Informar desde Gaza: reporteros frente al miedo

Ibrahim Qanan fue uno de los periodistas gazatíes que hace justo un año tuvo que informar de un bombardeo desde la desolación más absoluta. Un doble ataque del ejército israelí en el hospital Al Nasser acabó con la vida de una veintena de personas, entre ellos cinco periodistas, sus compañeros. "Nunca olvidaré esos momentos. Fueron dolorosos, extremadamente difíciles", cuenta a TVE. El suyo es un dolor que nunca ha sanado del todo y que se agrava por la falta de rendición de cuentas. Nadie ha sido juzgado por esos asesinatos.

Ibrahim forma parte de los cientos de periodistas que tienen que trabajar en tiendas de campaña provisionales porque sus oficinas han sido destruidas durante casi tres años de bombardeos. Más de 240 trabajadores de medios de comunicación has sido asesinados en este tiempo, según la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), que reclama una investigación de cada uno de esos casos. Es lo mismo que exige desde Gaza el sindicato de periodistas palestinos. Ellos ya trabajan junto a un grupo de abogados internacionales para que se haga justicia.

Tahseen-Al Astal, portavoz del sindicato, se pregunta si el mundo habría permitido un número tan alto de periodistas asesinados en cualquier otro lugar del mundo. "Israel intenta promover falsas narrativas para justificar los asesinatos. Lo que quieren es impedir que veáis lo que está pasando en Gaza", insiste.

02.12 min Un grupo de periodistas entra dentro de la línea amarilla de la franja de Gaza y se sencuentran un panorama "apocalíptico"