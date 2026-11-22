Durante décadas, millones de usuarios han convivido con el nombre de Nvidia en una pequeña pegatina junto al teclado de su portátil. El fabricante de tarjetas gráficas es hoy el principal proveedor de los chips que alimentan la inteligencia artificial y una empresa decisiva en el pulso tecnológico entre Estados Unidos y China.

Pero el gigante tecnológico acaba de sufrir el mayor seísmo de su historia: en pocas semanas ha perdido cerca de 1,5 billones de dólares, según el Financial Times, tras el escándalo que ha afectado a uno de sus fundadores, Jensen Huang, quien mantuvo una relación extramatrominial con una cliente y empresaria china, Alice Huang, sospechosa de desviar microchips avanzados hacia Pekín y bajo escrutinio estadounidense desde 2024.

Más allá de lo que determinen las investigaciones, el episodio ha colocado bajo los focos la maquinaria de inteligencia china y, entre los especialistas, el caso tiene posibles lecturas. Para el experto en seguridad internacional Hans-Jacob Schindler, es "bastante atípico" en cuanto que Pekín se ha arriesgado a quedar en evidencia a cambio de otro beneficio: "Incluso saliendo mal, herir a Nvidia ya resulta estratégicamente beneficioso en la carrera por la IA".

Para otros, como Luca Manns, director ejecutivo del Centro de Investigación sobre Servicios de Inteligencia de la Universidad de Colonia (Alemania), el asunto es "engañoso" porque alimenta el cliché de James Bond y las honey traps (trampas de seducción), una táctica que el MSS (el espionaje chino) evita por su alto riesgo operativo: "Que el agente se enamore del objetivo o quede expuesto", explica, lo opuesto al control que obsesiona a Pekín.

En cambio, Nicholas Eftimiades, exfuncionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense y profesor en Penn State, ve un guion "bastante estándar": "Destacan acercándose a un objetivo clave, pero fallan en la ejecución, porque su técnica operativa suele ser bastante descuidada".

Así las cosas, y con este suceso como telón de fondo, desgranamos, a través de la visión de estos y otros expertos mundiales, cómo funciona ese entramado, qué persigue China y cómo pueden defenderse Estados Unidos y Europa.

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Una maquinaria de "toda la sociedad" para 2049

Los analistas coinciden en señalar, sin distinciones, que "la orden" para espiar siempre nace de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), decidida a dominar la carrera por la inteligencia artificial como salvaguarda del propio régimen.

Pero detrás de esa ofensiva, liderada por el actual presidente, Xi Jinping, hay un cuello de botella. Pese a invertir más de 100.000 millones de dólares en los últimos años, un informe de la ONU de julio cifró en apenas el 15% la cuota china entre las 500 mayores supercomputadoras de IA del mundo, frente al 75% de Estados Unidos. Con el plan Made in China 2025, Pekín aspiraba a un 70% de autosuficiencia en semiconductores, pero lo cierto es que a finales de ese año apenas rondaba el 30%, quedando a unos 18 meses por detrás del H200 de Nvidia.

Para cerrar esa distancia, Pekín ha ido transformado su arquitectura de espionaje. Peter Mattis, exanalista de la CIA y coautor de Chinese Communist Espionage, explica que el MSS nació en 1983 como un aparato descentralizado que fusionó cuadros del Partido con ramas del Ministerio de Seguridad Pública y delegaciones provinciales en un país con más de 1.410 millones de habitantes y 23 provincias. Un entramado colosal que dejaba demasiados resquicios para que actores externos operasen por cuenta propia.

Bajo Xi Jinping, sin embargo, el servicio se ha centralizado hacia un modelo mucho más cercano al KGB soviético, abiertamente más agresivo. "Xi ha estado diciendo en voz alta lo que antes se callaba", señala Mattis: "Que libran una lucha existencial con Estados Unidos, que la ciencia y la tecnología decidirán el resultado y que la IA es su pieza central".

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El exfuncionario explica que tras designar en secreto a Washington como su principal enemigo en 2005, el MSS "fue superando su vieja doctrina de acumular mil granos de arena para lanzar operaciones a una escala colosal". Los datos lo demuestran: según una agencia de inteligencia europea, citada recientemente por el Wall Street Journal, 600.000 personas están dedicadas a labores de inteligencia y seguridad en China; el FBI calcula que los hackers respaldados por Pekínsuperan a todo el personal cibernético de la agencia estadounidense en una proporción de al menos 50 a 1.

