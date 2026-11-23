La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha declarado este lunes como testigo por videoconferencia ante el juzgado de instrucción nº 49 de Madrid, que investiga la ayuda pública de 475 millones de euros concedida a Air Europa en noviembre de 2020. Según fuentes jurídicas, Aagesen ha asegurado que no hubo irregularidades en la operación ni recibió presiones para apoyar el rescate de la aerolínea durante la pandemia.

Aagesen formó parte como vocal del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el órgano encargado de analizar las solicitudes de ayuda y elevar sus propuestas al Consejo de Ministros. En su declaración ha defendido que Air Europa cumplía los requisitos exigidos para acceder al fondo y que las decisiones se adoptaron a partir de informes técnicos elaborados por las unidades competentes, como la SEPI y los ministerios representados en el Consejo Gestor, así como por expertos externos.

Una causa impulsada por PP y Vox

La investigación judicial tiene su origen en una querella presentada por PP y Vox por la concesión de ayudas públicas a distintas empresas durante la pandemia. El juzgado ha centrado por ahora las diligencias en el rescate de Air Europa y mantiene como único investigado a Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y presidente en funciones del organismo cuando se aprobó la ayuda.

El magistrado investiga un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la concesión del préstamo. En su declaración como investigado el pasado julio, Lora reconoció que hubo reuniones relacionadas con la operación antes de abrirse el plazo para solicitar ayudas, aunque negó cualquier actuación irregular.

Aagesen dice no recordar detalles concretos de la operación

Fuentes jurídicas han señalado también que Aagesen había manifestado que no recuerda aspectos específicos de esta operación, aprobada hace seis años, aunque reiteró que el procedimiento se ajustó a los criterios establecidos y descartó cualquier anomalía.

La ministra se ha remitido a lo que ya expuso en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI, donde aseguró que nunca recibió instrucciones, indicaciones ni presiones políticas para emitir su voto sobre ningún expediente analizado por el FASEE.

En aquella comparecencia también aseguró desconocer si el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tuvo algún interés en el rescate y negó haber sido contactada por personas de su entorno.

Los testigos avalan el procedimiento

Además de Aagesen, este lunes han comparecido la actual presidenta de Patrimonio Nacional y exsecretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva; la exsubsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; el exsecretario general de Industria Raúl Blanco y el antiguo responsable jurídico de la SEPI, Francisco Javier Loriente. Todos ellos han defendido que el expediente de ayudas a Air Europa se tramitó con rigor y conforme a los procedimientos establecidos.

Algunos de los comparecientes han justificado la rapidez con la que se aprobó la ayuda porque Air Europa fue la primera empresa en solicitar apoyo al fondo y porque, en aquel momento, no había otros expedientes en tramitación. También han señalado que la compañía no presentaba las dificultades de financiación externa que se detectaron en otros casos posteriores.

Telediario 2 Así se sucedieron los hechos que llevaron al rescate de Air Europa Un préstamo que se ajustó a la normativa, según el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia de la UE Ver ahora

El rescate ya ha sido devuelto

La ayuda a Air Europa se articuló mediante dos préstamos, uno participativo de 240 millones de euros y otro ordinario de 235 millones, con cargo al FASEE. La compañía devolvió anticipadamente la totalidad de los 475 millones recibidos junto con los intereses correspondientes, según informó la propia SEPI en noviembre de 2025.

Para este martes están citados como testigos el presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura; el director de la Oficina Económica de Presidencia, Manuel de la Rocha; el exdirectivo de la SEPI José Ángel Partearroyo; el expresidente de Más País Íñigo Errejón; el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, y el exsubsecretario para la Transición Ecológica Miguel Ángel González. Errejón cuestionó en 2020 que la ayuda no incorporara condiciones climáticas o ambientales para la aerolínea.