Ante las elecciones del 29 de noviembre, mensajes en redes sociales afirman que los sistemas de Indra se han caído durante un simulacro de la jornada electoral y señalan que, de esta manera, están ensayando un pucherazo. Es falso. El Gobierno confirma a VerificaRTVE un simulacro el 18 de noviembre. La Delegación del Gobierno en Cataluña añade que durante las pruebas se han detectado "algunas incidencias técnicas" y que "una vez identificadas" y corregidas se va a realizar "un nuevo simulacro en los próximos días". Indra, además, no se encarga de recontar los votos.

"¿La caída de dos horas de INDRA se ensaya para ver si sale tan bien como en Brasil para consumar el fraude de Lula?", leemos en un mensaje en X compartido más de 2.000 veces desde el 19 de septiembre. "Están ensayando una similar parada de los sistemas durante la noche electoral en el caso de que los resultados reales dejen a Pedro Sánchez fuera de la Moncloa", asegura otra publicación en la misma red social. Los textos enlazan el artículo de un digital que asegura que durante un simulacro del 29N la aplicación dejó de funcionar correctamente e impidió continuar con normalidad las operaciones previstas. La publicación cita como fuente a una trabajadora de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Los fallos técnicos durante los simulacros de jornada electoral no evidencian un fraude

Los fallos de Indra durante el ensayo no prueban un fraude electoral. Son errores durante un simulacro de cara a las elecciones. La Delegación del Gobierno en Cataluña ha confirmado a VerificaRTVE que, como es habitual en los procesos electorales, el miércoles 18 de noviembre "se llevó a cabo un simulacro del dispositivo tecnológico previsto" para probar "el sistema de transmisión de datos de Indra y la operativa de los representantes de la Administración". Durante las pruebas, "se detectaron algunas incidencias técnicas que provocaron una interrupción temporal del sistema" y por eso mismo, "una vez identificadas las incidencias y aplicadas las medidas correctoras correspondientes", "está previsto realizar un nuevo simulacro en los próximos días".

Añaden que "la finalidad de estos simulacros es poner a prueba todos los procedimientos, detectar posibles errores y subsanarlos con antelación para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo el día de las elecciones". Concluyen que estas pruebas técnicas no "constituyen evidencia alguna de fraude o manipulación electoral".

Mediante una búsqueda por palabras clave, hemos localizado varias noticias (1, 2, 3) de algunos simulacros realizados por distintas subdelegaciones del gobierno en estas fechas previas a los comicios. La Subdelegación del Gobierno en Palencia ha explicado en su perfil en Instagram que han "ensayado la recepción de la información sobre la constitución de las mesas, los dos avances de participación y el escrutinio provisional" para que "la transmisión de la información el día de las elecciones se desarrolle con agilidad y rigor" y alude a unas "incidencias planteadas durante el ejercicio".

Indra no recuenta los votos, se encarga de la transmisión de los datos

Indra no se encarga del recuento de las papeletas, sino del sistema de transmisión de los datos. Tiene la "finalidad de facilitar un adelanto de los resultados durante la noche electoral" por lo que esta empresa no tiene capacidad de favorecer un pucherazo durante la jornada electoral, como te hemos contado en VerificaRTVE

Indra suscribió en 2023 un contrato de cuatro años para difundir los resultados provisionales de las elecciones. Sin embargo, la Junta Electoral Central (JEC) ha explicado a VerificaRTVE que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), "el escrutinio oficial de los votos se hace por las mesas electorales y, cinco días después de las elecciones, por las Juntas provinciales, en el escrutinio general".

En VerificaRTVE te hemos desmentido en 2021, en 2023 y en 2026 el bulo recurrente que asegura que Indra se encarga del recuento electoral. Estos mensajes, al igual que otros que desinforman sobre la ‘ley de nietos’, el voto por correo o el voto desde el exterior, forman parte de una narrativa desinformativa que busca poner en duda el sistema electoral en su conjunto y difundir sospechas de fraude electoral de la que te estamos alertando estos días.