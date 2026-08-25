Informar desde Gaza: reporteros frente al miedo
- Se cumple el primer aniversario del asesinato de cinco periodistas en un ataque de Israel
- TVE da voz a los reporteros que, desde la Franja, informan en un contexto crítico
Ibrahim Qanan fue uno de los periodistas gazatíes que hace justo un año tuvo que informar de un bombardeo desde la desolación más absoluta. Un doble ataque del ejército israelí en el hospital Al Nasser acabó con la vida de una veintena de personas, entre ellos cinco periodistas, sus compañeros. "Nunca olvidaré esos momentos. Fueron dolorosos, extremadamente difíciles", cuenta a TVE. El suyo es un dolor que nunca ha sanado del todo y que se agrava por la falta de rendición de cuentas. Nadie ha sido juzgado por esos asesinatos.
Ibrahim forma parte de los cientos de periodistas que tienen que trabajar en tiendas de campaña provisionales porque sus oficinas han sido destruidas durante casi tres años de bombardeos. Más de 240 trabajadores de medios de comunicación has sido asesinados en este tiempo, según la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), que reclama una investigación de cada uno de esos casos. Es lo mismo que exige desde Gaza el sindicato de periodistas palestinos. Ellos ya trabajan junto a un grupo de abogados internacionales para que se haga justicia.
Tahseen-Al Astal, portavoz del sindicato, se pregunta si el mundo habría permitido un número tan alto de periodistas asesinados en cualquier otro lugar del mundo. "Israel intenta promover falsas narrativas para justificar los asesinatos. Lo que quieren es impedir que veáis lo que está pasando en Gaza", insiste.
Informar desde la precariedad
Reporteros gráficos y periodistas trabajan en situaciones precarias. Muchos han perdidos sus equipos y se han buscado la vida para volver a ponerse en marcha, aunque su vida transcurra ahora en campos de desplazados internos. Ni RTVE ni ningún medio extranjero puede entrar a Gaza. Lo prohíbe Israel. Por eso, la única forma de ver lo que ocurre allí es a través del objetivo de los compañeros locales.
Jebreel Abu Kmeil es nuestro compañero gazatí. Pregunta y graba para TVE. Su vida es un ejemplo de las dificultades de los periodistas para trabajar, pero también de la pelea diaria por la dignidad de la población palestina. "Es muy difícil desplazarse de un lugar a otro y nos faltan medios de protección. Los bombardeos pueden llegar en cualquier momento, mientras caminamos o grabamos en un lugar en particular, y eso no aterra", explica.
Pero Jebreel quiere contarnos también que lo importante no es tanto la dificultad que tienen los medios para contar y denunciar, sino las condiciones de vida indignas de gran parte de la población gazatí. Él mismo acude a buscar cajas con ayuda humanitaria a puntos de reparto para alimentar a su familia. "Todavía es difícil asegurarse comida y agua para el día a día, a pesar de que los pasos fronterizos están parcialmente abiertos". Desde dentro, denuncia lo que también subrayan ONG y organizaciones internacionales, que los gazatíes necesitan mucha más ayuda para empezar a ver un futuro digno en el horizonte. Sus periodistas seguirán allí, jugándose la vida, para recordárnoslo a diario.