El PP se presenta a los comicios del 29-N con un programa electoral titulado "Reconstrucción nacional. El programa del cambio necesario para España", que recoge 249 medidas —algunas de las cuales desvelarán en campañas—, articuladas en torno a cuatro grandes objetivos: "Reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España".

El documento plantea una serie de reformas con las que los 'populares' pretenden dar respuesta a lo que consideran un "deterioro" de la situación del país. "Vamos a reparar lo que se ha dañado, vamos a conservar lo que funciona y vamos a sentar las bases para construir el país que nos merecemos los españoles", explicó el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en la presentación del programa.

Entre sus principales medidas figuran dar prioridad presupuestaria a las infraestructuras, derrogar la Ley de Vivienda, la construcción de un millón de viviendas, rebajas del IRPF y el endurecimiento de la política migratoria. También se ha comprometido a hacer una "auditoría" completa del Estado en los 100 primeros días y a reducir la estructura política. Estos son los ejes principales:

Administración: menos ministerios y una auditoría del Estado

Reducción de la estructura política , con "menos ministerios, altos cargos y asesores".

, con "menos ministerios, altos cargos y asesores". Auditoría del gasto en los primeros cien días de Gobierno para saber "en qué se ha gastado cada euro" estos años.

para saber "en qué se ha gastado cada euro" estos años. El castellano volverá a ser la lengua común de trabajo en las Cortes.

Reforma del Sistema Nacional de Protección Civil , constitución del Mecanismo Nacional de Respuesta y creación de un mando único de protección civil y emergencias.

, constitución del Mecanismo Nacional de Respuesta y creación de un mando único de protección civil y emergencias. Nuevo Plan Nacional de Emergencias para dar respuesta "eficaz, profesional y coordinada con las Comunidades Autónomas y entidades locales". En emergencias, el Gobierno central actuará "desde el primer momento, sin esperar a que se lo pidan".

Regeneración democrática: elecciones tras dos prórrogas presupuestarias

Cumplimiento de la obligación constitucional de presentar presupuestos cada año: dos prórrogas presupuestarias obligarán a convocar elecciones.

Reforma de RTVE y EFE para "recuperar su independencia" y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuya dirección será "científica y profesional" y donde se reducirán los puestos de confianza.

El líder de la oposición tendrá un estatuto institucional: será obligatoria y regular la interlocución e información sobre principales temas de Estado.

sobre principales temas de Estado. Los decretos-ley se reservarán para "situaciones verdaderamente extraordinarias y urgentes" y no se podrá aprobar otro con el contenido sustancial de uno que hubiera sido rechazado por las Cortes en el mismo periodo de sesiones.

Se sustituirá la Ley de Secretos Oficiales de 1968 por una nueva regulación.

El debate del Estado de la Nación se celebrará en cada año completo de legislatura.

Modelo territorial: nueva financiación autonómica

Se convocará la Conferencia de Presidentes al inicio de la legislatura para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica , que se acordará de manera "multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

, que se acordará de manera "multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera". Defensa también de la unidad de España y el orden constitucional

Unidad de la Agencia Tributaria y de la caja de la Seguridad Social : la gestión de los tributos del Estado no se fragmentará.

: la gestión de los tributos del Estado no se fragmentará. Ninguna comunidad del régimen común se saldrá de él ni se crearán nuevos regímenes singulares acordados bilateralmente y cada comunidad responderá de su deuda.

No habrá cesiones en materia de igualdad básica, Hacienda, Seguridad Social, Defensa y Fuerzas Armadas , política exterior y migratoria a cambio de apoyos al Gobierno.

, política exterior y migratoria a cambio de apoyos al Gobierno. Defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y aprobación de un nuevo modelo de financiación para ambas ciudades, "blindando su marco fiscal e inversor".

y aprobación de un nuevo modelo de financiación para ambas ciudades, "blindando su marco fiscal e inversor". 'Ley de nietos vasca' para facilitar la participación electoral de quienes tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por la violencia y las amenazas de ETA.

Impuestos: rebaja del IRPF y eliminación del IVA de los alimentos básicos

Ayudas fiscales por hijo , con deducciones familiares del IRPF.

, con deducciones familiares del IRPF. Bajada del IRPF para las rentas medias y bajas, las familias y los autónomos.

para las rentas medias y bajas, las familias y los autónomos. Quien cobre el salario mínimo no pagará IRPF, como tampoco lo pagarán los jóvenes en el primer año de trabajo, y luego será más reducido, con incrementos progresivos hasta el cuarto año.

Bajada del IVA de los alimentos básicos.

Las familias con un enfermo de cáncer, ELA u otra enfermedad grave deducirán en el IRPF los gastos acreditados derivados del tratamiento y los cuidados.