Aun así, la brecha más profunda frente a Occidente es lo que Eftimiades define como el enfoque de "toda la sociedad". Mientras los servicios occidentales suelen centrarse en Gobiernos y ejércitos, China moviliza empresas, universidades y ciudadanos bajo la Ley de Inteligencia Nacional de 2017, según la cual quienes se nieguen a colaborar pueden enfrentar despidos o cárcel para ellos o sus familias. "Es una dictadura. Ningún ciudadano chino con familia allí tiene jamás la oportunidad de decir no", dice al respecto Hans Jacob Schindler. "Nunca puede saberse si el representante de una gran firma china actúa solo como empresario o también para el MSS", apostilla Mattis.

Una coerción que borra la frontera entre empresa, ciudadanos y Estado, en un mecanismo destinado a abaratar y camuflar el espionaje y basado en intermediarios con currículos reales y creíbles. Por ejemplo, apuntan los expertos, a través de estudiantes que solicitan becas en China y a quienes se sugiere informalmente observar y traer información útil a cambio de impulsar su carrera al regresar. También, por medio de empresarios, aprovechando relaciones orgánicas ya nacidas —como el acceso de Alice Huang a Nvidia— combinando presión legal con lucrativos acuerdos comerciales para "los filtradores".

Alice Huang con Jensen Huang en un restaurante en Taipei, TaiwanTVBS via AP

Los cuatro pilares del espionaje de Pekín

Nicholas Eftimiades agrupa la ofensiva china en cuatro grandes pilares: el espionaje clásico Estado contra Estado, el espionaje económico —que no persigue solo patentes, sino listas de clientes, posicionamiento comercial y registros financieros—, la exportación ilegal de tecnología civil o militar para respaldar luego su producción masiva estatal y la persecución agresiva de comunidades de la diáspora y disidentes en el exterior para controlar la narrativa.

Tras analizar su base de datos de más de mil casos documentados, este exfuncionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense descubrió algo revelador: "En Estados Unidos la mayoría de los casos están relacionados con tecnología; en Europa, consisten en manipular de forma encubierta los círculos políticos europeos para moldear decisiones estratégicas y, muy probablemente, "dividir a los países entre sí y separarlos de Estados Unidos".

La comparación con Moscú aclara el método. "El objetivo principal de Rusia es la destrucción —drones, sabotajes, miedo y desinformación—; China, en cambio, tiene una forma constructiva de operar para nutrir su propia economía y liderar el mundo en 2049, que es el plazo que se ha dado para lograrlo", resume Manns. Por eso la alarma monopolizada por el Kremlin juega a favor de Pekín: "Cuanto más hablamos de Rusia y menos de China, mejor pueden ejecutar sus operaciones".

Aun así, Mattis matiza que hoy la amenaza más urgente para las fábricas europeas de defensa sigue siendo el sabotaje ruso —desde intentos de asesinato contra directivos hasta ataques a plantas en Alemania—, aunque el rearme europeo convierta inevitablemente al sector en un blanco prioritario también para China.

El exfuncionario también destaca un fenómeno genuino en ese país: la implicación directa de altos cargos políticos en labores de inteligencia, "algo impensable en Occidente", lo que se suma al ADN histórico del PCCh, que glorifica infiltrarse en las decisiones de sus rivales.

Desde la experiencia sobre el terreno, Rafael Dezcallar, exembajador de España en China, pide observar al gigante asiático sin el sesgo de cinco siglos de hegemonía occidental. "China no viene de Platón, de Aristóteles ni de los Evangelios; viene de Confucio y de Lao-Tse", recuerda.

Forjada en una cultura antigua y muy competitiva —"por ejemplo, lo de presentarse a unas oposiciones ya lo hacían los mandarines desde el siglo VI"— la brújula de China es el pragmatismo radical, apunta el diplomático: "Que un partido comunista hiciera una revolución nacionalista para acabar convirtiendo a China en un país capitalista, eso es pragmatismo".

Dezcallar insiste en matizar el estereotipo fácil: el despegue chino de las últimas dos décadas combina gran inversión, enorme capital humano y apropiación tecnológica. "Aunque siguen copiando", subraya el diplomático, "hoy cuentan con una capacidad tecnológica propia formidable, universidades punteras y un mercado interno feroz donde los buenos sobreviven y los malos desaparecen".

