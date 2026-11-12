Israel bombardea el hospital Nasser en Gaza y mata al menos a seis personas

Israel ha bombardeado este jueves el hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, y ha matado al menos a seis personas y herido a unas 27. Las víctimas son civiles, y entre ellas hay al menos un médico y un menor. En el momento del ataque había unos 800 pacientes ingresados. El hospital Nasser es uno de los pocos que continúan operativos en Gaza.

El ataque aéreo ha alcanzado el departamento de cirugía y ha causado graves daños: ha dejado sin servicio la zona de quirófanos y ha afectado a las unidades de cuidados intensivos. Entre los fallecidos hay un cirujano, identificado como Rezik Abushira, informa Reuters.

"Atacar un centro médico -donde hay pacientes que reciben tratamiento y equipos que cumplen con su labor humanitaria y profesional- constituye un grave atentado contra el sistema sanitario y una violación flagrante de las leyes y convenciones internacionales que garantizan la protección de las instalaciones médicas, su personal y los pacientes", ha denunciado el Ministerio de Sanidad de Gaza, según recoge Efe.

Por su parte, el director del hospital, Ahmed Al-Farra, ha explicado que dos proyectiles han impactado contra el edificio Al-Yasin del complejo médico. "Uno de ellos explotó, mientras que el otro no", ha añadido.

Según Al-Farra, el ataque constituye un "crimen en toda regla" y los daños comprometen aún más una atención sanitaria en mínimos antes de la llegada del invierno. "Tememos la hipotermia, las inundaciones y la propagación de enfermedades", ha lamentado el director en declaraciones a Efe, en las que ha vaticinado que la situación será "aún peor, más peligrosa y más crítica".

Hamás ha calificado el ataque como "crimen de guerra absoluto", y ha asegurado que sigue comprometido con el alto el fuego pactado con Israel y que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.

Otros cuatro palestinos han muerto en ataques israelíes este mismo jueves: dos en el bombardeo de un vehículo en Ciudad de Gaza; otra tiroteada en el campo de refugiados de Al Bureij; y la cuarta en otro ataque aéreo cerca de un cementerio en Yabalia, al norte del enclave.

Desde la entrada en vigor del supuesto alto el fuego, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.878.

Israel asegura que su objetivo era un miembro de Hamás

El Ejército israelí ha reconocido el ataque y lo ha justificado afirmando que su objetivo era un supuesto comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás, Muhamad Abu Ismail.

Según Israel, Abu Ismail era el encargado de "supervisar las actividades" de la brigada, de la "planificación y ejecución" de ataques y de la custodia de rehenes israelíes. Además, el Ejército israelí ha afirmado que en el interior del hospital había también otros milicianos.

Israel no ha aportado pruebas de sus afirmaciones, y el nombre de Abu Ismail no aparece entre los fallecidos identificados en la morgue el Hospital Naser, informa Efe, que cita fuentes médicas.

Las Fuerzas Armadas israelíes han afirmado también que tomaron "medidas para reducir los daños a los civiles" como el uso de "municiones de precisión y vigilancia aérea", pero el personal del hospital niega haber recibido ningún tipo de advertencia u orden de evacuación.

La OMS condena el ataque

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha condenado el ataque al hospital Nasser. "Las instalaciones sanitarias de Gaza son una línea de vida para su gente. Deben ser protegidas. Nunca deben ser militarizadas o atacadas", ha advertido el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desde octubre de 2023, la OMS ha documentado 1.056 ataques contra el sistema sanitario de Gaza, con 1.010 muertos y 1.725 heridos.

Ghebreyesus ha recordado que "las necesidades sanitarias siguen siendo inmensas en Gaza y sólo van a aumentar con el avance del invierno". "La lluvia, las inundaciones y el frío empeorarán las condiciones de vida y aumentarán el riesgo de enfermedad en medio de un sistema sanitario y de acceso al agua muy dañados", ha añadido.

"Nuestro llamamiento sigue siendo el mismo: que se permita el acceso humanitario sin restricción y que se permita entra en Gaza más suministros médicos y humanitarios", ha pedido el director de la OMS.

Médicos israelíes denuncian que Israel continúa el "genocidio"

Desde el interior de Israel también han llegado voces condenando lo ocurrido. La organización Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI por sus siglas en inglés) ha calificado el bombardeo como una "continuación del genocidio" en la Franja de Gaza.

"El genocidio de Israel en Gaza continúa bajo la apariencia de un alto el fuego. Los ataques reiterados contra hospitales y personal sanitario están devastando aún más un sistema de salud ya de por sí destrozado, privando a los palestinos en Gaza del acceso a atención médica esencial y de la posibilidad de recuperarse y vivir con dignidad", ha afirmado la ONG, según recoge Efe.

PHRI ha denunciado además la "inacción internacional" ante los ataques contra el sistema sanitario gazatí, y ha advertido de que continuarán "mientras los responsables no rindan cuentas".

El 7 de octubre de 2023, Hamás y otras milicias palestinas atacaron el sur de Israel desde Gaza, mataron a 1.200 personas, según Israel, y secuestraron a otras 250. Israel inició posteriormente una operación militar en la que ha matado al menos a 74.600 personas.

La ONU ha denunciado posibles crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional ha ordenado la detención del exprimer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la Corte Internacional de Justicia investiga si Israel ha cometido el delito de genocidio en Gaza.