Aagesen niega que recibiera presiones para los rescates a Air Europa y Tubos Reunidos: "Nunca, en ningún expediente"

"Nunca, nunca, en ningún expediente, recibí presiones para emitir ningún voto". Así se ha pronunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al ser preguntada en el Senado si le contactaron desde el Gobierno central, el vasco o el PSOE para influir en el rescate a Tubos Reunidos durante la pandemia de coronavirus. La ministra ha subrayado sus palabras poco después de negar también presiones en el caso de Air Europa desde el Ministerio de Transportes o Globalia. "Nunca", ha respondido.

La ministra comparece este miércoles en la comisión de investigación de la cámara alta sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en tanto que era una de las vocales del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda hasta que fue nombrada como vicepresidenta tercera. Entonces, era la secretaria de Estado de Energía.

Niega un "veto" ecológico a Tubos Reunidos En lo que respecta al préstamo a Tubos Reunidos, Aagesen ha aclarado que no pudo asistir a la sesión informativa celebrada en junio de 2021 y que, en la posterior votación en julio, delegó en el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica. El motivo de su ausencia fue la crisis de precios de la energía que comenzaba a afectar a Europa en ese año y su departamento tenía que preparar el primer real decreto de medidas urgentes, según ha justificado. El PP ha planteado que Aagesen se había opuesto inicialmente al rescate de la empresa vasca "por motivos ecológicos" y ha sugerido que cambió de opinión, puesto que el Gobierno aprobó igualmente el préstamo de casi 113 millones de euros para la compañía. Sin embargo, la vicepresidenta ha afirmado que no pudieron pronunciarse porque no acudieron a la sesión informativa y que en ningún caso hubo un "veto" por motivos medioambientales.