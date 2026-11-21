Así es el programa del PP: derogación de leyes de Sánchez, rebajas fiscales y control migratorio
- El PP plantea derogar la ley de amnistía, la de la vivienda y sustituir la LOMLOE por una nueva norma
- Propone endurecer las medidas contra la inmigración irregular y establecer cupos máximos anuales
El PP se presenta a los comicios del 29-N con un programa electoral titulado "Reconstrucción nacional. El programa del cambio necesario para España", que recoge 249 medidas —algunas de las cuales desvelarán en campañas—, articuladas en torno a cuatro grandes objetivos: "Reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España".
El documento plantea una serie de reformas con las que los 'populares' pretenden dar respuesta a lo que consideran un "deterioro" de la situación del país. "Vamos a reparar lo que se ha dañado, vamos a conservar lo que funciona y vamos a sentar las bases para construir el país que nos merecemos los españoles", explicó el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en la presentación del programa.
Entre sus principales medidas figuran dar prioridad presupuestaria a las infraestructuras, derrogar la Ley de Vivienda, la construcción de un millón de viviendas, rebajas del IRPF y el endurecimiento de la política migratoria. También se ha comprometido a hacer una "auditoría" completa del Estado en los 100 primeros días y a reducir la estructura política. Estos son los ejes principales:
Administración: menos ministerios y una auditoría del Estado
- Reducción de la estructura política, con "menos ministerios, altos cargos y asesores".
- Auditoría del gasto en los primeros cien días de Gobierno para saber "en qué se ha gastado cada euro" estos años.
- El castellano volverá a ser la lengua común de trabajo en las Cortes.
- Reforma del Sistema Nacional de Protección Civil, constitución del Mecanismo Nacional de Respuesta y creación de un mando único de protección civil y emergencias.
- Nuevo Plan Nacional de Emergencias para dar respuesta "eficaz, profesional y coordinada con las Comunidades Autónomas y entidades locales". En emergencias, el Gobierno central actuará "desde el primer momento, sin esperar a que se lo pidan".
Regeneración democrática: elecciones tras dos prórrogas presupuestarias
- Cumplimiento de la obligación constitucional de presentar presupuestos cada año: dos prórrogas presupuestarias obligarán a convocar elecciones.
- Reforma de RTVE y EFE para "recuperar su independencia" y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuya dirección será "científica y profesional" y donde se reducirán los puestos de confianza.
- El líder de la oposición tendrá un estatuto institucional: será obligatoria y regular la interlocución e información sobre principales temas de Estado.
- Los decretos-ley se reservarán para "situaciones verdaderamente extraordinarias y urgentes" y no se podrá aprobar otro con el contenido sustancial de uno que hubiera sido rechazado por las Cortes en el mismo periodo de sesiones.
- Se sustituirá la Ley de Secretos Oficiales de 1968 por una nueva regulación.
- El debate del Estado de la Nación se celebrará en cada año completo de legislatura.
Modelo territorial: nueva financiación autonómica
- Se convocará la Conferencia de Presidentes al inicio de la legislatura para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, que se acordará de manera "multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".
- Defensa también de la unidad de España y el orden constitucional
- Unidad de la Agencia Tributaria y de la caja de la Seguridad Social: la gestión de los tributos del Estado no se fragmentará.
- Ninguna comunidad del régimen común se saldrá de él ni se crearán nuevos regímenes singulares acordados bilateralmente y cada comunidad responderá de su deuda.
- No habrá cesiones en materia de igualdad básica, Hacienda, Seguridad Social, Defensa y Fuerzas Armadas, política exterior y migratoria a cambio de apoyos al Gobierno.
- Defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y aprobación de un nuevo modelo de financiación para ambas ciudades, "blindando su marco fiscal e inversor".
- 'Ley de nietos vasca' para facilitar la participación electoral de quienes tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por la violencia y las amenazas de ETA.
Impuestos: rebaja del IRPF y eliminación del IVA de los alimentos básicos
- Ayudas fiscales por hijo, con deducciones familiares del IRPF.
