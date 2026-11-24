Mensajes de redes comparten un cartel que invita a los ciudadanos a presenciar en los colegios electorales el escrutinio de votos durante la jornada electoral del 29 de noviembre porque el "recuento es público". Es cierto. La ley electoral establece que el recuento es "público" y que el presidente de una mesa puede ordenar la "expulsión" de quien entorpezca o perturbe este proceso.

"El domingo tú puedes ver cómo se cuentan los votos. El recuento es público. Puedes entrar y verlo", dice un cartel compartido en X más de 12.000 veces desde el 22 de noviembre y difundido también en Facebook y Telegram. "Pasadlo. Haced un millón de retuits. Que se entere todo el mundo. Id en grupo si hace falta", afirman mensajes que proceden de cuentas que desinforman sobre el proceso electoral y alimentan sin pruebas la teoría del pucherazo. En VerificaRTVE hemos detectado en redes otras tres copias del cartel, dos con modificaciones en los colores del diseño y otra con una ligera variación en el texto.

El recuento es público y se puede expulsar a quien lo entorpezca

En España, el recuento de los votos en cada colegio electoral siempre es "público" porque así lo establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). La norma estipula en su artículo 95 que "el escrutinio es público y no se suspenderá, salvo causas de fuerza mayor". A continuación, la LOREG señala que el presidente de una mesa electoral "ordenará la inmediata expulsión de las personas que de cualquier modo entorpezcan o perturben su desarrollo".

El papel que la Ley Electoral otorga al escrutinio general

En redes también se han difundido mensajes que cuestionan las elecciones generales del 29 de noviembre con el argumento de que en el escrutinio general, que se realiza cinco días después de las elecciones por las juntas provinciales, "no se hace recuento" y "no se abren sobres" de votos porque Indra cuenta los sufragios. Es falso. Indra no realiza el recuento de votos y el escrutinio general no revisa todos los sobres con votos.

Mensaje falso difundido en X que dice que habrá fraude "si no se abren los sobres" en el escrutinio generalEP / VerificaRTVE

La Ley Orgánica de Régimen Electoral establece que el escrutinio general se encarga de revisar las "actas" de votación aprobadas por las mesas de los colegios electorales y las papeletas nulas o que hayan sido objeto de "alguna reclamación". En su artículo 103, la norma determina que el escrutinio general es un "acto único" y "de carácter público" que se celebra "el quinto día siguiente de la votación", en este caso el 4 de diciembre y en días sucesivos.

En un acuerdo adoptado el 23 de julio de 2023 para aclarar cómo se realiza el escrutinio general, la Junta Electoral Central determinó una vez más que este proceso consiste en un "recuento conforme a las actas proporcionadas por las respectivas mesas electorales" de los colegios.

La desinformación en torno al papel de la firma tecnológica Indra en los procesos electorales en España y en otros países es un fenómeno recurrente en redes. En VerificaRTVE hemos desmentido este bulo que ha vuelto a circular con motivo de los comicios del 29 de noviembre. Indra no cuenta los sufragios, se limita a transmitir los datos contrastados por las mesas en los colegios electorales con el objetivo de difundir rápidamente los resultados durante el recuento.

Los bulos que buscan poner en cuestión el desarrollo de las elecciones en países con sistemas democráticos son una constante en redes cada vez que se convoca una cita con las urnas. En VerificaRTVE hemos aclarado que un fallo en un simulacro no demuestra un fraude electoral el 29 de noviembre y hemos avisado de que esta foto de Rosalía con camiseta del PSOE está hecha con IA.