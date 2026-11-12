Rufián lidera de nuevo las listas de ERC tras fracasar su idea de una candidatura amplia de las izquierdas.

BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), 8 de febrero de 1982. Formación. Diplomado en Relaciones Laborales y máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Años en política. Su salto a la primera línea política se produjo en 2015, cuando pasó de la plataforma independentista Súmate y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a encabezar la candidatura de ERC por Barcelona en las elecciones generales. Es diputado en el Congreso desde enero de 2016 y portavoz de ERC desde 2019. Familia. Casado y tiene dos hijos.

Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 1982) volverá a encabezar la candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya por Barcelona en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De padres andaluces, llegó al Congreso en 2015 y es portavoz de su grupo parlamentario desde 2019. En un principio dijo que solo iba a estar en la Cámara Baja 18 meses, pero su figura se consolidó dentro del partido.

Tras varios años ya en la primera línea de la política española, Rufián ha cosechado una gran simpatía entre los votantes más jóvenes (según el CIS) por sus discursos y sus encontronazos dialécticos con el PP y Vox, pero también con Junts per Catalunya. Son recordadas intervenciones como, por ejemplo, en la que subió a la tribuna una impresora durante el momento álgido del procés o cuando habló en el hemiciclo mostrando un billete de 50 euros para evidenciar que algunos partidos "solo se mueven por el dinero".

Antes de llegar al Congreso, Rufián ya había tenido contacto con la política. Sus primeros movimientos tuvieron lugar en 2013 de la mano de la plataforma Súmate, que defendía el castellano dentro del propio espacio independentista catalán. Ya en 2015, ERC lo incorporó como cabeza de lista por Barcelona para las elecciones generales de aquel año, de la mano de Joan Tardà.

Otro capítulo destacado de su carrera es la candidatura que lideró para ser el alcalde de su municipio, Santa Coloma de Gramenet, en 2023. Su objetivo era el de arrebatar la Alcaldía a los socialistas. A pesar de ello, no pasó de los cuatro escaños, lejos de los 18 logrados por el PSC que le permitieron seguir con mayoría absoluta.

Su último movimiento más conocido es, sin embargo, el de articular una mayoría amplia de izquierdas que permitiera "frenar el avance de la extrema derecha" y "someter al PSOE" para ganar en políticas sociales. Con esta intención, Rufián ha compartido escenarios con varios líderes del espacio de izquierdas sin que haya fructificado nada concreto. Lo que sí que ha logrado ERC en Cataluña es un pacto con Podemos y que los votos de los morados vayan a los republicanos.

La unidad de las izquierdas, un reto pendiente

El nombre de Gabriel Rufián ha estado muy presente en el panorama mediático a lo largo de los últimos meses, después de que lanzara la alerta de que las izquierdas deberían de ir unidas a las próximas elecciones generales si querían vencer al tándem PP-Vox. "Ciencia, método y orden para ganar provincia a provincia a la ultraderecha", recetó en febrero ante una gran expectación en Madrid.

Sin embargo, sus múltiples actos y llamadas no han surgido efecto y la gran confluencia de izquierdas ha fracasado. En su caso, y tras conversaciones con Irene Montero, han logrado un acuerdo con Podemos solo en Cataluña para poder beber del electorado morado. A cambio, Rufián hará campaña por Podemos en otros puntos del Estado.

ERC no ha alcanzado ningún pacto con los comunes y la candidatura del Frente Amplio de Ada Colau, a pesar de los múltiples llamamientos a la confluencia. De hecho, desde el espacio de los comunes han lamentado la "profunda decepción" que han generado los movimientos de Rufián entre el electorado de izquierdas y que han considerado como "tácticos".

Los objetivos de ERC en estas elecciones

Rufián había puesto condiciones al partido para volver a ser cabeza de lista por ERC, como, por ejemplo, tener más capacidad de decisión en la elaboración de las listas. En esta última legislatura han sido varios los encontronazos en el seno del grupo parlamentario, con diputados contrarios a los postulados y maneras de Rufián.

Por ello, entre los retos que se había marcado figuraba el de la renovación de parte de las listas. Lo ha logrado en la provincia de Tarragona, que liderará Norma Pujol, adjunta a la secretaria general y que ya fue diputada a entre el 2019 y 2023. Repiten, sin embargo, las candidatas por Lleida, Inès Granollers, y por Girona, Teresa Jordà.

A nivel electoral, Rufián tiene el objetivo de hacer crecer la representación de su partido tras dos elecciones a la baja. ERC logró sus mejores resultados en abril de 2019, cuando obtuvo 15 diputados. En la repetición electoral de noviembre de ese mismo año, ya cayeron hasta los 13. En los últimos comicios, en los de 2023, Esquerra Republicana volvió a perder representación hasta los siete escaños actuales y pasó de 874.859 votantes a 466.020.

Para ello, intentará aunar la reivindicación de la independencia de Cataluña y las principales preocupaciones de la clase trabajadora, como la vivienda y la defensa de los servicios públicos. Más de una década después de su llegada al Congreso, Rufián vuelve a presentarse como una de las principales voces del republicanismo catalán en Madrid.

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