- Bajada del IRPF para las rentas medias y bajas, las familias y los autónomos.
- Quien cobre el salario mínimo no pagará IRPF, como tampoco lo pagarán los jóvenes en el primer año de trabajo, y luego será más reducido, con incrementos progresivos hasta el cuarto año.
- Bajada del IVA de los alimentos básicos.
- Las familias con un enfermo de cáncer, ELA u otra enfermedad grave deducirán en el IRPF los gastos acreditados derivados del tratamiento y los cuidados.
- Deducciones por ley en el IRPF para las personas celíacas.
Empleo y autónomos: cuota cero y exención del IVA para pequeños negocios
- Lucha contra el absentismo injustificado: se reforzará el papel de las mutuas para agilizar la gestión de la incapacidad temporal.
- Pago del 100% de la base reguladora para quienes padezcan enfermedades graves y de larga duración.
- Cuota cero a la Seguridad Social el primer año para los nuevos autómomos, y también durante el segundo si los ingresos no llegan al salario mínimo.
- Exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y bonificaciones del 100% de las cotizaciones empresariales por el primer trabajador el primer año y el 50% el segundo año.
- Cuota bonificada desde el primer día de la baja para autónomos con enfermedad grave.
- Las empresas podrán crecer en toda España "sin pedir un permiso nuevo en cada comunidad" e incentivos para las empresas que incrementen su tamaño.
Infraestructuras: 300.000 millones en 15 años y prioridad al mantenimiento
- Prioridad a la conservación y mantenimiento frente a la obra nueva.
- Plan de infraestructuras con más de 300.000 millones de euros para los próximos 15 años para autovías y redes viarias, Alta Velocidad y Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas.
- Pacto Nacional del Agua, con hasta 40.000 millones de euros en inversiones hasta 2030.
Vivienda: un millón de casas y derogación de la ley actual
- Construcción de un millón de viviendas
- Aprobación de una nueva Ley del Suelo
- Derogación de la actual Ley de Vivienda, eliminando las zonas tensionadas y el índice de precios
- Fomento de la rehabilitación de viviendas vacías.
- Ayudas para los menores de 40 años para la compra de su primera vivienda: reducción del IVA del 10% al 4%, avales del Estado de hasta el 20% del valor de la vivienda, cuenta ahorro para la compra de la primera vivienda con deducciones fiscales.
- Nueva ley para que los 'okupas' salgan de la vivienda en 48 horas y el propietario no estará obligado a pagar el agua, la luz, el gas ni los impuestos de la vivienda mientras esté ocupada.
Justicia: derogación de la amnistía y cambios en el CGPJ y el Tribunal Constitucional
- Derogación de la Ley de Amnistía y aprobación de una nueva Ley del Indulto.
- Recuperación del delito de sedición en el Código Penal.
- Reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces y magistrados elijan a los doce vocales. Será incompatible haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores para ser elegido.
- El Tribunal Constitucional no será una segunda instancia sobre el Supremo y para ser miembro no se podrá haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores.
- El fiscal general del Estado no dependerá del Gobierno, tendrá un mandato único de cinco años y el informe del CGPJ sobre su idoneidad "será preceptivo y vinculante" para su nombramiento.
- Los condenados por terrorismo, corrupción grave, delitos contra la vida o delitos graves "no tendrán cabida" en las instituciones.
- La Abogacía del Estado no defenderá intereses particulares de los altos cargos.
- Se restablecerán las penas por malversación y "los corruptos devolverán lo robado".
- Derogación de la Ley de Memoria Democrática y aprobación de una nueva Ley de Concordia.
Interior y seguridad: endurecimiento de penas, lucha contra el narcotráfico y la multirreincidencia
- Lucha contra el crimen organizado: se reforzarán las unidades contra el crimen organizado, con una unidad central permanente en la frontera sur y los agentes tendrá protección jurídica y medios para detener narcolanchas.
