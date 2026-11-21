Acostumbrado a ser comparado con los grandes dominadores del tenis, Carlos Alcaraz tiene este domingo ante Alexander Zverev el reto para entrar en el selecto club de los pocos tenistas que han logrado ganar los 4 grand slams y las Finales ATP, algo que solo han conseguido hasta la fecha Novak Djokovic, Roger Federer y André Agassi, y que Rafa Nadal rozó en dos ocasiones

Será la segunda oportunidad consecutiva para el murciano tras caer en la final disputada en 2025 ante Jannik Sinner, su gran rival que este año no han tenido la oportunidad de retarse por las lesiones que han lastrado gran parte de la temporada de ambos. Será ante el alemán Alexander Zverev, actual número 1 del tenis mundial tras haber sumado esta temporada sus dos primeros grandes -Roland Garros y US Open-, y levantar el título de maestro en dos ocasiones (2028 y 2021).

Con 7 grand slams en su haber con tan solo 23 años, Carlos Alcaraz puede convertirse además en el tercer jugador español en ganar el título de maestro tras Manuel Orantes en 1976 ante el polaco Wojciech Fibak, y Àlex Corretja en 1998 en la primera y única final española en la que derrotó a Carlos Moyá, ambos en cinco sets de un torneo que se disputa en la actualidad al mejor de tres sets.

Alexander Zverev, último examen

También lo tuvieron en la mano Juan Carlos Ferrero, finalista en 2002 ante el australiano Lleyton Hewitt, David Ferrer, quien cayó en 2007 frente a Roger Federer, y Rafael Nadal, subcampeón en las ediciiones de 2010 y 2013 que se disputaron en Londres y donde cedió ante Roger Federer y Novak Djokoivic, respectivamente.

André Agassi ha sido el más joven de los tres en levantar el título de maestros (20 años y 6 meses), pero también el que más tardó en completar los cuatro Grand Slams, logrando el último (Roland Garros) en 1999 con 29 años, mientras el Djokovic lo logró con 22 años y 5 meses, casi un año más joven que Roger Federer (22 años y tres meses).

De lograrlo, Carlos Alcaraz se convertirá en maestro con 23 años y 6 meses, pero para ello tendrá que derrotar al principal favorito, en su decimocuarto enfrentamiento ante Alexander Zverev, una rivalidad muy igualada en la que el murciano domina 7-6, con victorias para el murciano en las dos finales que han disputado, Roland Garros 2024 y Madrid Open en 2022.

Sin embargo, en los dos duelos previos disputados las ATP Finals en 2023 y 2024 cayeron del lado del alemán, en ambas ocsiones, en la round robin, la primera en tres sets y la segunda en dos, por lo que la final cuenta con todos los alicientes y un difícil pronóstico.