Periodistas chinos y extranjeros visitan el Distrito de Robots de Longgang el 16 de noviembre de 2026, durante la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026Getty Images

"El ángulo muerto" o el coladero europeo

Los analistas coinciden en señalar que el grueso del espionaje chino en Europa se libra en mandos intermedios, pymes y laboratorios discretos. Luca Manns cita un caso ocurrido hace unos diez años en una universidad alemana que desarrollaba plásticos ignífugos capaces de resistir altísimas temperaturas. Un investigador invitado chino —"afable, uno más entre decenas"— disponía de tarjeta de acceso libre a todo el laboratorio. Dos años después de regresar a su país, cuando la universidad intentó sacar el material al mercado, descubrió que una institución china lo había patentado seis meses antes. La inteligencia interior alemana confirmó que aquel becario simplemente robó el desarrollo; hoy es catedrático en China.

El episodio desnuda lo que llama el "ángulo muerto europeo". Mientras las grandes empresas han reforzado su vigilancia respecto a hace una década, las universidades son abiertas, descentralizadas y —a diferencia de Estados Unidos, donde los profesores de tecnología suelen colaborar con el Pentágono— viven desconectadas de la defensa. Un académico europeo rara vez se ve como blanco de espías y, si rechaza una invitación sospechosa a China, casi nunca avisa a las autoridades, dejando una enorme bolsa oculta de casos sin perseguir.

Pese a ello, las condenas se acumulan: en Alemania, cuenta Manns, recientemente ingresó en prisión una pareja de la región de Düsseldorf por intentar captar a profesores de electrónica y materiales de la Universidad Técnica de Aquisgrán (RWTH) mediante viajes, cenas y doctorados honoris causa, así como un asesor de un eurodiputado de la ultraderechista AfD por espiar la logística ligada a Ucrania en la Eurocámara y el aeropuerto de Leipzig.

El Instituto de Educación de Hong Kong (HKIEd) otorga doctorados honoris causa a personalidades destacadas en su vigésima ceremonia de graduaciónGetty Images

En el plano cibernético, la escala desborda cualquier precedente. Solo Alemania, dice Luca Manns, pierde más de 200.000 millones de euros al año por ciberataques de servicios extranjeros y sus grupos proxy privados.

En Reino Unido, el MI5 británico alertó en septiembre de cómo un instituto chino de apariencia inofensiva habría logrado que más de cien académicos de ese país entregaran sin saberlo estudios de IA al MSS. Y la lista es larga, dicen los expertos.

La tecnología, el objetivo en Estados Unidos

En abril, la Casa Blanca denunció la extracción industrial de modelos estadounidenses de IA mediante decenas de miles de cuentas falsas —Anthropic contabilizó más de 16 millones de consultas de tres firmas chinas sobre su sistema Claude—, mientras los servicios de inteligencia sospechan que Pekín piratea grandes bases de datos globales para entrenar sus algoritmos.

Aunque China ataca miles de empresas al año de forma puramente digital, a veces también combina hackers con infiltrados físicos: Nicholas Eftimiades recuerda el caso del empresario Su Bin, que guiaba a operadores militares chinos hacia tecnología de defensa estadounidense; o el caso de la aeroespacial francesa Safran, donde empleados infiltrados borraban el rastro de las intrusiones cibernéticas.

El historial de espionaje en Estados Unidos es amplio y abarca desde el robo de diseños del caza furtivo F-35,maíz transgénico de Iova, espuma para submarinos o hasta células solares. Las mismas que, respaldadas después por subsidios estatales, acabarían laminando también la industria solar europea.

Un edificio con el logo de Huawei en Shanghái, China.GETTY IMAGES

Igualmente, Eftimiades desmonta la ilusión de que venderle tecnología a China podía "mantenerla atada": Cisco dominó la infraestructura inicial de internet en el país hasta que la china Huawei clonó su código fuente y Pekín terminó expulsando al gigante estadounidense. Y cuando Nvidia intentó colocar recientemente su chip menos avanzado H20, el Gobierno chino ordenó a sus firmas boicotearlo en favor de compañías nacionales.

Una ofensiva que se proyecta también hacia la guerra híbrida y la manipulación social. Mattis recuerda que hackers chinos movilizaron 300.000 termostatos y neveras conectadas en ataques informáticos en EE.UU., y la red social X desmanteló recientemente una granja de 200.000 bots chinos que azuzaba el rechazo contra los centros de datos de IA, culpándolos de encarecer la factura eléctrica de los estadounidenses.

Acciones que también se consolidan en el frente humano y cuyo rastro se puede seguir desde los años 60, pasando por la década de 2010 hasta llegar a la actualidad. El periodico The Washington Post publicó recientemente un caso relatado por el exjefe de contrainteligencia del FBI en China, Rudy Guerin: un directivo estadounidense en Pekín fue abordado en el gimnasio de su hotel dos días seguidos por una atractiva joven. Al tercero, como no funcionaba, quien pedaleaba a su lado no era una mujer, sino un apuesto joven: "Los chinos lo intentan todo", contaba Guerin.

