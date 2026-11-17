Más de 2,7 millones de personas están inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) y tienen derecho a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre desde el extranjero. En redes sociales se difunden mensajes que siembran dudas sobre la seguridad de los votos y alertan de fraude. ¿Cómo se emite el voto CERA? ¿Cómo son custodiadas las papeletas en los consulados? ¿Y cómo se envían a España?

Algunas publicaciones aseguran que en estas elecciones hay 16 embajadas que enviarán el voto por correo ordinario sin certificar, pero esto es falso. El artículo 75 de la Ley Electoral (LOREG) exige remitir los votos por valija diplomática. El correo postal interviene en el envío del voto de los electores al consulado y, dependiendo del país, puede ser ordinario o certificado.

"El pucherazo de Sánchez sigue en marcha. 16 embajadas españolas han sustituido el certificado para el voto por correo por un envío ordinario. Con esto es imposible saber si una persona vota una vez o ha mandado cientos de votos", leemos en otro mensaje en X. Pero el voto por correo de los electores en el extranjero inscritos en el CERA se envía al consulado, no directamente a España. En el consulado se comprueba que el sobre contenga el certificado de inscripción electoral y que esa persona figura en el censo de votantes inscritos. Una vez que ha votado, queda registrado y, por tanto, solo puede hacerlo una vez.

En VerificaRTVE hemos hablado con el Gobierno, con dos diplomáticos y con cuatro españoles que residen o han residido en Países Bajos, China, Australia y Argentina. Te explicamos cómo votan y el viaje de las papeletas desde el extranjero hasta España.

Votantes desde el extranjero: residentes permanentes o temporales

Los votos que llegan desde el exterior son los que emiten quienes residen fuera del territorio nacional. La mayoría son españoles que viven de manera permanente en otro país y están registrados en el CERA. De cara al 29 de noviembre, son 2.776.645 personas según el INE, un 7,2% del censo total. En 2023, su participación fue del 9%. Pueden votar presencialmente, en los consulados y en otros espacios que se habilitan, o por correo.

También pueden votar quienes se encuentran en el extranjero de manera temporal, que forman el censo de electores temporalmente ausentes (ERTA). Deben estar inscritos como tales en la oficina consular correspondiente, inscripción que deben hacer en persona en los consulados. Sólo pueden votar por correo, enviando sus papeletas directamente a la Junta Electoral Provincial correspondiente.

Según explica el Instituto Nacional de Estadística (INE) a VerificaRTVE, el dato de cuántos son se publica después de las elecciones: "Al no estar inscritos como residentes permanentes en ningún consulado, los (electores del) ERTA son electores CER (españoles residentes en España)".

Desde el Gobierno aseguran a VerificaRTVE que votar desde el extranjero es seguro: "El voto procedente del exterior cumple de manera escrupulosa la legalidad vigente y está sujeto a un protocolo de trazabilidad, seguridad y cadena de custodia". Dicho protocolo, señala el Ejecutivo, establece controles sucesivos destinados a garantizar la integridad durante todo el recorrido desde el consulado de origen hasta su entrega a Correos para su posterior distribución a las juntas electorales competentes".

En el actual proceso electoral, este voto se recontará entre el 4 y 7 de diciembre (página 8), durante el escrutinio general en las Juntas Provinciales. Tras este recuento final, se conocerá el resultado definitivo de las elecciones.

El viaje de las papeletas: en sacas selladas y por valija diplomática

Los votos tanto por correo como presenciales se recogen en los consulados españoles. Los consulados distribuyen los sobres de votación por provincias. Son incluidos en sacas cerradas con candados que viajan hasta España por valija diplomática. Se trata de "un correo oficial de la embajada o consulado inviolable, que no puede ser abierto más que por las autoridades españolas en destino", explican a VerificaRTVE dos diplomáticos de carrera.

