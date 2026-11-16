"España o la muerte". Así describen algunos de los migrantes malienses llegados a nuestro país el leitmotiv que les llevó a huir del suyo, en guerra desde 2012. Entonces separatistas tuareg se alzaron en el norte contra el gobierno de Bamako en un conflicto que se recrudeció tras los golpes de Estado de 2020 y 2021, la posterior retirada de las tropas de la ONU y la ofensiva iniciada por la rama magrebí de Al Qaeda y sus aliados locales en el centro y oeste del territorio.

Cientos de ellos, junto a migrantes de otras nacionalidades, han llegado en las últimas semanas a las costas españolas en un repunte que ha batido récords desde el viernes, superando las cifras de 2025. En lo que va de mes, más de 11.000 personas han alcanzado la islas Canarias, principalmente El Hierro - 13.327 entre enero y octubre - en un centenar de cayucos, según datos del ministerio del Interior.

Un incremento que no se veía desde 2024, un año histórico en llegadas (46.800). "Aunque aún no tenemos los datos de este octubre y noviembre, cerca del 95 % de los malienses que entrevistamos en 2026 ya señalaban la guerra y el conflicto como un factor clave para emigrar. En otras nacionalidades las razones económicas representaron un 22 % y la violencia personal, un 12 %", apunta Luisa Baptista de Freitas, especialista en datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde su sede regional en Dakar (Senegal).

Imagen de los 240 inmigrantes rescatados en la tarde del pasado sábado por Salvamento Marítimo en aguas cercanas a El Hierro, y trasladados al puerto de La RestingaEFE

Qué hay detrás de las últimas llegadas

Según la analista, el aumento de llegadas de las últimas semanas también se debe a unas condiciones climáticas favorables. "En la ruta atlántica - que parte de Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal o Gambia y ha sido la más transitada en los dos últimos años - es normal que en los meses de invierno las condiciones sean mejores, pero este año creemos que el fenómeno de El Niño ha provocado velocidades de viento y alturas de olas menores, lo que ha propiciado las salidas", añade Freitas.

Desde la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) comparten este diagnóstico, si bien muestran preocupación por el temporal que en los últimos días ha sacudido las aguas de África occidental. "Sospechamos, aunque no tenemos cifras actuales, que puede haber embarcaciones que se han quedado en el camino", dice su directora, Mónica López.

De acuerdo a los registros de la OIM, hasta finales de octubre de 2026, 544 migrantes perdieron la vida en el mar. "Si comparamos los registros, las muertes habrían bajado respecto del año pasado cuando 700, pero últimamente hemos sabido de más fallecimientos y desapariciones en la ruta. Sin ninguna duda la realidad es peor", lamenta Luisa Baptista de Freitas.

Igualmente, y según la investigadora, el incremento se ha exacebado desde 2024 por el desvío de las rutas de salida hacia el sur (Guinea Conakry, Guinea-Bisáu y Gambia) en cuanto que los anteriores países de salida han intensificado la vigilancia costera y los controles fronterizos.

"Marruecos, Argelia, Libia y Túnez han implementado muchos controles internos que impiden a la gente siquiera llegar a las costas para subir a un barco hacia Europa. [...] Esto ha marcado un enorme cambio respecto al pico de 2024, haciendo que los viajes se vuelvan más peligrosos", explica la especialista de la OIM.

Oficialmente, las salidas desde la costa mauritana se han detenido. De las 4.772 personas evaluadas tras ser interceptadas o rescatadas en el mar en Nuadibú y Nuakchot (las dos ciudades más importantes de Mauritania) entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, casi todas informaron que su país de salida había sido Gambia (48 %) o Senegal (46 %).

"También, desde Guinea Conakry o Guinea-Bisáu. Allí hay un archipiélago, las Islas Bijagós, lleno de manglares. Es un lugar complicadísimo para intentar encontrar a alguien. Es muy fácil para esconderse antes de zarpar, pero reduce las opciones de salvamento y ayuda. Estamos muy preocupados por el aumento de las cifras. Creemos que hay mucho más, pero lo desconocemos", añade.

