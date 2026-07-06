La defensa de Tubos Reunidos niega los vínculos entre la presidenta y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández
- Francisco Irazusta niega cualquier relación de dependencia o proximidad entre Belén Gualda y Vicente Fernández
- Lo ha trasladado al juez Santiago Pedraz en un escrito al que ha tenido acceso RTVE Noticias
La defensa de Francisco Irazusta, expresidente de Tubos Reunidos ha trasladado al juez Santiago Pedraz un escrito al que ha tenido acceso RTVE Noticias en el que desvincula a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, de cualquier relación con el exvicepresidente del organismo, Vicente Fernández Guerrero.
El documento alega que Fernández Guerrero cesó el 4 de octubre de 2019, ocho meses antes de que se iniciara la solicitud de ayuda pública para Tubos Reunidos.
El escrito del expresidente de la compañía sostiene, además, que entre Gualda y Fernández Guerrero no existía vínculo de confianza, proximidad o dependencia.
Este argumento forma parte de la estrategia legal dentro del caso Leire Díez, en el que la Audiencia Nacional investiga supuestas irregularidades en la tramitación del rescate a la compañía siderúrgica.