Deducciones por ley en el IRPF para las personas celíacas.

Empleo y autónomos: cuota cero y exención del IVA para pequeños negocios

Lucha contra el absentismo injustificado : se reforzará el papel de las mutuas para agilizar la gestión de la incapacidad temporal.

: se reforzará el papel de las mutuas para agilizar la gestión de la incapacidad temporal. Pago del 100% de la base reguladora para quienes padezcan enfermedades graves y de larga duración.

Cuota cero a la Seguridad Social el primer año para los nuevos autómomos , y también durante el segundo si los ingresos no llegan al salario mínimo.

, y también durante el segundo si los ingresos no llegan al salario mínimo. Exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y bonificaciones del 100% de las cotizaciones empresariales por el primer trabajador el primer año y el 50% el segundo año.

Cuota bonificada desde el primer día de la baja para autónomos con enfermedad grave.

Las empresas podrán crecer en toda España "sin pedir un permiso nuevo en cada comunidad" e incentivos para las empresas que incrementen su tamaño.

Infraestructuras: 300.000 millones en 15 años y prioridad al mantenimiento

Prioridad a la conservación y mantenimiento frente a la obra nueva.

y mantenimiento frente a la obra nueva. Plan de infraestructuras con más de 300.000 millones de euros para los próximos 15 años para autovías y redes viarias, Alta Velocidad y Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas.

con más de 300.000 millones de euros para los próximos 15 años para autovías y redes viarias, Alta Velocidad y Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas. Pacto Nacional del Agua, con hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030.

Vivienda: un millón de casas y derogación de la ley actual

Construcción de un millón de viviendas

Aprobación de una nueva Ley del Suelo

Derogación de la actual Ley de Vivienda , eliminando las zonas tensionadas y el índice de precios

, eliminando las zonas tensionadas y el índice de precios Fomento de la rehabilitación de viviendas vacías.

Ayudas para los menores de 40 años para la compra de su primera vivienda: reducción del IVA del 10% al 4%, avales del Estado de hasta el 20% del valor de la vivienda, cuenta ahorro para la compra de la primera vivienda con deducciones fiscales.

para la compra de su primera vivienda: reducción del IVA del 10% al 4%, avales del Estado de hasta el 20% del valor de la vivienda, cuenta ahorro para la compra de la primera vivienda con deducciones fiscales. Nueva ley para que los 'okupas' salgan de la vivienda en 48 horas y el propietario no estará obligado a pagar el agua, la luz, el gas ni los impuestos de la vivienda mientras esté ocupada.

Justicia: derogación de la amnistía y cambios en el CGPJ y el Tribunal Constitucional

Derogación de la Ley de Amnistía y aprobación de una nueva Ley del Indulto.

y aprobación de una nueva Ley del Indulto. Recuperación del delito de sedición en el Código Penal.

en el Código Penal. Reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces y magistrados elijan a los doce vocales. Será incompatible haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores para ser elegido.

para que los jueces y magistrados elijan a los doce vocales. Será incompatible haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores para ser elegido. El Tribunal Constitucional no será una segunda instancia sobre el Supremo y para ser miembro no se podrá haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores.

no será una segunda instancia sobre el Supremo y para ser miembro no se podrá haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores. El fiscal general del Estado no dependerá del Gobierno, tendrá un mandato único de cinco años y el informe del CGPJ sobre su idoneidad "será preceptivo y vinculante" para su nombramiento.

no dependerá del Gobierno, tendrá un mandato único de cinco años y el informe del CGPJ sobre su idoneidad "será preceptivo y vinculante" para su nombramiento. Los condenados por terrorismo, corrupción grave, delitos contra la vida o delitos graves "no tendrán cabida" en las instituciones.

La Abogacía del Estado no defenderá intereses particulares de los altos cargos.

Se restablecerán las penas por malversación y "los corruptos devolverán lo robado".

y "los corruptos devolverán lo robado". Derogación de la Ley de Memoria Democrática y aprobación de una nueva Ley de Concordia.

Interior y seguridad: endurecimiento de penas, lucha contra el narcotráfico y la multirreincidencia

Lucha contra el crimen organizado: se reforzarán las unidades contra el crimen organizado, con una unidad central permanente en la frontera sur y los agentes tendrá protección jurídica y medios para detener narcolanchas.

se reforzarán las unidades contra el crimen organizado, con una unidad central permanente en la frontera sur y los agentes tendrá protección jurídica y medios para detener narcolanchas. Declaración de zona de especial singularidad al litoral andaluz, con refuerzos de plantillas e incentivos para los agentes.

con refuerzos de plantillas e incentivos para los agentes. La multirreincidencia tendrá una respuesta penal rápida y eficaz para que "nadie haga del hurto y la ocupación un modo de vida".

y eficaz para que "nadie haga del hurto y la ocupación un modo de vida". Se endurecerá la respuesta frente a disturbios violentos y organizados : será delito participar en disturbios y atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ocultar el rostro para cometer actos violentos agravará la responsabilidad. También se ampliará el castigo para quienes organicen o inciten a cometer actos violentos. Y se elevará la multa mínima a 3.000 euros para quienes vandalicen el espacio público.

