correspondientes a la pasada temporada, con unos ingresos récord de 1.221 millones de euros.

El crecimiento de los ingresos se sustenta sobre todo en el crecimiento de la explotación del estadio (un 11 % más) y de la mercadotecnia (un 6 % más). No incluyen los ingresos obtenidos por traspasos de jugadores, que tienen mayor volatilidad que los ordinarios. La cuota de los socios representa un 5,6 % del total de esas ganancias, mientras que el resto procede de las actividades de la estructura.

"Durante 25 años, ha habido resultados positivos. Cuando el presidente habla del patrimonio que es de todos los socios, en el informe se verá que supera los 600 millones de euros. La pelota unas veces entra, otras veces no, y otras veces pueden suceder fechorías del VAR, pero la estructura sigue", declaró Pedro López Jiménez, vicepresidente del Real Madrid encargado de presentar el informe.

Además, se ha aprobado un presupuesto de 1250,2 millones de euros para el ejercicio 2026-27, lo que supone un incremento del 0,2% con respecto a las del ejercicio anterior, que cerró el club blanco con un beneficio neto de 26 millones de euros, un 8% más que en la temporada anterior.

En su turno de palabra, Florentino Pérez criticó algunos medios de comunicación" que buscan "perturbar la buena convivencia" del equipo, y ha comentado que es consciente de la "decepción" que se genera cuando no llegan los triunfos esperados.

"No se puede pitar a nuestros jugadores, son el activo más importante que tenemos, los que nos han dado tantos títulos y tantas Copas de Europa. El enemigo puede estar fuera, pero no debe estar en casa. Les utilizan aquellos que no quieren que el Madrid siga ganando títulos y que sea el club más rico y el más laureado. Les pido que no apoyen nunca esos pitidos, que lo único que quieren es perturbar la buena convivencia del club, influidos por algunos medios de comunicación", añadió.

Florentino recalcó que es consciente de la "decepción" que se genera cuando no llegan los triunfos esperados, pero que eso debe servir para "dimensionar todo lo que este club ha conseguido a lo largo de esta etapa". "Algún día miraremos atrás y veremos con cierta incredulidad todo lo que hemos vivido juntos en todos estos años. Y vamos a seguir ganando", expresó