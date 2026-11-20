Difunden en redes sociales una imagen en la que se ve a la cantante Rosalía con un polo rojo con el logotipo y las siglas del PSOE serigrafiados y, en la misma foto, aparece un mensaje sobreimpreso que dice: "Voto útil". Es falso. Es una imagen creada con inteligencia artificial (IA). Así lo determinan las herramientas de detección de SynthID, InVid WeVerify y TruthScan.

Un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 19 de noviembre que comparte la imagen de Rosalía con el polo del PSOE dice: "¡¡Bravo Rosalía!!". "Bravo Rosalía, tú SÍ que sabes lo que es bueno y por eso haces canciones maravillosas y apoyas al MEJOR", leemos en otro mensaje de Facebook que comparte la instantánea y que acumula más de 500 ‘me gusta’ desde el 18 de noviembre.

Es una imagen generada con inteligencia artificial

Se trata de una imagen creada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con varias herramientas de detección de inteligencia artificial: Truth Scan determina que la imagen está editada con IA con un 94% de probabilidad e Invid WeVerify llega a la misma conclusión con un 95% de confianza en su análisis. SynthID detecta que la imagen está creada o editada con OpenAI, empresa matriz de ChatGPT. Puedes comprobar los resultados en la imagen inferior.

Análisis de las herramientas SynthID, InVid WeVerify y TruthScan sobre la foto de Rosalía con un polo del PSOEVerificaRTVE

Hemos analizado las redes sociales de la cantante y hemos realizado una búsqueda por palabras clave y no hemos encontrado registros de declaraciones públicas de Rosalía apoyando públicamente al PSOE o a cualquier miembro de su partido.

Otras imágenes falsas que han relacionado a famosos con ideas políticas

Como ya desmentimos en VerificaRTVE en 2024, con motivo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se difundieron en redes sociales imágenes creadas con IA de la cantante estadounidense Taylor Swift pidiendo el voto para el ahora presidente de EE. UU., Donald Trump.

Mensaje de X que difunde una imagen de Taylor Swift generada con inteligencia artificial VerificaRTVE

Las instantáneas, compartidas por el propio Trump en su red social Truth Social, mostraban a la cantante simulando el cartel clásico del Tío Sam con el mensaje en inglés "Taylor quiere que votes a Donald Trump" hasta imágenes seguidoras de la cantante, "swifties", con camisetas con mensajes en inglés como "Swifties por Trump". Sin embargo, la artista estadounidense se declaró demócrata durante las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020, Swift escribió un mensaje en X en octubre revelando su voto a Joe Biden.

Encontramos otros ejemplos como el de la falsa fotografía de la cantante Lady Gaga en 2023, aparentemente en apoyo a Donald Trump para las presidenciales estadounidenses de 2024. En la imagen vemos a Lady Gaga detrás de un cartel de "Trump 2024" y fue desmentida por los verificadores de Reuters y Agence France-Presse (AFP), que explicaron que la fotografía había sido manipulada. La instantánea real pertenecía a un mitin de Joe Biden de 2020, en el que la cantante habló en apoyo al candidato demócrata.

En VerificaRTVE te hemos advertido de otros contenidos falsos que se han difundido para desinformar de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Señalamos que esta imagen de un acto de Frente Amplio está creada con IA. Además, avisamos que es falso que estén llegando papeletas con las casillas tachadas de los candidatos de la coalición de izquierdas Senado de Progreso simulando un ‘voto verdadero'.