: será delito participar en disturbios y atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ocultar el rostro para cometer actos violentos agravará la responsabilidad. También se ampliará el castigo para quienes organicen o inciten a cometer actos violentos. Y se elevará la multa mínima a 3.000 euros para quienes vandalicen el espacio público. Mayor presencia policial para recuperar la tranquilidad en los barrios y lucha contra la 'okupación'.

Ampliación de la prisión permanente revisable a quien haga desaparecer a su víctima y a los depredadores sexuales.

a quien haga desaparecer a su víctima y a los depredadores sexuales. Reconocimiento como profesión de riesgo a Policía Nacional y Guardia Civil.

Se impedirán los homenajes a etarras y se exigirá la colaboración con la Justicia para acceder a beneficios penitenciarios.

Pensiones y dependencia: actualización con el IPC y financiación estatal del 50%

Actualización de las pensiones cada año conforme al IPC y compromiso de garantizar las pensiones "de hoy y su futuro".

y compromiso de garantizar las pensiones "de hoy y su futuro". Pacto de Estado por la Dependencia: con aportación estatal del 50% del coste público del sistema.

Cuidar a familiares "desgravará: Las familias se deducirán el 40% de lo que paguen por la atención profesional de un mayor dependiente.

Familias y conciliación: escuelas infantiles gratuitas y ampliación de los permisos por nacimiento

Se ampliarán los permisos por nacimiento de la mano del diálogo social, aunque no especifica cuánto.

Horarios flexibles para que las familias puedan conciliar.

Escuelas infantiles de cero a tres gratuitas.

Los menores de 14 años no podrán tener una cuenta en redes sociales y hasta los 16 años necesitarán autorización de sus padres.

Sanidad: 4.500 médicos más en Atención Primaria y plan contra las listas de espera

Tarjeta sanitaria e historial únicos para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en toda España.

para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en toda España. Pacto de Estado por la Sanidad Pública con las Comunidades Autónomas.

Plan urgente para reducir las listas de espera.

Incorporación de más profesionales al Sistema Nacional de Salud , y en Atención Primaria, será de, al menos, 4.500 médicos más.

, y en Atención Primaria, será de, al menos, 4.500 médicos más. Aprobación del Plan Nacional de Salud Mental 2027-2037 con financiación garantizada.

con financiación garantizada. Ceuta y Melilla tendrán un plan sanitario propio, con financiación específica y plurianual.

Aprobación de una Ley Nacional de Cuidados Paliativos.

Educación: PAU común y sustitución de la LOMLOE

Prueba de acceso a la universidad (PAU) común en todo el territorio nacional.

en todo el territorio nacional. El derecho a recibir la enseñanaza en castellano en toda España estará garantizado.

en toda España estará garantizado. Se estudiará la Constitución, la Transición y el daño causado por el terrorismo en los colegios.

Nuevo marco educativo para sustituir a la LOMLOE y mayor exigencia para pasar de etapa educativa.

y mayor exigencia para pasar de etapa educativa. Protocolo nacional contra el acoso escolar: quien acose tendrá una "sanción con contenido educativo y reparador" y la víctima "no tendrá que cambiar de centro".

Inmigración: prohibición de regularizaciones masivas y endurecimiento de las expulsiones

Prohibición por ley de las regularizaciones masivas e indiscriminadas.

e indiscriminadas. Reforma de la Ley de Extranjería: rechazo en frontera también para las entradas a nado en Ceuta y Melilla, identificaciones de irregulares en un máximo de siete días y devoluciones sin demora.

rechazo en frontera también para las entradas a nado en Ceuta y Melilla, identificaciones de irregulares en un máximo de siete días y devoluciones sin demora. Cupos máximos anuales : la inmigración se ajustará a la capacidad real de acogida y solo procedentes de países que colaboren en los retornos y en el control de la inmigración irregular.

: la inmigración se ajustará a la capacidad real de acogida y solo procedentes de países que colaboren en los retornos y en el control de la inmigración irregular. Expulsión para los extranjeros condenados por delitos sexuales, de sangre y multirreincidencia.

por delitos sexuales, de sangre y multirreincidencia. Autoridad única para toda la política migratoria y refuerzo de la frontera sur con más agentes y el apoyo de las fuerzas armadas.

