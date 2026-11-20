El cabeza de lista de ERC por Barcelona en las elecciones generales del 29 de noviembre, Gabriel Rufián, ha defendido este viernes que hay que intervenir el mercado de la vivienda y ha pedido el voto para que en España "gobierne un PSOE sometido, tutelado por las izquierdas soberanistas".

Entrevistado en el espacio electoral de La Hora de La 1, Rufián ha dicho que las familias tienen que "dejar de competir con grandes acumuladores, gente que considera la vivienda como algo goloso para hacerse rico no para vivir" y ha planteado medidas como elevar los impuestos a partir de la tercera vivienda.

"El problema mal llamado del mercado de vivienda es que la oferta es finita pero al demanda es infinita es un derecho como el agua, el pan, el aire, esas dinámicas de enriquecimiento deberían desaparecer", ha advertido el candidato que considera que construir más vivienda "en un mercado donde hay gente que acumula no sirve de nada".

ERC propone una "inversión masiva" en Cercanías

En materia de servicios públicos ha planteado algunas de las propuestas de su formación destinadas a mejorar el transporte, y ha defendido que hay que hacer una "inversión masiva" en Cercanías y considera que el "modelo de tren de alta velocidad es fallido".

"Hay que gravar muchísimo más a la gran riqueza", ha advertido el candidato, porque "no tiene sentido" que por ejemplo Repsol gane "un 325% más" mientras la gente "sufre por llenar el depósito o poner la calefacción, no tiene sentido que las familias sean quienes paguen más impuestos".

Preguntado por su opinión sobre el debate cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el líder de los 'populares' "se comió" a Sánchez porque estuvo "al ataque" mientras el candidato a la reelección "o estuvo mal preparado", aunque esto lo duda porque es "un buen político", o "mal asesorado" y no logró movilizar "ningún voto", mientras que por el contrario cree que Feijóo "lo que hizo fue ganar votos de Vox".

El candidato de ERC ha aprovechado para pedir un debate cara a cara con el cabeza de lista del PSOE en Cataluña, el ministro Jordi Hereu.

En relación con la entrevista al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont, en la que este asegura que aprovechó la "ambición desmedida" de Sánchez, cree que es "una distracción" y ha pedido a la derecha catalana es que" respeten la institución de la presidencia a al Generalitat".