- Declaración de zona de especial singularidad al litoral andaluz, con refuerzos de plantillas e incentivos para los agentes.
- La multirreincidencia tendrá una respuesta penal rápida y eficaz para que "nadie haga del hurto y la ocupación un modo de vida".
- Se endurecerá la respuesta frente a disturbios violentos y organizados: será delito participar en disturbios y atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ocultar el rostro para cometer actos violentos agravará la responsabilidad. También se ampliará el castigo para quienes organicen o inciten a cometer actos violentos. Y se elevará la multa mínima a 3.000 euros para quienes vandalicen el espacio público.
- Mayor presencia policial para recuperar la tranquilidad en los barrios y lucha contra la 'okupación'.
- Ampliación de la prisión permanente revisable a quien haga desaparecer a su víctima y a los depredadores sexuales.
- Reconocimiento como profesión de riesgo a Policía Nacional y Guardia Civil.
- Se impedirán los homenajes a etarras y se exigirá la colaboración con la Justicia para acceder a beneficios penitenciarios.
Pensiones y dependencia: actualización con el IPC y financiación estatal del 50%
- Actualización de las pensiones cada año conforme al IPC y compromiso de garantizar las pensiones "de hoy y su futuro".
- Pacto de Estado por la Dependencia: con aportación estatal del 50% del coste público del sistema.
- Cuidar a familiares "desgravará: Las familias se deducirán el 40% de lo que paguen por la atención profesional de un mayor dependiente.
Familias y conciliación: escuelas infantiles gratuitas y ampliación de los permisos por nacimiento
- Se ampliarán los permisos por nacimiento de la mano del diálogo social, aunque no especifica cuánto.
- Horarios flexibles para que las familias puedan conciliar.
- Escuelas infantiles de cero a tres gratuitas.
- Los menores de 14 años no podrán tener una cuenta en redes sociales y hasta los 16 años necesitarán autorización de sus padres.
Sanidad: 4.500 médicos más en Atención Primaria y plan contra las listas de espera
- Tarjeta sanitaria e historial únicos para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en toda España.
- Pacto de Estado por la Sanidad Pública con las Comunidades Autónomas.
- Plan urgente para reducir las listas de espera.
- Incorporación de más profesionales al Sistema Nacional de Salud, y en Atención Primaria, será de, al menos, 4.500 médicos más.
- Aprobación del Plan Nacional de Salud Mental 2027-2037 con financiación garantizada.
- Ceuta y Melilla tendrán un plan sanitario propio, con financiación específica y plurianual.
- Aprobación de una Ley Nacional de Cuidados Paliativos.
Educación: PAU común y sustitución de la LOMLOE
- Prueba de acceso a la universidad (PAU) común en todo el territorio nacional.
- El derecho a recibir la enseñanaza en castellano en toda España estará garantizado.
- Se estudiará la Constitución, la Transición y el daño causado por el terrorismo en los colegios.
- Nuevo marco educativo para sustituir a la LOMLOE y mayor exigencia para pasar de etapa educativa.
- Protocolo nacional contra el acoso escolar: quien acose tendrá una "sanción con contenido educativo y reparador" y la víctima "no tendrá que cambiar de centro".
Inmigración: prohibición de regularizaciones masivas y endurecimiento de las expulsiones
- Prohibición por ley de las regularizaciones masivas e indiscriminadas.
- Reforma de la Ley de Extranjería: rechazo en frontera también para las entradas a nado en Ceuta y Melilla, identificaciones de irregulares en un máximo de siete días y devoluciones sin demora.
- Cupos máximos anuales: la inmigración se ajustará a la capacidad real de acogida y solo procedentes de países que colaboren en los retornos y en el control de la inmigración irregular.
- Expulsión para los extranjeros condenados por delitos sexuales, de sangre y multirreincidencia.
- Autoridad única para toda la política migratoria y refuerzo de la frontera sur con más agentes y el apoyo de las fuerzas armadas.
