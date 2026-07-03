El vicepresidente de la SEPI reconoce reuniones con Air Europa antes de que se abriera el plazo para el rescate

El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha admitido este viernes reuniones con Globalia sobre el rescate del Estado a Air Europa durante la pandemia de coronavirus, si bien ha negado que haya irregularidades en todo ello.

Así lo han informado fuentes jurídicas a RTVE en el día en el que Lora ha declarado ante el juez que instruye la causa sobre presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea.

A raíz de querellas de PP y Vox, el titular del juzgado de instrucción número 49 de Madrid, José María Escribano, decidió en junio investigar los hechos al considerar que "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

Reuniones cuatro meses antes del rescate En su declaración de este viernes, el vicepresidente de la SEPI ha contestado a todas las partes y ha explicado que el Ministerio de Economía participó en dichas reuniones con representantes de la matriz de Air Europa. Según dichas fuentes jurídicas, los encuentros tuvieron lugar en julio de 2020, cuatro meses antes de que finalmente el Consejo de Ministros aprobara el rescate, en noviembre de ese año. La ministra del ramo era entonces Nadia Calviño. "Como no puede ser de otra forma, [Lora] ha contestado a todo el mundo porque puede contestar a todo el mundo", ha declarado su abogada a los medios de comunicación al salir del juzgado. Un juez admite la querella del PP y Vox por el rescate de Air Europa y cita como investigado al vicepresidente de la SEPI

El juzgado, pendiente de la documentación Las mencionadas fuentes jurídicas han apuntado también que el juzgado todavía no ha recibido la documentación requerida por la instrucción para aclarar los hechos. En el auto de citación a Lora, el juez Escribano reclamó a la SEPI documentos diversos sobre el rescate: desde los nombres de quienes intervinieron en el proceso hasta los informes de fiscalización y controles antes y después del préstamo. Entre otros, solicitó también los informes ejecutivos y las comunicaciones con los gabinetes ministeriales relativos al expediente. Este es un caso independiente al que el juez Juan Carlos Peinado inició en la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la Audiencia Provincial de Madrid anuló al considerar que no tenía fundamentación jurídica y se basaba en "meras sospechas sin el más mínimo indicio". Air Europa vende un 26% de su capital a Turkish Airlines y anticipa la cancelación del préstamo público de la SEPI