Circula en redes sociales un vídeo que muestra al presidente de Argentina, Javier Milei, haciendo un "six seven", un gesto muy popular entre los jóvenes que consiste en mover las manos al modo de una balanza. Es falso. Se trata de un vídeo generado con inteligencia artificial (IA) a partir de una grabación real protagonizada por otro hombre.

"Preocupación en Casa Rosada. En las últimas horas el Presidente Milei subió un video a la red social X y luego lo borró", leemos en un mensaje de X compartido más de 5.000 veces desde el 14 de noviembre. El texto difunde una grabación en la que se ve al presidente argentino haciendo el gesto “six seven” mientras lo dice.

Es un vídeo generado con IA a partir de una grabación de otro hombre

El vídeo viral está manipulado con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con herramientas de detección de IA: Hive Moderation determina que la secuencia está generada con esta tecnología con más de un 78% de confianza en su análisis y la herramienta Pangram concluye que está creada con IA con un 100% de probabilidad. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.

Resultado de las herramientas de detección de IA Hive Moderation y Pangram / VerificaRTVE VerificaRTVE

La secuencia presenta fallos propios de los vídeos manipulados con IA. Si escuchamos la grabación, el audio no coincide con el movimiento de los labios de Javier Milei. Además, el vídeo se presenta como si lo hubiese publicado la plataforma digital argentina El Canciller. Sin embargo, si observamos la marca de agua, el nombre aparece como "elCansiller" escrito con ‘s’. También vemos que la tipografía de la letra ‘c’ que usan de distintivo en el recuadro amarillo es diferente, ya que siempre lleva remate y en el video falso es simple. Puedes comprobar los fallos en la imagen inferior.

Errores tipográficos del vídeo falso / VerificaRTVE VerificaRTVE

El vídeo falso está generado a partir de una grabación real. Gracias a una búsqueda inversa de imagen excluyendo el rostro de Javier Milei, hemos localizado el video original en el que se basa la creación con inteligencia artificial. Se trata de un vídeo de 29 segundos publicado el 15 de noviembre por un perfil personal de TikTok en el que un hombre realiza los gestos del “six seven” al mismo tiempo que repite las palabras.

Milei se ha mostrado otras veces haciendo el gesto"six seven". Por ejemplo, tal y como contaron medios argentinos, en octubre, el presidente salió al balcón de la Casa Rosada y saludó a un grupo de jóvenes haciendo este gesto que es tendencia en las redes sociales (1, 2 y 3).

En VerificaRTVE te hemos advertido de otros contenidos falsos que se han difundido en redes relacionados con Javier Milei. Por ejemplo, explicamos que es falso que las marcas se hayan negado a aparecer durante el discurso de Javier Milei en Madrid. Además, advertimos que esta supuesta foto de Milei indispuesto durante la cumbre del G20 está generada con IA.