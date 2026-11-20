El cabeza de lista de Unidad del Pueblo Canario por Las Palmas, Luis Campos, ha recordado en La Hora de La 1 que han sido capaces de llegar a acuerdos para que haya "una sola papeleta en la izquierda".

Ha hecho hincapié en la importancia de esta cita electoral: "No va de una alternancia, va de perderlo todo". Y ha puesto sobre la mesa uno de los objetivos de esta campaña: "Ser capaz de frenar, de impedir que la derecha y la extrema derecha, PP y Vox, lleguen al Gobierno de España".

El candidato ha reivindicado que quieren ser la voz de Canarias en Madrid: "No queremos ser la voz de las élites que es lo que hacen la mayoría cuando llegan, si no representar la mayoría social de Canarias. Y eso significa defender los problemas que tiene nuestra tierra y el que está quebrado de una manera más clara es el problema de la vivienda".

Intervenir el mercado de la vivienda

En este sentido, la formación plantea que sean los ayuntamientos los que puedan declarar las zonas tensionadas en sus municipios: "Son los que mejor conocen la realidad del problema habitacional en sus barrios y en sus calles. Y, por supuesto, intervenir el mercado. Esto ya o va de medias tintas. Con las medias tintas, hemos quebrado el derecho a formar un proyecto de vida".

Campos mantiene que no pueden ser las comunidades autónomas las que las declaren: "Ya hemos visto que el PP las ha boicoteado de manera sistemática en todas las comunidades donde gobierna. Y en Canarias también. Coalición Canaria y el PP se han negado a ponerlas en marcha. Por eso planteamos que sean los ayuntamientos".

"Esto ya no va de medias tintas. En Canarias, hay 211.000 viviendas vacías, miles de ellas en manos de grandes tenedores, de fondos buitres o de entidades financieras. Si no las ponen en el mercado a precios asequibles, una vez marcadas las zonas tensionadas, expropiarlas y pasarlas al programa público de viviendas. Y otra cuestión que afecta mucho, más del 30% de las viviendas que se han venido en Canarias en los últimos años las han comprado personas que no viven en Canarias. Planteamos modificar esto".

Respecto a la migración ha dicho que en cualquier política en este sentido "los derechos humanos tienen que estar en el centro. Además, ha defendido la necesidad de tener planes de contingencia preparados cuando se prevean flujos migratorios como los vistos estos días.