¿Por qué están llegando tantos cayucos a Canarias? El cierre de algunos corredores terrestres cambia la geografía de las salidas de migrantes InfografíaRTVE Fuente: Human Rights Watch, agosto de 2025

El 66% tuvo motivaciones económicas

Detrás de la letalidad de las cifras que proporcionan los expertos hay historias de vida, experiencias y rostros como el de Thierno, un joven de 28 años de Guinea Conakry que Salvamento Marítimo recogió de un cayuco llegado a la costa canaria en 2024. Fue el único superiviente de la embarcación en la que había partido junto a medio centenar de personas.

"Nunca olvidaré lo que vi. Nunca lo olvidaré. Nunca", señala en un vídeo enviado a RTVE Noticias desde Alicante, donde reside en uno de los centros que CEAR gestiona en el territorio nacional. En un relato desgarrador en francés y español, idioma que está aprendiendo, Thierno explica los motivos que le empujaron a salir de un país paradójicamente rico en recursos como la bauxita, el oro y el hierro, pero donde esa riqueza apenas genera empleo digno ni frena una pobreza estructural que condena a la mayoría de jóvenes a la precariedad.

"No hay trabajo, ni perspectivas de vida para nosotros en Guinea", continúa. "Mi única salida era salir. Allí no hay oportunidades", prosigue. A las dificultades económicas que sufre su generación en un país donde el 70% del trabajo se realiza en el sector informal, se suman la inestabilidad política y el recorte de libertades tras el golpe de Estado de 2021, liderado por el coronel y hoy presidente, Mamadi Doumbouya.

Además, las crisis climáticas golpean de forma recurrente la agricultura, uno de los principales medios de subsistencia de la población. Sin acceso a vías legales y seguras, jóvenes como Thierno no ven otra salida que arriesgar su vida en rutas tan mortíferas como la del Atlántico con único objetivo: sobrevivir y poder sostener en el futuro a sus familias con el emvío de remesas.

Thierno, joven de Guinea Conakry llegado a España en 2024 abordo de un cayuco donde fue el único supervivienteThierno, joven de Guinea Conakry llegado a España en 2024 abordo de un cayuco donde fue el único superviviente

"Las encuestas a los migrantes que llegaron a España por la Ruta Atlántica de África Occidental (WAAR) en 2025 muestran que las razones principales para abandonar sus países de origen fueron: problemas económicos (66 %), guerras y conflictos (35 %), acceso limitado a servicios básicos (27 %) y violencia personal o dirigida (20 %)", dice al respecto Luisa, de la OIM. "Hay una población joven en África con mucha voluntad de llegar y buscar mejores condiciones de vida", añade.

Como novedad de los últimos dos años, muchos de esos jóvenes proceden hoy también de Senegal y Gambia, principales países de salida en la llamada "ruta del África Occidental", pero también dos de los estados de los que, sin estar en una situación de guerra, sale actualmente un mayor número de migrantes. "Estos dos países tienen una situación crítica: una población joven muy importante que ahora mismo no tiene sin expectativas de salir adelante", comenta Mónica López, directora de CEAR.

En Senegal, la falta de oportunidades se ha agravado por una profunda crisis financiera, con una deuda pública que ronda el 130 % del PIB. A ello se suma el deterioro de la pesca artesanal, de la que dependen miles de familias: el 57 % de las poblaciones de peces explotadas se encuentran en situación de colapso, según Environmental Justice Foundation, debido en parte a la sobrepesca industrial, lo que empuja a algunos pescadores a buscar alternativas en Europa.

En Gambia, el crecimiento económico tampoco se traduce en oportunidades. Según el Banco Mundial, el 41,3 % de los jóvenes de entre 15 y 34 años no trabajaba ni estudiaba en 2025, mientras que el 81 % de los empleos se concentraba en el sector informal. Según los datos de la OIM, entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, casi todas las personas interceptadas indicaron haber salido de Gambia (48 %) o Senegal (46 %). Además, los senegaleses y gambianos son actualmente las nacionalidades mayoritarias en los cayucos.

La directora de CEAR hace una matización al respecto. "Incluso dentro de nacionalidades que a priori no están en una situación de guerra abierta, como Senegal, Guinea o Gambia, puede haber personas que sí son susceptibles de protección internacional por otros motivos. Por eso apelamos a que no se establezcan criterios de asilo basados únicamente en la nacionalidad. El estudio debe ser caso a caso, y toda persona que cumpla los criterios de la ley española y de la Convención de Ginebra debe obtener su estatuto de refugiado y su protección", sentencia.