- Menores inmigrantes: el regreso con sus familias será objetivo prioritario, determinación de la edad en 72 horas y será delito de fraude quienes mientan sobre la edad o nacionalidad.
- El vínculo con España dará prioridad para el acceso a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos.
- Se aprobará una nueva Ley de Nacionalidad para endurecer los requisitos para ser español: "Residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español, de nuestra historia, instituciones, cultura y valores constitucionales, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de las obligaciones tributarias" y con "vínculo efectivo con España integración acreditada". Pérdida de la nacionalidad con condena firme por delitos graves.
- Recuperación de la normalidad en Ceuta: "Resolver la crisis será una prioridad desde el primer Consejo de Ministros". Se fortalecerá la frontera y reclamará la cooperación de Marruecos en las readmisiones y devoluciones de los que entraron "ilegalmente y no tengan derecho a permanecer en España".
Igualdad y violencia de género: revisión de la Ley Trans
- Pacto de Estado contra la Violencia de Género: se rendirá cuentas de su cumplimiento cada año.
- Más medios a las unidades de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como en los tribunales especializados en violencia de género.
- Dispositivos que vigilan las ordenes de alejamiento fiables.
- Revisión de la Ley Trans: se eliminará la autodeterminación registral del sexo y se garantizará que el sexo biológico sea el criterio par las categorías deportivas.
Mundo rural y despoblación: reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria
- Reforma de la ley de Montes y reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.
- Pacto Nacional para el campo, el mar y el monte.
- Bajada de impuestos para quienes viven, invierten y producen en el medio rural.
- Se mantendrá la financiación de la PAC.
- Mejora de los seguros agrarios y mismas exigencias a los alimentos importados que a los de España.
- Aprobación de una nueva Ley de Costas y se reducirán las trabas a la caza sostenible.
- Incentivos económicos en las zonas en declive demográfico para abrir negocios, facilitar el relevo empresarial, comprar o rehabilitar viviendas.
- Más recursos para los pueblos más pequeños, de menos de 250 habitantes para "sostener sus servicios básicos".
- Los jóvenes no pagarán impuestos por adquirir su vivienda habitual en municipios despoblados.
Energía y medio ambiente: prolongación de la vida útil de centrales nucleares
- Extensión de la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo.
- Plan nacional contra apagones para reforzar la seguridad del sistema eléctrico.
- Eliminación del impuesto del 7% a la producción eléctrica y reducción de la carga fiscal del recibo de la luz.
- Creación de una tarifa social única para los hogares vulnerables.
- En la lucha contra el cambio climático, pondrá "freno a la imposición de calendarios imposibles" y se actuará "desde la ciencia y sin dogmatismos".
Política exterior y Defensa: aumento de los efectivos militares
- La Defensa será "una verdadera política de Estado", con inversión "plurianual".
- Aumento de los militares, mejora de sus retribuciones y reconocimiento de "profesión de riesgo".
- Mayor despliegue en Ceuta, Melilla y Canarias.
- La política exterior será de Estado: "Ningún cambio de posición se adoptará sin informar antes al Parlamento" y no se firmará "ningún acuerdo que afecte a la soberanía o las fronteras sin la autorización de las Cortes".
- Se defenderá su integridad territorial y sus intereses en el Magreb.
- Gibraltar será una "cuestión de Estado" y se revisarán las consecuencias del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre este aspecto.
- Recuperación de una "relación equilibrada y fuerte" con Estados Unidos.
- Exigira la libertad de los presos políticos y apoyará la transición a la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
- Iberoamérica será "socio prioritario de España y de la UE".
- Compromiso con la paz en Oriente Medio, apoyo a Ucrania frente a Rusia, defensa de una solución para el Sáhara Occidental de acuerdo a Naciones Unidas.
Cultura y deporte: final del Mundial de 2030 en España
- Defensa de que la final del Mundial de fútbol de 2030 se celebre en España y condicionará a ello la participación española en la competición.
- Restitución del Premio Nacional de Tauromaquia.
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