Los países están clasificados por los servicios consulares de Madrid con el ‘método semáforo’: "Dependiendo de si eres verde, amarillo o rojo, hay que tomar distintas medidas" para que los votos lleguen a tiempo a su destino, relatan las fuentes consultadas. En los países señalados en rojo, "un funcionario coge la valija presencialmente y viaja a Madrid para asegurarse que todos los votos lleguen a tiempo". En otros casos, las valijas se entregan directamente al personal de la compañía contratada para hacerse cargo del envío.

Estas sacas se remiten a la Oficina que a "estos efectos se constituye en el Ministerio de Asuntos Exteriores" ya en España. Y desde aquí, los sobres con los votos se envían a las diferentes Juntas Provinciales por correo. El registro informático previo, el candado y los sellos garantizan la inviolabilidad de los votos durante el proceso: "Es un proceso enormemente garantista" y "totalmente seguro", aseguran los diplomáticos.

El voto desde el exterior: la recepción de documentos, primer paso

Las oficinas consulares publican en sus páginas web los pasos que deben seguir los ciudadanos para votar desde el extranjero. Estas son las indicaciones del Consulado General en Ámsterdam, el que le corresponde a Leonor Ruiz Martínez, una española residente en Países Bajos que ha hablado con VerificaRTVE.

Como está inscrita en el censo CERA, recibe en su casa la documentación electoral para votar sin tener que hacer otro trámite. Nos explica qué es lo que le ha llegado: un pliego con las instrucciones para votar; dos certificados de su inscripción en el censo electoral; los sobres blanco y salmón en los que meter las papeletas al Congreso y al Senado y los sobres en los que enviarlo todo al consulado del país.

En cuanto a las papeletas, las ha recibido también en papel, pero en el pliego de instrucciones se incluye el enlace al INE y un código QR en el que se pueden descargar e imprimir.

Votar por correo desde el extranjero

Leonor va a votar por correo desde Países Bajos. Sus papeletas llegarán al Consulado de Ámsterdam, antes de su envío a la Junta Electoral Provincial que le corresponde. En primer lugar, debe completar un sobre dirigido a esa Junta Electoral: "Incluyo los sobres del Senado y del Congreso con las papeletas y cerrados, una copia del DNI y la inscripción en el censo firmada por detrás y con mi número del carné de identidad escrito", agrega. Además del DNI, también sería válido adjuntar una copia del pasaporte, de la inscripción en el Registro de Matrícula Consular o del certificado de nacionalidad española.

El papeleo no termina aquí. Una vez que ha cerrado este sobre, debe enviarlo al Consulado General en Ámsterdam junto a otra copia de su inscripción en el censo. "Es otro sobre, más grande, que no necesita sello y no es tampoco una carta certificada. Lo enviaré por PostNL", nos explica, citando a esta empresa de envíos de los Países Bajos.

Los votantes de Países Bajos votan, de hecho, por correo ordinario. Es el método señalado también para los electores de Alemania, Bélgica, Irlanda y Suecia. Los votantes desde Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Francia, Perú, República Dominicana, Suiza, Uruguay y Venezuela deben hacerlo por correo certificado. Para el resto, no se precisa un sistema, como puedes comprobar en la siguiente imagen que recoge las instrucciones de voto recibidas por los electores CERA este año.

Instrucciones para votar desde el extranjeroVerificaRTVE

Este sobre se dirige a cada consulado. En la sede diplomática se extraen y guardan los sobres dirigidos a las Juntas Electorales Provinciales que incluyen, a su vez, los sobres de votación para el Congreso y el Senado de cada votante.

El voto presencial: urnas en los consulados y lugares de votación

La periodista Yolanda Álvarez ha sido corresponsal de RTVE en distintos países. El último, China, entre 2021 y septiembre de 2026. Las elecciones generales de 2023 le coincidieron allí y votó presencialmente en el Consulado General de España en Pekín: "Puedes ir al consulado sólo con tu documento de identidad, en mi caso el pasaporte, y te facilitan la documentación, los sobres al Congreso y Senado, el sobre que lo engloba todo, el certificado del censo…", explica a VerificaRTVE. Así se recoge en las indicaciones que publican los consulados, como las de este año del Consulado de Pekín.