Pescadores trabajan en la región de la Petite-Côte, en Senegal, en tradicionales piraguas de madera a pesar de las fuertes lluvias que en octubre afectaron al paísGetty Images

Huir del conflicto, la razón de los malienses

Quienes sí señalan la violencia como razón principal para abandonar su país son muchos de los migrantes procedentes de Mali, sumido en un conflicto armado en el que operan grupos yihadistas y otras organizaciones armadas. Es el caso de Oumar Sylla, un joven de 29 años que huyó del país en 2024 y que llegó a las costas de Ibiza el pasado mes de agosto tras atravesar Argelia y emprender la llamada ruta argelina del Mediterráneo occidental, hoy la menos transitada por el aumento de los controles fronterizos en Mauritania o Marruecos.

"Los terroristas irrumpieron en nuestro pueblo, Sokoura, en la región central de Mopti, para reclamar el zakat, un impuesto cobrado a los aldeanos. Ese año, mi padre, carpintero, no tenía medios para pagar, como tantos otros habitantes, así que vinieron, abrieron fuego y lo mataron", relata desde uno de los centros que la ONG Accem, dedicada a la atención de refugiados e inmigrantes en riesgo de exclusión social, tiene repartidos por la península. En su caso, en el de Murcia, adonde fue trasladado.

Durante el ataque, Oumar y otra decena de jóvenes fueron secuestrados por los yihadistas y retenidos en un monte cercano. "Las marcas de esas cuerdas todavía son visibles en mis manos", recuerda. Una noche lograron escapar y caminaron hasta Gao (en el noreste de Mali), donde un amigo les ayudó a llegar hasta la frontera argelina. Allí trabajaron durante meses en la construcción hasta ahorrar los cientos de dinares que les exigía un traficante local para asegurarles un sitio en el cayuco que les llevaría hasta Baleares tras dos días de navegación. "En Argelia había mucho racismo. Dormíamos en la propia obra. Me asustaba especialmente ser detenido y deportado a mi país. Si regresaba me matarían los mismos terroristas que aún me buscaban", explica.

Ibrahima Toure, otro joven maliense entrevistado por RTVE Noticias, también huyó de la inseguridad, aunque siguió una ruta diferente. Abandonó Mali en abril de 2025 después de varios intentos fallidos. "La situación allí es muy dura. Hay ladrones, yihadistas, terroristas", explica. Al tercer intento consiguió llegar hasta Mauritania, desde donde un amigo que ya se encontraba en España le ayudó económicamente para continuar el viaje. Ahora reside en otro centro de Accem, pero en Valladolid, donde estudia español. "Quiero tener una vida mejor y trabajar mucho", dice.

Los malienses Brahima Toure, de 30 años (izquierda) y de Oumar Sila, de 29 (derecha)Fotos cedidas de los malienses llegados a España: Brahima Toure, de 30 años (izquierda) y de Oumar Sila, de 29 (derecha)

Ambos malienses, en disposición de solicitar asilo y protección internacional por proceder de un país en guerra, comparten el mismo deseo: comenzar una nueva vida sin violencia. "Me gustaría ejercer un oficio, también aprender español y luego casarme aquí. No quiero volver a Mali", concluye Omar, quien afirma "estar feliz" en Europa.

¿Qué hacen España y Europa para frenar las llegadas?

España y la Unión Europea llevan años reforzando la vigilancia de las costas africanas para contener las llegadas irregulares a Canarias. Solo en Senegal y Mauritania, el Ministerio del Interior mantiene desplegados 80 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, además de patrulleras, helicópteros y medios de vigilancia aérea.

Según los últimos datos oficiales, durante 2026 las autoridades mauritanas han interceptado 37 embarcaciones con más de 4.300 personas a bordo y las senegalesas, otras 64 con más de 4.000 migrantes. A principios de noviembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó ambos países y anunció una nueva aportación de 500.000 euros para reforzar la vigilancia marítima de Senegal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido con su homólogo, Mouhmamadou Makhtar Cissé, el 11 de noviembre en DakarEFE

Bruselas también ha intensificado su cooperación con África occidental, especialmente con Mauritania, para la que anunció en 2024 un paquete de 210 millones de euros destinado, entre otros ámbitos, a la gestión migratoria y el desarrollo económico. A ello se suma el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aplicable desde junio de 2026, que refuerza los controles fronterizos y acelera los procedimientos de asilo y retorno.

