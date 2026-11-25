El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha considerado este miércoles "bochornoso" y un "asalto institucional insoportable" que el Gobierno utilice los reales decretos como "herramienta electoral".

En una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE, el también número 3 por Madrid del PP al Congreso ha lamentado que se haya "naturalizado cosas que no deberíamos haber naturalizado", en referencia a la aprobación de decretos leyes en los últimos Consejos de Ministros con medidas sociales, como la ampliación de los permisos laborales por maternidad y paternidad. "Me parece una vergüenza", ha insistido.

Sémper ha apuntado que "ahora deprisa y corriendo" el Gobierno de coalición están aprobando "cosas que no se han hecho en ocho años" e incluso, volviendo a aprobar medidas como los decretos de vivienda que fueron tumbados por el Congreso, usando así "el Consejo de Ministros para hacer política electoral".

Para el dirigente 'popular', no solo es censurable hacer campaña electoral desde el Consejo de Ministros, sino que también estén "comprometiendo decenas de miles de euros sin tener presupuestos y condicionando al futuro Gobierno".

Por otro lado, ha anunciado que "lo primero" que hará el PP si llega el Gobierno es "un plan de vivienda, una nueva ley del suelo, ley antiokupación, y medidas fiscales para acceder a la vivienda a los jóvenes".

También cuestiona el voto por correo

Al igual que hiciera este martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sémper también ha cuestionado el voto por correo y en especial ha sembrado dudas sobre las urnas de cartón en algunos países. "Puede no parecer propio de una democracia consolidada y es una imagen a erradicar porque no proyecta seguridad", ha señalado. Aunque ha asegurado que en el PP confían "en nuestros cónsules y en el procedimiento".

En cuanto a la posibilidad de cuestionar el resultado si los 'populares' no ganan, como dijo el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, Sémper ha garantizado que "como ha hecho siempre el PP, se va a respetar cualquier resultado electoral".

Y preguntado por las palabras de Feijóo asegurando que los informativos de RTVE parecían "norcoreanos", el portavoz del PP ha incidido en que "la televisión española ha experimentado un retroceso en su función social preocupante, en materia social, cultural y ha incrementado en la escaleta el contenido político". Por ello, ha defendido que hay que "revertirlo". "Una televisión que habla más de política no es la televisión pública que merece España", ha zanjado.

Asegura que el PP no admitirá "retrocesos" en la lucha contra la violencia de género

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, Sémper ha asegurado que el PP no admitirá "ningún retroceso" en la lucha contra la violencia de género, si bien ha admitido que también quieren incorporar la lucha contra otras violencias.

"Para el PP es sagrada la lucha contra la violencia contra la mujer. Es incuestionable. Pero además, hay otras violencias que tienen un impacto social desgarrador", ha defendido tras ser cuestionado por si posible Gobierno pactado con Vox podría afectar a la lucha contra la violencia de género, ya que este partido prefiere hablar de violencia intrafamiliar en lugar de violencia de género.

Y ha insistido: "La violencia contra la mujer es tan obvia que no hay que diluirla. Pero hay que incorporar también otras violencias, como la que ocurre en el entorno familiar", ha sostenido.

No obstante, ha querido dejar claro que los posibles pactos con los de Santiago Abascal "no van a desdibujar los avances que ha experimentado la sociedad española estos años" y se ha referido en concreto también a "las políticas de igualdad u orientación sexual". "Esas líneas son infranqueables", ha asegurado. Además, ha pedido dejar de usar este tema "de manera partidista".

Sémper ha señalado que "la violencia de género nos interpela a todos" y que la cifra de "47 mujeres asesinadas este año es insoportable". Por ello, ha abogado por incorporar medidas al Plan Nacional contra la Violencia de Género, como "mejorar el sistema de reacción y protección a las mujeres, reforzar la capacidad de la Policía Nacional y Guardia Civil en la persecución del delito, ampliar la prisión permanente revisable para los agresores sexuales y asesinos y reforzar el sistema Viogen e incorporarlo al Ministerio del Interior".

La política migratoria y la política exterior

Preguntado por la crisis migratoria y cómo habría actuado el PP si hubiera estado en el Gobierno, el portavoz 'popular' ha admitido que "no hay una varita mágica para solucionarlo", pero ha abogado por "aplicar una política de inmigración realista".

Entre sus medidas, ha señalado que no se puede "permitir que Argelia, Marruecos, Senegal o Mauritania miren para otro lado o utilicen la inmigración para presionar a Europa o España". También ha advertido de que "España no puede acoger más inmigración irregular porque los servicios públicos están tensionados".

Así, ha defendido que hay que "vincular" la inmigración a un puesto de trabajo. "Quien venga a nuestro país, tiene que venir con un contrato de trabajo o a con la pobilidad de trabajar". Además, ha sostenido que hay que "evitar que lleguen" y si vienen "garantizar que vuelvan" a sus países, y para ello, ha asegurado que es "fundamental" la política diplomática y trabajar en origen.

Sobre política exterior, Sémper ha considerado que la llevada a cabo por el Gobierno estos años ha sido "equivocada" y que siempre se ha actuado en "términos partidistas". "Se ha convertido en algo habitual que lo que ocurre en el mundo se convierte en debate nacional", ha criticado. Además, ha defendido que "independientemente de quien gobierne en EE.UU., las relaciones deben ser óptimas".

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