El antídoto: del móvil desechable a más cultura de seguridad

En este contexto, afirman los analistas, la defensa occidental debe partir de una realidad: China no es Rusia ni Irán. Es el mayor mercado del mundo, solo que el PCCh compite por la dominación económica y política, incluso asegurando monopolios en tierras raras. "No son tus amigos; son tus socios comerciales, pero con un gran interés estratégico en expulsarte del mercado si es posible", advierte Hans Jacob Schindler.

Luca Manns alerta de que bajar la guardia se paga "de forma muy silenciosa" en decenas de fugas: cuando Pekín propone convenios, "nunca lo hacen para hacerte un favor ni mejorar las relaciones; siempre hay un objetivo estratégico oculto". A este respecto, Nicholas Eftimiades es taxativo: "Por mirar a China solo como negocio, Europa ha sido explotada, utilizada y penetrada".

En las empresas, apuntan, el primer obstáculo es la incredulidad de unos directivos que se creen intocables y "anteponen su codicia a la seguridad nacional", dice Eftimiades, quien pone de ejemplo a Jensen Huang: "Es el mejor amigo de China. Ha vendido tecnología a un país que fabrica misiles apuntando a Estados Unidos".

"La ciberseguridad no es un lujo, es una necesidad absoluta", subraya Schindler, recordando el reciente ataque atribuido a Irán que apagó las neveras de cientos de supermercados en Francia: "No pienses que puedes sufrir un ciberataque; vas a sufrir un ciberataque. Si pueden robar tus secretos comerciales, los robarán".

Sobre los viajes oficiales y de negocios a China, hay consenso. ¿Puede ser espiado un político o empresario europeo? "No 'puede ser', lo será", corta Schindler: "En cuanto estás en China, en sentido metafórico, estás desnudo; cualquier equipo electrónico que enciendas es 100% vulnerado", pues hoteles y operadores deben volcar los datos por ley.

Mattis añade que "todo el mundo camina hoy con un micrófono encima": ni apps cifradas como Signal protegen un terminal comprometido, razón por la que las delegaciones estadounidenses, dice, desechan sus equipos antes de volver al Air Force One. Para Europa, la receta es unánime: viajar solo con teléfonos y portátiles desechables (burners) sin datos personales ni corporativos.

Blindar universidades y centros de investigación europeos

Asimismo, en universidades y centros de investigación urge implantar una "cultura de seguridad", hoy inexistente: suprimir tarjetas de acceso universal a laboratorios y servidores, limitar la información a lo imprescindible y concienciar a áreas discretas —alimentación, plásticos, electrónica o radares—, un despertar que ya empieza a asomar en programas pioneros de inteligencia como el de la Universidad de La Haya.

En este contexto, España no es inmune: Manns descarta que carecer de gigantes como Nvidia proteja al país, ya que el MSS rastrea inventos en pymes y campus de toda Europa. El norteamericano califica de "desastre continuo en términos de exposición"el uso de equipos de Huawei en el sistema español de interceptación legal de comunicaciones y urge a reformar las leyes de espionaje, que solo protegen secretos militares y dejan indefensas las tecnologías estratégicas y las decisiones políticas.

Blindar los secretos y regular el entorno digital no bastará, sin embargo, si Europa pierde la industria que los sostiene. El síntoma más agudo es el coche eléctrico: Schindler sostiene que China ya no necesita espiar la tecnología alemana porque sus vehículos "ya son mejores y cuestan la mitad o un tercio" tras años de infrainversión europea. Dezcallar aporta la escala del choque: Pekín fabricó el año pasado 25 millones de eléctricos para un mercado interno de 12 millones, con un 34% de sus tecnológicas vendiendo a pérdidas, según Foreign Affairs.

Para evitar que el motor repita la extinción que ya produjo con los paneles solares, el exembajador propone combinar diálogo donde con firmeza estratégica: aprobar la ley del acelerador industrial, fijar aranceles temporales, exigir transferencia tecnológica obligatoria a toda inversión china —como Pekín impuso durante décadas a las empresas extranjeras— y ejecutar los informes Letta y Draghi, de los que solo se ha aplicado el 16%, según el Banco de España.

Para lograrlo, remarca Dezcallar, es necesasario tumbar proteccionismos nacionales, como el bloqueo francés a las interconexiones energéticas con España y Portugal, que impidió aliviar con gas argelino la crisis alemana. "Europa tiene que espabilarse", concluye el diplomático. "Como no avancemos en la integración, nos convertiremos en peones de lo que decidan otros".