Sin embargo, los datos apuntan a que las medidas adoptadas podrían ser insuficientes en cuanto que el cierre de unas rutas está desplazando las salidas hacia otras costas, cada vez más alejadas de Canarias. "Quisieron darle muchos recursos y medios a Mauritania, pero ¿qué ha pasado? Que todas las redes criminales se han movido a Gambia, Senegal y Guinea", explica a RTVE Noticias Mohamadou Kane, investigador de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Para evitar este efecto dominó, el investigador considera "imprescindible" una actuación conjunta de los países de la región: "Si cierras solo Senegal, se van a Gambia. Por eso debe haber esfuerzos concertados y simultáneos en todos los países de la zona".

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, igualmente cuestiona la estrategia española y europea. "Llevamos muchos años externalizando el control de nuestras fronteras , ahora con el Pacto Europeo todavía más, y no está funcionando. Se está dando dinero a países limítrofes para que nos controlen la migración pero, realmente nos estamos convirtiendo en sus rehenes", sostiene.

Claves para evitar más muertes

"Aumentar los controles es solo una parte de la ecuación", advierte Luisa Baptista de Freitas, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). "Hacerlo sin aumentar también las oportunidades regulares de migrar a Europa, y sin generar oportunidades de empleo, vida y servicios en los países de origen genera lo que estamos viendo: más gente desapareciendo, más desastres, más naufragios y más muertes". La especialista reclama ampliar las vías legales de migración, facilitar el retorno y la reintegración en condiciones dignas y abordar las causas que empujan a miles de personas a abandonar sus países.

España ha dado algunos pasos en esa dirección. En 2024 el Gobierno firmó acuerdos de migración circular con Mauritania, Senegal o Gambia, lo que el año pasado permitió contratos temporales para 25.767 personas de 17 nacionalidades distintas, si bien el 81 % procedía de Marruecos.

Freitas considera necesario ampliar este modelo mediante acuerdos bilaterales que permitan una migración "controlada, ordenada, regular y beneficiosa para ambas partes", pero insiste en que deben ir acompañadas de medidas que afronten las desigualdades económicas que alimentan la emigración. "Hay que enfocarlo en términos de ayuda al desarrollo de programas formativos, empresariales y de emprendimiento. Hacia ahí tienen que ir las políticas si realmente queremos abordar el tema de raíz", dice al respecto Mónica López, de CEAR.

Desde Dakar, Mohamadou Kane, del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), insiste en la misma necesidad, pero también en la de "apoyar a las pequeñas empresas y a las comunidades pesqueras". El analista reclama, además, mejorar la coordinación policial y los servicios de inteligencia para combatir las redes de tráfico y desmantelar sus fuentes de financiación.

En 2023, la ONU retiró su misión de paz en Mali (MINUSMA) a petición de la junta militar, dejando un vacío de seguridad que favoreció el avance de los grupos armados y yihadistasGetty Images

Mali, el país de origen de Oumar Sylla e Ibrahima Toure, no es una excepción, pero en su caso, dicen los expertos, el abordaje debe ser distinto. "Allí la ayuda al desarrollo no resuelve el problema porque hay una guerra", recuerda López. "Por eso, tenemos que garantizar que las personas cuya vida esté en riesgo puedan llegar a Europa y pedir asilo de forma segura", añade. La directora de CEAR defiende que abrir vías regulares permitiría reducir la presión que sufren territorios pequeños como El Hierro, donde la llegada de miles de personas en apenas unas semanas ha desbordado los recursos de acogida.

Para Freitas, en definitiva, el desafío es múltiple: combinar la seguridad fronteriza con oportunidades reales de desarrollo y alternativas legales para migrar. Sin estas medidas, advierte, "las estrategias de contención en países de salida corren el riesgo de agravar los costes humanitarios y políticos de una ruta que sigue cobrándose centenares de vidas cada año".