Menores inmigrantes : el regreso con sus familias será objetivo prioritario, determinación de la edad en 72 horas y será delito de fraude quienes mientan sobre la edad o nacionalidad.

: el regreso con sus familias será objetivo prioritario, determinación de la edad en 72 horas y será delito de fraude quienes mientan sobre la edad o nacionalidad. El vínculo con España dará prioridad para el acceso a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos.

Se aprobará una nueva Ley de Nacionalidad para endurecer los requisitos para ser español: "Residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español, de nuestra historia, instituciones, cultura y valores constitucionales, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de las obligaciones tributarias" y con "vínculo efectivo con España integración acreditada". Pérdida de la nacionalidad con condena firme por delitos graves.

para endurecer los requisitos para ser español: "Residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español, de nuestra historia, instituciones, cultura y valores constitucionales, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de las obligaciones tributarias" y con "vínculo efectivo con España integración acreditada". Pérdida de la nacionalidad con condena firme por delitos graves. Recuperación de la normalidad en Ceuta: "Resolver la crisis será una prioridad desde el primer Consejo de Ministros". Se fortalecerá la frontera y reclamará la cooperación de Marruecos en las readmisiones y devoluciones de los que entraron "ilegalmente y no tengan derecho a permanecer en España".

Igualdad y violencia de género: revisión de la Ley Trans

Pacto de Estado contra la Violencia de Género : se rendirá cuentas de su cumplimiento cada año.

: se rendirá cuentas de su cumplimiento cada año. Más medios a las unidades de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como en los tribunales especializados en violencia de género.

Dispositivos que vigilan las ordenes de alejamiento fiables.

Revisión de la Ley Trans: se eliminará la autodeterminación registral del sexo y se garantizará que el sexo biológico sea el criterio par las categorías deportivas.

Mundo rural y despoblación: reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria

Reforma de la ley de Montes y reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.

y reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Pacto Nacional para el campo, el mar y el monte.

Bajada de impuestos para quienes viven, invierten y producen en el medio rural.

Se mantendrá la financiación de la PAC.

Mejora de los seguros agrarios y mismas exigencias a los alimentos importados que a los de España.

Aprobación de una nueva Ley de Costas y se reducirán las trabas a la caza sostenible.

Incentivos económicos en las zonas en declive demográfico para abrir negocios, facilitar el relevo empresarial, comprar o rehabilitar viviendas.

para abrir negocios, facilitar el relevo empresarial, comprar o rehabilitar viviendas. Más recursos para los pueblos más pequeños, de menos de 250 habitantes para "sostener sus servicios básicos".

Los jóvenes no pagarán impuestos por adquirir su vivienda habitual en municipios despoblados.

Energía y medio ambiente: prolongación de la vida útil de centrales nucleares

Extensión de la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo.

de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. Plan nacional contra apagones para reforzar la seguridad del sistema eléctrico.

Eliminación del impuesto del 7% a la producción eléctrica y reducción de la carga fiscal del recibo de la luz.

Creación de una tarifa social única para los hogares vulnerables.

En la lucha contra el cambio climático, pondrá "freno a la imposición de calendarios imposibles" y se actuará "desde la ciencia y sin dogmatismos".

Política exterior y Defensa: aumento de los efectivos militares

La Defensa será "una verdadera política de Estado", con inversión "plurianual".

con inversión "plurianual". Aumento de los militares, mejora de sus retribuciones y reconocimiento de "profesión de riesgo".

Mayor despliegue en Ceuta, Melilla y Canarias.

La política exterior será de Estado: "Ningún cambio de posición se adoptará sin informar antes al Parlamento" y no se firmará "ningún acuerdo que afecte a la soberanía o las fronteras sin la autorización de las Cortes".

Se defenderá su integridad territorial y sus intereses en el Magreb.

Gibraltar será una "cuestión de Estado" y se revisarán las consecuencias del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre este aspecto.

y se revisarán las consecuencias del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre este aspecto. Recuperación de una "relación equilibrada y fuerte" con Estados Unidos.

Exigira la libertad de los presos políticos y apoyará la transición a la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Iberoamérica será "socio prioritario de España y de la UE".

Compromiso con la paz en Oriente Medio, apoyo a Ucrania frente a Rusia, defensa de una solución para el Sáhara Occidental de acuerdo a Naciones Unidas.

Cultura y deporte: final del Mundial de 2030 en España

Defensa de que la final del Mundial de fútbol de 2030 se celebre en España y condicionará a ello la participación española en la competición.

y condicionará a ello la participación española en la competición. Restitución del Premio Nacional de Tauromaquia.

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