La periodista recogió allí mismo toda la documentación: papeletas, sobres y certificados de inscripción en el censo. "Te piden que te identifiques y hay un funcionario que te ayuda todo el tiempo. Incluso había una cabina de voto, con una cortina, para elegir de forma anónima las papeletas", relata. Preparó entonces el sobre dirigido a la Junta Electoral de su provincia y se dirigió a votar. "Dijeron: ‘Yolanda Álvarez, vota’. Y metí el sobre cerrado en la urna. Tú misma lo cierras allí y lo metes en una urna transparente", recuerda. Previamente, ese sobre tiene que ser firmado por el personal consular, que estampa el sello de esa oficina con la fecha.

Instrucciones para votar desde el extranjeroVerificaRTVE

Santiago Tejera, español residente en Australia, va a votar en el Consulado de Melbourne: "Voy a votar en urna porque nos fuimos de vacaciones el 10 de noviembre y las papeletas no habían llegado. Tampoco los certificados de empadronamiento", aunque no le supone "ningún problema" porque en el consulado "facilitan todos los documentos necesarios". Explica que, tras el fin del voto rogado, es más fácil ejercer este derecho desde el extranjero, sobre todo desde países como Australia, donde "algunas cartas tardan tres semanas en llegar". "Antes había que lanzar una petición para que te mandasen la documentación y esperar a que las cosas funcionaran", añade.

Ana Jiménez, excorresponsal en Marruecos y actual corresponsal de RTVE en Buenos Aires, también va a votar en urna desde Argentina. Tuvo que darse de alta en el consulado y "al mes o mes y medio" le enviaron una carta ordinaria explicándole que cuando haya elecciones, podrá votar. Puede hacerlo de dos maneras: "En urna, urnas que siempre han estado selladas, tanto en Rabat como aquí, o por correo al consulado", en un sobre que ya le ha llegado "no necesita franqueo y es prioritario". Y, según las instrucciones que le han llegado, debería enviarlo, como el resto de electores en Argentina, por correo certificado.

El trabajo en los consulados durante los días de votación

Durante los días de votación en los consulados y centros habilitados, los partidos políticos pueden enviar interventores que supervisen el proceso electoral. Así lo explican a VerificaRTVE dos diplomáticos que llevan en la carrera una y tres décadas, respectivamente, y han trabajado en varios procesos electorales españoles en distintos países.

Los electores podrán votar en los consulados y lugares habilitados entre el 21 y el 26 de noviembre. "Se les identifica uno a uno y tienen que venir con su documentación para depositar el voto". Relatan que el sobre que se mete en la urna es el dirigido a la Junta Provincial: "Dentro van los otros sobres, uno para el Congreso y otro para el Senado, el certificado de voto y una copia del DNI". Es el mismo sobre que se envía por correo.

Según el tamaño de las embajadas, habrá una o varias urnas. Durante el día, las urnas siempre "están vigiladas por las personas que integran el equipo electoral, por un sistema de turnos". Al finalizar la jornada de votación, "siempre se quedan en un sitio de seguridad bajo llave". Normalmente, "en el despacho del responsable (del proceso electoral) que suele ser el cónsul o el encargado de la sección consular", nos explican.

El jueves antes de las elecciones, en este caso el 26 de noviembre, es el último día para votar de manera presencial. El viernes se cierra también la recepción por correo y ese mismo día, se abre la urna y se recuentan los votos. El responsable del proceso electoral en cada consulado tiene que completar y firmar ese día el acta, "en la que se explica cuántos votos hay, cuántos votos se dirigen por provincias", acta que se sube a la plataforma de datos Ida Celec. "Obviamente tienen que coincidir los votos, los que están en la urna y los que se han recibido por correo, con los registrados en la plataforma", añaden los dos diplomáticos.