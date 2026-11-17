Seguramente los medios de comunicación hemos reforzado en el imaginario colectivo occidental la imagen de los palestinos como una población rural, empobrecida, víctima de la violencia de los colonos y del Ejército israelí. Esa es una parte de su fotografía. Solo una. Basta con mirar a Gaza para darse cuenta de la miseria y del hacinamiento después de tres años de bombardeos, o escuchar a los palestinos que en Cisjordania han perdido tierras y casas ante una ocupación que avanza sin freno. En ese marco mental, tendemos a ver los palestinos como víctimas, obviando que son mucho más que eso, que también son ciudadanos formados, activos, que quieren ser dueños de su futuro.

La universidad de Birzeit acoge a miles de alumnos. Su campus principal está a pocos kilómetros de Ramala, con sus facultades de Medicina, Ingeniería, Historia o Comunicación. Su cantina, su restaurante universitario, rebosa energía, como el de cualquier campus europeo. Pero hay un abismo entre su mundo y el nuestro: aquí están acostumbrados, resignados casi, a las incursiones del Ejército israelí. Nunca hay que dar por garantizada la presencia de todo el alumnado en clase: cualquier checkpoint, cualquier obstáculo inesperado en el camino, puede dejar su silla vacía.

Tenemos cita en la facultad de Comunicación, en el departamento de Medios. Les hemos pedido que nos dejen ver cómo se forman para contar su realidad. Belal Doufesh es el primero que nos abre la puerta de su clase. Pregunta si alguien quiere hablar con TVE. Salma es la primera alumna en levantar la mano.

Informar para transformar

Si algo nos sorprende a mi cámara Garo y a mí es su enorme vitalidad. Está en el último año de Periodismo y tiene un nivel de inglés envidiable, mucho mejor que el nuestro. Se ofrece a enseñarnos los pasillos de su centro universitario. Vive en Jerusalén Este. Como palestina, está acostumbrada a moverse por el laberinto de Cisjordania. En tres años, según los datos de organización de derechos humanos B’Tselem, el Ejército israelí ha creado 200 puntos de control militar nuevos, los conocidos como checkpoints, que se suman a barreras que abren y cierran sin previo aviso y a otros obstáculos en las carreteras que dificultan la movilidad.

"Os sorprendería ver que nadie se desanima por eso", explica. "Nos centramos más en el hecho de destacar en clase que en tenernos que levantar cuatro horas antes para llegar aquí". Dice que algo así supone una sensación de libertad, de continuar el camino pese a todos los impedimentos.

Salma tiene claro por qué ha estudiado Periodismo: "Denunciar, explicar y desmentir falsedades es una de las principales funciones que tenemos", asegura. Habla de contar la realidad de los palestinos, la verdadera historia, de transformar narrativas, corregirlas, de ser ellos mismos, y no siempre otros, los que cuenten su día a día. Es una idea que nos repiten casi todos los jóvenes. "Elegí Periodismo para contar el sufrimiento de los palestinos y dar voz a mi pueblo", añade la joven Yaqin desde un plató de televisión.

Convivir con la violencia

"La ocupación y la violencia son parte de nuestro día. No por ser periodistas, sino por ser palestinos", nos recuerda Belal, uno de sus profesores. "Pero aquí, si eres periodista, tienes más opciones de convertirte en un objetivo. A veces es más seguro no identificarte como periodista que hacerlo". Varios de sus alumnos, nos cuenta, han sido arrestados desde el 7 de octubre mientras trabajaban sobre el terreno. Otros han sido hostigados por colonos. Cuando hacen prácticas, les recomiendan que eviten las zonas más conflictivas. Pero cuando empiecen a trabajar, esa violencia será parte de la realidad que van a documentar y a denunciar. Por eso también les enseñan cómo protegerse o cómo grabar con teléfonos móviles.

Desde el 7 de octubre, casi toda la atención mediática se ha centrado, con razón, en Gaza. "Pero el foco está mucho menos en lo que está pasando en Cisjordania, en la agresividad y la violencia que estamos sufriendo", continúa Belal, que lamenta que nadie pare los pies al Gobierno israelí y a los colonos radicales. En los últimos 12 meses la OCHA, la organización de asuntos humanitarios de Naciones Unidas, registra casi 3.700 ataques de colonos judíos radicales a la población palestina de Cisjordania. En ese mismo periodo, más de 60.000 palestinos se han visto forzados a abandonar sus casas.

En mitad de una clase de Fotografía, nos redirigen a Adam. Es otro alumno de Birzeit, con raíces en España. Y sí, se maneja en español. Una de las tantas lenguas en las que es capaz de comunicarse. "Los periodistas podemos ser peligrosos. No porque tengamos armas, sino porque podemos contar al mundo en varios idiomas, sea inglés, árabe, francés o español lo que está ocurriendo en Palestina al mundo".

Cada uno de los estudiantes puede ponernos ejemplos de experiencias desagradables en puntos de control, de amigos y compañeros que han perdido sus casas, del qué significa vivir en el área A, B o C de Cisjordania o de su resistencia a resignarse a las consecuencias de la ocupación militar en la que han crecido. Están igual o tan formados como nosotros. Y van a utilizar sus herramientas, su formación, para intentar conseguir los mismos derechos que los ciudadanos de cualquier lugar del mundo.